على ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة 24 ساعة بعد انتهاء معسكر بورسعيد

MENAFN - Youm7) منح علي ماهر المدير الفني للناديالمصري ، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب انتهاء مرحلة معسكر بورسعيد، وذلك بعد خوض ودية الرباط والأنوار التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره بالقاهرة غداً الأربعاء، استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من يناير المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدى، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".