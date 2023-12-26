حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 12 (كونا)-- السادس والعشرون من ديسمبر
1995 - مؤسسة (المتحدون للإعلام والتسويق) البريطانية تختار أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بالإجماع شخصية العام الخيرية بلا منافس في أضخم استطلاع للرأي في المنطقة بمشاركة خمسة ملايين مواطن عربي.
2005 - رؤساء البرلمانات العربية وأعضاء البرلمان الانتقالي يزكون رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة النائب محمد جاسم الصقر رئيسا للبرلمان العربي الموحد ومقره القاهرة لمدة خمس سنوات.
2010 - المجلس البلدي يقرر إطلاق اسم (الصريف) على منطقة جنوب الصباحية وإطلاق اسم (الدانة) على منطقة غرب أبو فطيرة وإطلاق اسم (الاستقلال) على منطقة العارضية وإطلاق اسم (التحرير) على منطقة ضجيج الطائرات جنوب الفروانية وإطلاق اسم (عكاز) على منطقة شمال غرب الدوحة بناء على أمر سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
2019 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصول برنامج (تكنولوجيا النانو) التابع لمركز أبحاث الطاقة والبناء في المعهد على براءة اختراع في مزج عنصر المغنيسيوم مع مادة النيكل التي تستخدم كمادة حفازة في تنشيط التفاعل الكيميائي من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية. (النهاية)
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