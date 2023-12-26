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الالتزام البيئى باتحاد الصناعات: استدامة صادراتنا مرهونة بمواجهة انبعاثات الكربون

12/26/2023 4:28:12 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعى المصرى يساهم بحوالي 16,8% من الناتج المحلي، بإجمالي صادرات في
حدود 26 مليار دولار في العام المالي 2012-2022.



وتابع: يمثل الاتحاد الاوروربي سوق من الاسواق الرئيسية للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة، بالتوازى مع إصدار الاتحاد الأوروبى في شهر
مايو 2023 للقانون الخاص بألية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في شهر اغسطس الماضي، وتقوم فكرة هذا التشريع علي فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها الي الاتحاد الاوروبي
استنادًا إلى كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للانتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب علي القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.



واوضح الجبلى فى تصريحات صحفية اليوم ،
أنه ايمانا باهمية استدامه هذة الصادرات وضرورة العمل علي المحافظة علي تنافسية الصناعة المصرية والعمل علي مواجهة هذة التحديات
فقد بادر مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية علي نشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول هذا التشريع والتعريف بمتطلباته، في اطار الروؤية الشاملة لمكتب الالتزام البيئي في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي اطار العمل علي مواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة
والتغيرات المناخية.



وأشار الجبلى
إلى أن آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود)
او ما
اصطٌلح عليه إختصارا
ب (CBAM) هي آلية تبناها الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية الخاصة بخفض الانبعاثات“Fit For 55”
والتي تهدف الي خفض الانبعاثات بمقدار 55 ٪ بحلول عام 2023 والوصل الي الحياد الكربوني بحلول عام 2050 .
وهي تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها من خارج الاتحاد الاوروبي .



وشدد الجبلي على الأهمية القصوي للتعامل السريع مع متطلبات هذة الآلية، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعه داخل نطاق هذا التشريع، حيث بلغت قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع
حوالي المليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير سبتمبر 2023 وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.



ومن جانبه، قال المهندس احمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي:"
ان دخول هذه الآليه حيز النفاذ اعتباراً من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة انتقالية حتي ديسمبر
2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية باعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الاتحاد الاوروبي. اما حيز التنفيذ الفعلي فيبدء اعتباراً من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني علي هذة المنتجات.



كما اوضح المهندس احمد كمال ان مكتب الالتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية وأعمال اللجنه الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع الية ضريبة الكربون العابر للحدود وهي اللجنه المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023
والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.
















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