رحلة صيد تتحول للحظات رعب بسبب سمكة قرش.. فيديو

MENAFN - Youm7) وثقت الكاميرات اللحظة المرعبة التى اصطاد فيها صيادبالخطأسمكة قرش يبلغ طولها 12 قدمًا على شاطئ فلوريدا، وشارك براندون جريفين، وهو من جنوب فلوريدا، لقطات مذهلة له وصديقه غيج ويتون وهما يكافحان عبر الأمواج أثناء اقترابهما من السمكة المفترسة على بعد حوالى 50 ياردة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وقال الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، واصفًا الواقعة المفاجئة: "كنت أصطاد الأسماك على شاطئ منعزل عندما اصطدت بطريق الخطأ سمكة قرش المطرقة هذه، لقد أكلت طعمي، لذلك قمت بلفها بأسرع ما يمكن، وفككت ربطها من الصنارة فى الماء وأطلقتها مرة أخرى في المحيط".

سمكة القرش

بعد نشره هذه المشاهد على منصات التواصل الاجتماعى، ترك جريفين - الذي قدر أن طول سمكة القرش يصل إلى 12 قدمًا - الناس منقسمين فى أرائهم حول الواقعة، وقال عليه أحدهم: "الفيديو الأكثر ملحمية الذى رأيته على الإطلاق"، فيما كتب آخر: "أنا بالتأكيد لست شجاعًا، لكن يا رجل، إنه جميل".

لكن آخرين اعتبروا أنها مخاطرة غير ضرورية، وكتب أحد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي: "وهذا هو السبب الذى يجعل النساء يعشن أطول منا"، وكتب ثالث: "لا بد أن لديه رغبة فى الموت".