رئيس حكومة إسبانيا يدعو المجتمع الدولى إلى إنهاء معاناة أهالى غزة

MENAFN - Youm7) دعا رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، المجتمع الدولى إلى "الوقف الفورى للمعاناة غير المقبولة لسكان غزة ، واصفا ما يحدث بأنها "الأقسى فى التاريخ الحديث".

وجاءت كلمات رئيس الحكومة الإسبانية أثناء خطابه لتهنئة الشعب بعيد الميلاد، كما أنه هنأ 3000 جندى إسبانى منتشرين فى 15 بلدا عبر الفيديو، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وكان سانشيز طالب أوروبا مرارا

بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا: "على أوروبا أن تطالب بالامتثال للقانون الدولى، وهذا يعنى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ".

واختار بيدرو سانشيز، أن يذهب خطوة أبعد مما كان عليه في عام 2014، وهو العام الذي صوت فيه مجلس النواب بالإجماع، لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويجب الأخذ في الاعتبار أنه قبل أقل من شهر، سافر رئيس الحكومة مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى إسرائيل وفلسطين، وهدد بالاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

وقال سانشيز، الذى أعلن أن إسبانيا يمكن أن "تتخذ قراراتها بنفسها" إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة: "لقد حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي بدولة فلسطين".

ولفت إلى أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد.



وأضاف: "الأمر يستحق بذل الجهود لاتخاذ مبادرات داخل الاتحاد الأوروبى من أجل الاعتراف بفلسطين، وإذا لم يحدث ذلك فإن توجه إسبانيا للاعتراف بفلسطين مستمر".