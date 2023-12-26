ثنائي مودرن فيوتشر يخضعان لفحص طبى لتحديد موقفهما من مواجهة الأهلى

MENAFN - Youm7) يتوجه ثنائي مودرن فيوتشر محمد عبد السلام وعلي الفيل، إلى أحد مستشفيات أبو ظبي، لفحصهما وتحديد حجم الإصابة التي تعرضا لها خلال مشاركتهما في المباراة الماضية لمودرن فيوتشر أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة النادي الأهلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة كأس السوبر المصري المقام حالياً بالإمارات.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.

من ناحية أخرى،

يجري عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لفحوصات طبية جديدة، لتحديد مدة غيابه عن الفريق وفرصة لحاقه بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق بطولة السوبر المصري، بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، وذلك عقب إصابته خلال مشاركته في التدريبات، ويفتقد مودرن فيوتشر خدمات كل من، ناصر ماهر، أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد، أمام النادي الأهلي في المباراة النهائية بكأس السوبر المصري.