إنقاذ 54 شخصا قبالة شواطئ لبنان خلال محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية

إنقاذ 54 شخصا قبالة شواطئ لبنان خلال محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية
التاريخ
12/26/2023 4:28:17 AM
(MENAFN
- Youm7) أفاد مراسل القناة الإخبارية، بإنقاذ 54 شخصا على متن قارب قبالة شواطئ شمال لبنان خلال محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية.
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