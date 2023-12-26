استشهاد 26 فلسطينيا فى خان يونس جنوب قطاع غزة منذ مساء أمس

MENAFN - Youm7) أفادت القاهرة الإخبارية باستشهاد 26 فلسطينيا في خان يونس جنوب قطاع غزة منذ مساء أمس.

قالت جيما كونيل رئيس فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الآف الفلسطينيين في قطاع غزة اتبعوا أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي وبحثوا عن الأمان في مناطق محددة ليجدوا أنه لم يتبق أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المكتظ بالسكان.

واعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في المعارك الأخيرة بغزة.



















