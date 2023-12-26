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مدفعية الاحتلال تستهدف مقرًا للهلال الأحمر يؤوي آلاف النازحين بخان يونس

12/26/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Youm7) استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقرًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في "خان يونس" جنوب قطاع غزة، علمًا بأن المقر يؤوي آلاف النازحين.

وقالت الجمعية، في بيان صحفي صادر عنها، إن القصف الإسرائيلي استهدف الطوابق العلوية، مشيرة إلى أن هذا المقر كان بالأساس يُعاني من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود.

وأضافت الجمعية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسية اعتقال الكوادر الطبية دون وجه حق ويقتادها إلى جهات مجهولة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية، كما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى مناطق يستهدفها.

ولفتت الجمعية إلى أنه لم يعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع، في ظل استهداف المواطنين في هذه المناطق، كما تواجه طواقم الدفاع المدني قيودًا من الاحتلال أثناء عملها.







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