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حسام باولو: مستعد ألعب فى الزمالك تاني ببلاش.. وهرد على الناس فى الملعب

12/26/2023 4:28:04 AM
(MENAFN- Youm7)
تمنى حسام سلامة "باولو" لاعب هلال مطروح الحالي أحد أندية دوري الدرجة الثانية، ومهاجم سموحة والداخلية والزمالك السابق، عودته من جديد لصفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.



وقال حسام باولو، خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "أتمنى أن أعود للزمالك من جديد، وعندي استعداد العب ببلاش.. ومش هاخد ولا مليم وهرد على الناس في الملعب، أنا أملك إمكانيات فنية رائعة ولكن أرى أني ظُلمت".



وأشار لاعب الزمالك السابق: "بالطبع عامل السن آثر بالسلب على مشواري، والوكلاء سبب رحيلي عن الزمالك ووراء ابتعادي عن أندية القمة، ولكني حتى الآن أتمرن أفضل من اللاعبين الناشئين، وأحلم بالعودة من جديد إلى الدوري الممتاز ولن أتنازل عن ذلك".



أكد حسام سلامة "باولو افتقاد القطبين خلال الفترة الماضية للمهاجم السوبر، سواء على الصعيد المحلي أو المحترف قائلا: "الدوري المصري يعاني خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم الأهلي والزمالك من عدم وجود المهاجم السوبر، ولا بد من جلب لاعبين مميزين في هذا المركز وخاصة القطبين".



وأشار باولو: "الأهلي كان يستحق الفوز على فليومينيسي والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، لو هناك مهاجم مميز في هذه المباراة كان سجل الأهلي 3 أهداف على الأقل، المهاجمين في مصر شبهه بعض، ولكن هناك لاعبين قادرين على قيادة هجوم الأهلي والزمالك".












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