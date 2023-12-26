روسيا: 30 مرشحا يتنافسون فى الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024

MENAFN - Youm7) قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتنافسين على الترشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل فى روسيا وصل إلى 30 مرشحا".



وأكدت بامفيلوفا لوكالة أنباء (تاس) الروسية أن حملة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة ستكون تنافسية، قائلة "بالطبع ستكون الحملة تنافسية، لأنه من الواضح أنه سيكون هناك أكثر من مرشح وهناك الآن أكثر من 30 مرشحا".



وأشارت إلى أن المرشحين لديهم الآن "وقت تنظيمي فهم يعقدون فعاليات وتعقد الأحزاب مؤتمرات".





وأضافت بامفيلوفا: "في رأي، مستوى المنافسة لا يعتمد على عدد المرشحين بقدر ما يعتمد على جودتهم".



وأوضحت أن سكان المناطق الجديدة في روسيا سيكونوا قادرين على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة في مارس 2024 بجواز سفر أوكراني بسبب الظروف التي يواجهها الناخبون هناك، لكن القرار النهائي ستتخذه السلطات المحلية".