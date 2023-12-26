استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في مُخيم الفوار بالخليل

(MENAFN
- Youm7) أكدت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "الفوار" بمحافظة "الخليل" جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن عددا من الأشخاص أصيبوا برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه للمخيم الواقع جنوب الخليل.
وأفادوا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية صوب سكانه بكثافة.
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