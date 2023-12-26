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معبر رفح يستقبل 17 مصابا فلسطينيا للعلاج فى العريش العام والإيطالى العائم

12/26/2023 4:28:17 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل ميناء رفح البرى بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 17 جريحًا ومريضًا و18 مرافقًا فلسطينيًا، حيث تم نقل 8 جرحى منهم للعلاج فى مستشفى العريش العام، و9 للعلاج فى المستشفى الإيطالى العائم فى ميناء العريش البحرى.

وقال مصدر طبي مسئول بشمال سيناء - في تصريح صحفي اليوم - إن سيارات إسعاف مصرية مجهزة نقلت الجرحى والمصابين الفلسطينيين من ميناء رفح البري للعلاج في مستشفى العريش العام والمستشفى الإيطالي العائم بالعريش.

وأشار المصدر إلى استمرار فتح ميناء رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في مستشفيات بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقاهرة والجيزة.

وأفاد المصدر الطبي بأن إصابات الجرحى الفلسطينيين تنوعت ما بين جروح وكسور وشظايا وإصابات بالرأس والعين والجسد ، وتم نقلهم من مستشفيات قطاع غزة إلى ميناء رفح البري بشمال سيناء عن طريق سيارات إسعاف فلسطينية.







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