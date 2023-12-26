جلالة الملك المعظم يصدر أمرًا ملكيًا رقم (63) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، أمر ملكي رقم (63) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، جاء فيه:
المادة الأولى:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية من السادة التالية أسماؤهم:
1- الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري، رئيسًا
2- أحمد بن مبارك النعيمي، عضوًا
3- عبدالعزيز عبدالله الموسى، عضوًا
4- يوسف صلاح الدين، عضوًا
5- الدكتور عبدالله يوسف طالب، عضوًا
6- عارف أحمد هجرس، عضوًا
7- خليل محمد بوحجي، عضوًا
8- الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم آل خليفة، عضوًا
9- أسامة عبدالله الخاجة، عضوًا
10- عبد الرزاق عبدالخالق عبدالله حسن، عضوًا
11- محمد بن سعيد المنصوري، عضوًا
المادة الثانية:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف الجعفرية من السادة التالية أسماؤهم:
1- يوسف صالح الصالح، رئيسًا
2- رياض عبدالواحد العريض، عضوًا
3- عبدالجليل إبراهيم حبيب آل طريف، عضوًا
4- عبدالمجيد الشيخ منصور الستري، عضوًا
5- محمود ناصر ماجد التوبلاني، عضوًا
6- فيصل منصور العلوان، عضوًا
7- الدكتور عبدالله أحمد منصور، عضوًا
8- عبدالحسين محمد علي آل ضيف، عضوًا
9- أحمد صالح النعيمي، عضوًا
10- شفيق خلف علي منصور الشارقي، عضوًا
11- ماهر علوي السيد خلف محفوظ، عضوًا
المادة الثالثة:
تكون مدة عضوية أعضاء المجلسين أربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا الأمر.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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