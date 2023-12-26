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أمريكا: فتح تحقيق بشأن تهديدات لقضاة حكموا بعدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة

12/26/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Youm7) فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" بالتعاون مع مسؤولي إنفاذ القانون في كولورادو، تحقيقًا بشأن تهديدات موجهة ضد قضاة المحكمة العليا بالولاية، الذين حكموا الأسبوع الماضي بعدم أهلية الرئيس السابق، دونالد ترامب، للترشح بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.


وقالت مسؤولة الشؤون العامة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيكي ميجويا، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالأمر، ويعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية"، مضيفة: سنتابع التحقيقات بشكل حثيث بشأن أي تهديد أو استخدام للعنف يرتكبه شخص يتذرع بآراء متطرفة لتبرير أفعاله، بغض النظر عن الدافع.


من جانبه، قال المتحدث باسم سلطات دوريات الطرق في ولاية كولورادو، ماستر تروبر غاري كاتلر، إن السلطات المحلية ستتعامل مع أي تهديدات ضد القضاة.
وكانت المحكمة في حكمها، قد قضت بعدم أهلية ترامب لتولي منصب الرئيس، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.







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