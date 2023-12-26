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حصاد أكاديمية الأزهر العالمية فى 2023.. 132 دورة تدريبية و207 حلقات نقاشية

12/26/2023 4:28:12 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعا وباحثي الفتوى عن جهود الأكاديمية خلال عام (2023م)، حيث نفذت الأكاديمية العديد من الأنشطة المكثفة والمتنوعة فى إطار دورها الدعوى والتدريبى والتعليمى وتأهيل الوعاظ والواعظات وأعضاء لجان الفتوى والدعاة والأئمة من داخل مصر وخارجها، وتمثل ذلك في تنظيم (132) دورةً تدريبيةً في مجالاتٍ متنوعةٍ، و (207) حلقة نقاشية وورش عمل، شاركَ فيها (3270) متدرباً ومتدربة من الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف، والأئمة والداعيات بوزارة الأوقاف، والأئمة والدعاة الوافدين من خارج مصر.
وقال الدكتور حسن الصغير رئيس الأكاديمية، إن هذه الأنشطة تأتي في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حيث شملت محاور الدورات التدريبية، المحور الأول: الدورات التدريبية للأئمةِ والدعاةِ الوافدين، وقد نظَّمت الأكاديميةُ (25) دورةً تدريبيةً للأئمة والدعاة الوافدين، شارك فيها (646) وافدًا، من جنسياتٍ مختلفة، بالإضافة إلى عدد (44) ورشة تطبيقية حول معالم المنهج الأزهري ومواجهة الفكر الإلحادي، فضلاً عن بيان أسس التعامل مع المخالفين، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة ورد الشبهات التي تُثار حول الإسلام، وتمثلت عناوين البرامج التدريبية
للدعاة الوافدين في "إعداد الداعية المعاصر، و منهجية الرد على الشبهات، وتفكيك الفكر المتطرف، و فقه الأسرة في الإسلام، وفقه المواريث في الإسلام، وأسس التعايش السلمي".
أما المحور الثاني: الدورات التدريبية للسادة وعاظ الأزهر الشريف، وقد نظمت الأكاديميةُ (87) دورةً تدريبيةً للوعاظِ المصريين، اشتملت على (88) ورشة تطبيقية، شارك فيها (1994) واعظًا، بالإضافةِ إلى (21) دورةً تدريبيةً للواعظاتٍ المصرياتٍ، شارك فيها (485) واعظة، واحتوت على (30) ورشة عمل، وتمثلت عناوين البرامج التدريبية المقدّمة للوعاظ في دورات "منهجية الرد على الشبهات، وآليات التعامل مع ذوي الهمم، والتميز الدعوي، ومعالم المنهج الأزهري، وتنمية المهارات الإعلامية، وتنمية المهارات اللغوية والأداء الخطابي، والتغيرات المناخية، و تفكيك الفكر المتطرف، والأبعاد الطبية والشرعية والصحية للخدمات البيطرية، وتحقيق المخطوطات لباحثي وموظفي مجمع البحوث، ودورة المبتعثين إلى الخارج، ودورة القدس والقضية الفلسطينية".

أما المحور الثالث الدورات التدريبية للسيدات واعظات الأزهر الشريف وتمثلت الدورات المقدّمة لواعظات الأزهر الشريف في " آليات التعامل مع ذوي الهمم، تنمية المهارات اللغوية والأداء الخطابي، القدس والقضية الفلسطينية". واحتوت على (20) ورشة تطبيقية.
المحور الرابع الدورات التدريبية لوعاظ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث نظمت الأكاديميةُ (3) دورات تدريبية للوعاظِ التابعين لمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، شارك فيها (87) واعظًا، وقد احتوت على (6) حلقات نقاشية وورش عمل، حيث دارت البرامج التدريبية المقدَّمة لهم حول
"تفكيك الفكر المتطرف، والفقه المذهبي".
أما المحور الخامس وهو الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف، وفيه نظمت الأكاديمية عدداً من الدورات التدريبية للأئمة و الداعيات بوزارة الأوقاف المصرية، بواقع (4) دورات تدريبية بعنوان (التميز الدعويّ)
للأئمة و الداعيات من وزارة الأوقاف، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي يرعاها
رئيس الجمهورية؛ لإعداد وتطوير مهارات الأئمة والوعاظ، وتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة. واشتملت تلك الدورات على عدد (13) ورشة تطبيقية للأئمة وعددهم (29) إمامًا، و(4) ورش تطبيقية للداعيات، وعددهنّ (30) واعظة، إضافة إلى العديد من التكليفات والمشاريع البحثية المتميزة، والاستبانات التي توضح أنَّ هناك جهوداً تبذل في هذا الباب لبناء الوعي الصحيح للوعاظ والواعظات والأئمة على مستوى الجمهورية.
فيما جاء المحور السادس حول الدورات التدريبية لخريجات شعبة الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة: وقد نظمت الأكاديمية دورة تدريبية لخريجات شعبة الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بعنوان "مفتية الغد"، واشتملت تلك الدورة على ورشتين تطبيقيتين. ويُعنى برنامج الدورة بدراسات أصول الفتوى وضوابطها وما يتعلق بها من الأحكام والآداب وتعزيز قدراتهن بما يتفق مع رسالة الإسلام العالمية، ويرتقى بهن إلى مستوى تحديات العصر، ويحقق الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويضع في رؤيته الريادة للأزهر الشريف ومؤسساته –خاصة في مجال الفتوى- بما يحقق في النهاية منهجية علمية منضبطة للفتوى تحقق مقاصد الشريعة. كما يهدف البرنامج إلى إعطاء المتدربات مفاتيح الفتوى التي تمكّنهن من الإفتاء الشرعي الصحيح الذي يعالج وقائع الناس معالجة شرعية صحيحة ونافعة تعينهن على تجنب الزلل والاضطراب في الفتوى، من خلال المنهج العلمي المنضبط لفهم النصوص الشرعية، وضوابط وآداب الفتوى، والقدرة على التحليل الفقهي والتشريعي للنصوص الشرعية، والإلمام بفقه مقاصد الشريعة الإسلامية، والتدريب على كيفية تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع، وكيفية التعامل مع المستفتين.
وأكد الدكتورحسن الصغير أن الدورات التدريبية خلال العام (2023م) اشتملت على عدد من القضايا المتنوعة، ما بين قضايا عقائدية وفقهية وفكرية وتربوية واقتصادية وطبية وسلوكية، تهدف في مجملها إلى تأهيل السادة الدعاة للحديث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، وتنمية مهاراتهم التواصلية مع مختلف الجماهير، إضافة إلى
تزويد الأئمة والدعاة بمعارف ومصطلحات دعوية تجمع بين الأصالة والمعاصرة تمكنهم من إجراء النقاشات العلمية المنضبطة وتفنيد الأفكار المغلوطة وإظهار الصورة الحقيقية النقية للإسلام، فضلًا عن الارتقاء بمهاراتهم الفكرية والثقافية من خلال الوسائل والأساليب الحديثة، بما يتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي المعاصر. ومما تم التركيز عليه في الدورات من قضايا واقعية: "تفكيك الفكر المتطرف، وكيفية التعامل الدعوي والفكري الأمثل مع القضايا الخلافية وقضايا الفكر المتشدد، والتدريب على مهارات وفنون الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام بمصادره وتشريعاته ورموزه، والتعامل الأمثل مع قضايا الخلاف الموجودة في واقع المسلمين، والرد على ما يثار حول علاقات المسلمين وغير المسلمين، وآليات التعامل الأمثل مع ذوي الهمم، وبيان الدور المنوط بالدعاة والعاملين في الوعظ وإرشاد المجتمع نحو قضية فلسطين، وبناء الوعي الإيجابي للجماهير نحو تاريخ القضية الفلسطينية وطُرق دعمها، وتوعيتهم بهذه القضية بالغة الأهمية.

حصاد الاكاديمية








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