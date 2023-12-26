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النائب العام يشارك فى تكريم أعضاء النيابة المميزين باحتفالية تكريم القضاة

12/26/2023 4:28:11 AM
(MENAFN- Youm7) شَهدَ النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين من
أعضاء النيابة العامة، في حفل أقامته الوزارة احتفاءً بالمتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بإشراف وزير العدل وبحضور رؤساء الجهات والهيئات القضائية.




وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.



وأكد خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، أنه على صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.



وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى 8625 دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى 2212 دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020.















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