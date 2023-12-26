الدولار الأمريكي يستقر عند 307ر0 دينار واليورو عند 338ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 12 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 307ر0 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 338ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 17ر0 في المئة إلى مستوى 390ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 359ر0 دينار والين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث / م غ ع
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