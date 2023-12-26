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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

12/26/2023 4:27:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 12 (كونا)-- السادس والعشرون من ديسمبر

1995 - مؤسسة (المتحدون للإعلام والتسويق) البريطانية تختار أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بالإجماع شخصية العام الخيرية بلا منافس في أضخم استطلاع للرأي في المنطقة بمشاركة خمسة ملايين مواطن عربي.
2005 - رؤساء البرلمانات العربية وأعضاء البرلمان الانتقالي يزكون رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة النائب محمد جاسم الصقر رئيسا للبرلمان العربي الموحد ومقره القاهرة لمدة خمس سنوات.
2010 - المجلس البلدي يقرر إطلاق اسم (الصريف) على منطقة جنوب الصباحية وإطلاق اسم (الدانة) على منطقة غرب أبو فطيرة وإطلاق اسم (الاستقلال) على منطقة العارضية وإطلاق اسم (التحرير) على منطقة ضجيج الطائرات جنوب الفروانية وإطلاق اسم (عكاز) على منطقة شمال غرب الدوحة بناء على أمر سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
2019 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصول برنامج (تكنولوجيا النانو) التابع لمركز أبحاث الطاقة والبناء في المعهد على براءة اختراع في مزج عنصر المغنيسيوم مع مادة النيكل التي تستخدم كمادة حفازة في تنشيط التفاعل الكيميائي من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية. (النهاية)

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