جلالة الملك المعظم يعزي حاكم إمارة أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تعزية ومواساة الى أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة
أم القيوين.
أعرب جلالته
في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا يرحمه الله، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
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