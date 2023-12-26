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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في مُخيم الفوار بالخليل

12/26/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "الفوار" بمحافظة "الخليل" جنوب الضفة الغربية المحتلة.


وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن عددا من الأشخاص أصيبوا برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه للمخيم الواقع جنوب الخليل.


وأفادوا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية صوب سكانه بكثافة.








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