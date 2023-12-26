تأهب بعد تزايد النشاط الزلزالى لبركان نيفادو ديل رويز فى كولومبيا.. فيديو

يزداد النشاط الزلزالى لبركان نيفادو ديل رويز في كولومبيا، وأوصى السكان القريبون بأن يكونوا فى حالة تأهب لأنه في أي وقت يمكن أن يزيد النشاط بشكل أكبر ويؤدي إلى زيادة التنبيه إلى اللون البرتقالي أو الأحمر، وفقا لهيئة الخدمة الجيولوجية.

وأوضحت الخدمة الجيولوجية، فإن الزيادة الزلزالية "مرتبطة بنشاط تكسير الصخور في القطاع الشرقي من البركان، على بعد حوالي 5 كيلومترات من فوهة أريناس".

وأوضحت الخدمة أن الزلازل تم تسجيلها على عمق يتراوح بين 3 كيلومترات و4 كيلومترات وبقوة قصوى تبلغ 2.5 درجة.

وأوضحت الهيئة أنه "على الرغم من أن الزيادة كانت منخفضة في عدد الزلازل، فقد تم الإبلاغ عن بعضها كما شعر بها سكان قطاعات لا كابانيا ووادي نهر لاجونيلا في مقاطعة توليما".

أين يقع نيفادو ديل رويز ومتى كانت آخر مرة ثار فيها؟

من ناحية أخرى، أوضح أن هناك نشاطا زلزاليا مرتبطا بقبة الحمم البركانية الموجودة في قاع الحفرة. تكثف هذا النوع ، "مما يمثل زيادة في مستوى الطاقة، وكانت الزلازل أدت إلى تكسر الصخور وديناميكيات السوائل"، كما جاء في التقرير.

ومع ذلك، أوضحت الخدمة الجيولوجية أنه تم الحفاظ على حالة التنبيه الصفراء، والتي تعني "بركان نشط مع تغيرات في سلوك المستوى الأساسي للمعلمات المرصودة والمظاهر الأخرى". ومع ذلك، أوصى بأن يكون السكان القريبون في حالة تأهب للتحديثات لأنه في أي وقت يمكن أن يزيد النشاط بشكل أكبر ويؤدي إلى زيادة التنبيه إلى اللون البرتقالي أو الأحمر.

وفي أبريل من هذا العام، أوصت سلطات إدارة المخاطر بالإخلاء الفوري لـ 28 مجتمعًا بالقرب من البركان بسبب النشاط الذي سجله، في ذلك الوقت، تم تحذيره من أنه في حالة حدوث ثوران "لن يكون لديك سوى وقت إخلاء أقل من ساعة تقريبًا". في ذلك الوقت، كان التنبيه باللون البرتقالى، بالإضافة إلى ذلك، قبل أيام، تم الإبلاغ عن سقوط الرماد في بلديتين.

تقع نيفادو ديل رويز على الحدود بين مقاطعتى كالداس وتوليما، وقد اشتهرت فى العالم في 13 نوفمبر 1985، عندما ثار البركان وأثر على بلدة أرميرو.

وفي تلك المناسبة أطلق البركان أنهارا من المواد البركانية والطينية التي دمرت كل شيء في طريقه، وقدرت حكومة كولومبيا في ذلك الوقت أن المأساة خلفت ما يقرب من 25000 قتيل.



