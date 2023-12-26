مصطفى شوبير يحرس عرين الأهلي في نهائي السوبر وربيعة بديلاً لـ ياسر إبراهيم

MENAFN - Youm7) أكد الإعلامي أحمد شوبير، غياب ثنائي النادي الأهلي، محمد الشناوي حارس المرمى، وياسر إبراهيم مدافع الفريق، عن مباراة نهائي كأس السوبر المصري، التي تجمع الفريق الأحمر بنظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس المقبل بالإمارات.

وقال شوبير عبربرنامجه الإذاعي مع شوبير: الشناوي خارج مباراة كأس السوبر لكنه سيلحق بكأس الأمم الأفريقية وأطمئن الجماهير المصري، وياسر إبراهيم أيضاً خارج اللقاء القادم.

أضاف شوبير: المرشحين لبدء مباراة نهائي السوبر هما، رامي ربيعة ومصطفى شوبير في اللقاء المقبل.

يُحدد الجهاز الطبيللأهليخلال الساعات المقبلة حجم الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس الفريق في مباراة سيراميكا بكأس السوبر المصري أمس ،الاثنين، خاصة وأن الحارس الدولي تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية غادر على أثرها ملعب المباراة.وفاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف أمس في الإمارات ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري ، ليضرب الأهلي موعداً مع فريق مودرن فيوتشر في نهائي البطولة بعد غد.وشهدت الدقيقة 33 من مباراة الأمس سقوط محمد الشناوي بعد شكواه من الإصابة بشد في الخلفية وطلب الاستبدال، وشارك مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 35 كأول تغيير اضطراري في المباراة.