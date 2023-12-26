روسيا: هجوم أوكراني على القرم يودي بحياة شخص ويضر سفينة إنزال



قالت وزارة الدفاع الروسية ومسؤولون، إن شخصا لقي مصرعه، وأصيب اثنان آخران، كما لحقت أضرار بسفينة

إنزال كبيرة تدعى "نوفوتشركاسك" في هجوم أوكراني خلال الليل على

مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، قولها، إن أوكرانيا استخدمت صواريخ موجهة أطلقتها طائرات في الهجوم على

فيودوسيا.

وقال سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا

عبر تطبيق تليجرام، إن شخصا لقي حتفه، وأصيب آخران جراء الهجوم.



