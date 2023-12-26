روسيا: هجوم أوكراني على القرم يودي بحياة شخص ويضر سفينة إنزال

(MENAFN
- Youm7)
قالت وزارة الدفاع الروسية ومسؤولون، إن شخصا لقي مصرعه، وأصيب اثنان آخران، كما لحقت أضرار بسفينة
إنزال كبيرة تدعى "نوفوتشركاسك" في هجوم أوكراني خلال الليل على
مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، قولها، إن أوكرانيا استخدمت صواريخ موجهة أطلقتها طائرات في الهجوم على
فيودوسيا.
وقال سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا
عبر تطبيق تليجرام، إن شخصا لقي حتفه، وأصيب آخران جراء الهجوم.
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