أسهم القطاع التكنولوجي تشهد تطوراَ بعد تقدم شركات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) خلال عام 2023، شهدت أسهم القطاع التكنولوجي تطورًا كبيرًا، نتيجة للتقدم الرائع الذي أحرزته شركات الذكاء الاصطناعي, وتم تعزيز هذا التطور بفعل المنافسة الشديدة بين الشركات التكنولوجية، التي تسعى كل منها للريادة في تقديم التقنيات المبتكرة والتطبيقات المبدعة. ومع اقتراب عام 2024، يراقب المحللون وأصحاب المصلحة بشكل وثيق ما إذا كانت زخم أسهم التكنولوجيا الحالي سيستمر في التصاعدي.
كما يعتمد الأداء المتوقع لقطاع التكنولوجيا لعام 2024 على مجموعة معقدة من العوامل, ومن المركزي في هذا التقييم هو ديناميات الشركات التكنولوجية نفسها، مع الانتقالات العامة ضمن النطاق التكنولوجي, وهذا يشمل كل شيء من الديناميات التنافسية إلى السعي اللايقافي للابتكار من قبل العمالقة الصناعيين. وستلعب العوامل الخارجية، وبخاصة التدابير التنظيمية، أيضًا دورًا محوريًا في تشكيل المناظرة الصناعية.
كذلك تحمل المؤشرات والأحداث الاقتصادية الكبرى وزنًا كبيرًا في تكوين الآفاق السوقية وراء هذه العوامل الخاصة بالصناعة، وتراقب التوقعات عن تغيرات محتملة في السياسات النقدية، مع اتجاه متزايد يشير إلى أن العام المقبل قد يشهد تغييرات جوهرية في هذا الصدد. وتزيد الديناميات الجيوسياسية المعقدة من التوقعات، بالنظر إلى تأثيراتها البعيدة المدى على السياسات العالمية وبالتالي على المسارات السوقية.
في حين عند النظر في عام 2023، نرى أن القطاع التكنولوجي كان متميزًا، حيث شهد مؤشر ناسداك ارتفاعًا ملحوظًا. وهذا الارتفاع القوي في الناسداك فقط شهدناه في النصف الأول من عام 2023. وعلى نفس النحو، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز هذا الاتجاه الصعودي، بمعدلات نمو بلغت 16.2 بالمئة خلال نصف العام, وتعكس هذه الإحصائيات الإيجابية الثقة التي تسود الأسواق، وتوفر سياقًا لمناقشة الفرص والتحديات التي قد تواجه القطاع التكنولوجي في عام 2024.
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