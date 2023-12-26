Tuesday, 26 December 2023 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيطريين: 42 مرشحاً فى اليوم التاسع لتلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024

12/26/2023 4:28:12 AM
(MENAFN- Youm7) تسلمت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين أمس، 25 ديسمبر 2023، أوراق 42 مرشحاً، كما أكدت اللجنة أن اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر هو اليوم العاشر والأخير لتلقى طلبات الترشح بمقر النقابة العامة حتى الساعة الخامسة مساءً.



أفادت اللجنة أنه تقدم مرشحان على مقعد النقيب العام، و5 مرشحين على عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق السن، و6 مرشحين على عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت السن، ومرشح واحد على منطقة القاهرة والجيزة تحت السن، و8 مرشحين على رئاسة النقابات الفرعية، و20 مرشحاً على عضوية النقابات الفرعية، بذلك يكون إجمالى عدد المتقدمين حتى اليوم التاسع 192 مرشحاً.



وناشدت اللجنة الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الأطباء، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة النقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتى.



وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وذلك على المقاعد التالية:



أولا: مجلس النقابة العامة:



1 - مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما.



2-
ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن على قيدهم أكثر من 15 عاما.



3- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.



4- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.



5- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.



6- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.



7- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.



8- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.



9- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلى ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.







ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة والجيزة وقنا) وذلك على النحو التالي:-



1-
رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً



2-
عضوين ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.



3-
عضوين ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.







نقابة الاطباء البيطريين، انتخابات الاطباء البيطريين، التجديد النصفى للاطباء البيطريين، انتخابات نقيب البيطريين














MENAFN26122023000132011024ID1107657194

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث