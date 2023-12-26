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جلالة الملك المعظم يصدر أمرًا ملكيًا رقم (63) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

12/26/2023 5:13:35 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، أمر ملكي رقم (63) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، جاء فيه:


المادة الأولى:

يعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية من السادة التالية أسماؤهم:

1- الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري، رئيسًا

2- أحمد بن مبارك النعيمي، عضوًا

3- عبدالعزيز عبدالله الموسى، عضوًا

4- يوسف صلاح الدين، عضوًا

5- الدكتور عبدالله يوسف طالب، عضوًا

6- عارف أحمد هجرس، عضوًا

7- خليل محمد بوحجي، عضوًا

8- الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم آل خليفة، عضوًا

9- أسامة عبدالله الخاجة، عضوًا

10- عبد الرزاق عبدالخالق عبدالله حسن، عضوًا

11- محمد بن سعيد المنصوري، عضوًا


المادة الثانية:

يعاد تشكيل مجلس الأوقاف الجعفرية من السادة التالية أسماؤهم:

1- يوسف صالح الصالح، رئيسًا

2- رياض عبدالواحد العريض، عضوًا

3- عبدالجليل إبراهيم حبيب آل طريف، عضوًا

4- عبدالمجيد الشيخ منصور الستري، عضوًا

5- محمود ناصر ماجد التوبلاني، عضوًا

6- فيصل منصور العلوان، عضوًا

7- الدكتور عبدالله أحمد منصور، عضوًا

8- عبدالحسين محمد علي آل ضيف، عضوًا

9- أحمد صالح النعيمي، عضوًا

10- شفيق خلف علي منصور الشارقي، عضوًا

11- ماهر علوي السيد خلف محفوظ، عضوًا


المادة الثالثة:

تكون مدة عضوية أعضاء المجلسين أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا الأمر.


المادة الرابعة:

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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