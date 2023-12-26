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جلالة الملك المعظم يعزي حاكم إمارة أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا

12/26/2023 5:13:35 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تعزية ومواساة الى أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة
أم القيوين.

أعرب جلالته
في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا يرحمه الله، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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