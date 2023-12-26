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مصر تدعم أفريقيا.. الانتهاء من إنشاء مبنى وكالة الفضاء الأفريقية

12/26/2023 4:28:17 AM
(MENAFN- Youm7) تولى الدولة المصرية اهتمام كبير بملف أفريقيا، ودعم الدول الافريقي فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بأفريقيا.



وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية ما تقوم به مصر من إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية، فقد تم توقيع اتفاقية المقر مع مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي وذلك تمهيدًا لتشغيل وكالة الفضاء الإفريقية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مبنى الوكالة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقد رشحت الوزارة مُمثليها في لجنة الحوكمة للفضاء في أفريقيا للقيام بالدور الفعال في تشغيل الوكالة وتحقيق العائد المُتوقع منها في النهوض بتكنولوجيا الفضاء بالقارة الأفريقية وفتح آفاق التعاون العلمي والتعليمي للفضاء والاستشعار من البُعد بالقارة الأفريقية.



وتتعاون وزارة التعليم العالى فى مجال تكنولوجيا الفضاء مع وكالتي الفضاء بدولتي السنغال ومالاوى للتعاون المُشترك في التدريب وتصميم الأقمار الصناعية الصغيرة مع الدعم الفني والتقني لإعداد كوادر من الدولتين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.














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