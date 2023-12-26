الهيدروجين منخفض الكربون.. مصدر آمن للطاقة النظيفة ونافذة استثمارية واعدة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد المطيري

(تقرير)

الكويت - 26 - 12 (كونا) -– يتصدر الهيدروجين قوائم "الوقود النظيف" باعتباره مصدرا آمنا للطاقة ويؤدي دورا فعالا في عملية تحول الطاقة حيث لا ينتج عن احتراقه أية انبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويكتسب الهيدروجين منخفض الكربون أهميته من كونه يتوافق مع الجهود الدولية الرامية للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء وإيجاد مستقبل للطاقة منخفضة الكربون وصولا إلى الحياد الكربوني الذي سيخلق من جانبه فرصا للنمو الاقتصادي المستدام.

ولا يوجد الهيدروجين في الطبيعة كعنصر حر بل يتطلب إنتاجه من مصادر أخرى ومن ثم نقله وتخزينه قبل استخدامه في القطاعات الاقتصادية المختلفة وهناك أكثر من 17 طريقة لإنتاجه.

وأبرز أنواع الهيدروجين منخفض الكربون ما يتولد عن تقسيم الماء إلى هيدروجين وأوكسجين باستخدام الكهرباء المتجددة المنتجة من مصادر طبيعية كالرياح والطاقة الشمسية ويعرف باسم (الهيدروجين الأخضر) ولا ينتج عن هذه العملية أية انبعاثات أما النوع الثاني فهو (الهيدروجين الازرق) الذي يتم انتاجه من الغاز الطبيعي ثم التخلص من الانبعاثات المصاحبة له عبر تطبيق تقنية اصطياد واحتجاز الكربون.

وفي هذا الصدد تحدث عدد من المتخصصين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في تصريحات متفرقة اليوم الثلاثاء عن أسباب تزايد الاهتمام الدولي بمشاريع إنتاج الهيدروجين والعوائد الاقتصادية المتوقعة لتلك المشاريع فضلا عن الوقوف على الخطط الوطنية والاستراتيجية التي أطلقت أخيرا والرامية للوصول الى الحياد الكربوني.

وقالت مديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة فتوح الرقم إن الاستثمار في الهيدروجين "قطاع ناشئ" والكويت تمتلك مقومات كبيرة للاستثمار في انتاج الهيدروجين الأزرق والاخضر.

وأكدت الرقم أن تنمية هذا القطاع يسهم في تعزيز موقع الكويت كلاعب رئيسي في مجال الطاقة النظيفة على الساحة الدولية مشيرة إلى أن الكويت تتميز باحتوائها لموارد الطاقة المتجددة.

وبينت أنه يمكن للكويت استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم بناء قدرات إنتاج الهيدروجين التي تمكنها من تصديره للأسواق الدولية ما سيفتح أفقا جديدا لتحقيق الإيرادات للدولة وتعزيز دورها في قطاع الطاقة النظيفة.

وأفادت بأن العديد من الدول اتخذت خطوات رامية إلى خفض انبعاثات الكربون في ظل تزايد الاهتمام الدولي بأبعاد تغير المناخ موضحة أن الكويت قامت في هذا الصدد بإطلاق خطوة طموحة وملزمة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في قطاعي النفط والغاز تمهيدا لتحقيق الحياد الكربوني في الدولة ككل بحلول العام 2060.

وأكدت أن اتخاذ الكويت لهذه الخطوة يعكس التزامها بالمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأقلم مع التحديات البيئية العالمية.

وفيما يتعلق بتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز ذكرت أنه سيتم التركيز على عدة جوانب أساسية تهدف إلى تقليل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة.

وأضافت أن ذلك يشمل تخفيض حرق الغاز في عمليات التنقيب والإنتاج وتعزيز الاقتصاد الدائري وتخفيض الكربون والتركيز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في العمليات النفطية بالإضافة إلى الاستثمار في تلبية الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي تماشيا مع التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 5ر1 درجة مئوية بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن رؤية الكويت لتوفير 15 في المئة من احتياجاتها للطاقة بحلول عام 2030 من الموارد المتجددة يأتي تماشيا مع التوجه العالمي لزيادة القدرة على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت الرقم إن هناك تعاونا بين عدد من الجهات المعنية داخل الكويت مثل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المجددة والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وشركات القطاع النفطي حيث قامت بإطلاق مبادرات متعددة مثل ملصقات الطاقة للأجهزة والتدقيق في استهلاك الطاقة في المباني جنبا إلى جنب مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة وتطبيق كود البناء.

من جانبه قال خبير الصناعات الغازية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وائل عبد المعطي إن انتاج واستخدام الهيدروجين لا يعد أمرا جديدا بل على العكس فقد تم إنتاج الهيدروجين واستخدامه بكميات ضخمة منذ عقود بيد أن دوره الرئيسي لا يزال ينحصر على استخدامه كمادة خام في عدد من الصناعات مثل الأمونيا والميثانول.

وأشار عبدالمعطي إلى أن هناك عقبات يجب العمل على تجاوزها لتحقيق اقتصاد للهيدروجين وخلق مستقبل واعد له مثل ارتفاع التكلفة التي يجب العمل على تقليلها مؤكدا ضرورة البدء في بناء البنية التحتية اللازمة لنقل وتوزيع الهيدروجين بما يسمح بتأسيس تجارة دولية له على غرار النفط والغاز.

وذكر أن الدول العربية كانت في صدارة المشهد العالمي للاستثمار بالهيدروجين ومشتقاته عبر الإعلان عن عدة مشاريع لإنتاجه بأنواعه سواء الأخضر أو الأزرق والمواد الحاملة له مثل الأمونيا الخضراء والزرقاء.

ولفت إلى أن اهتمام الدول العربية بالهيدروجين يأتي في المقام الأول من منطلق تصديره إلى الأسواق المحتملة في أوروبا وآسيا والظفر بحصة سوقية مهمة في التجارة الدولية له موضحا أن إجمالي المشروعات المعلنة للهيدروجين في المنطقة العربية وصل الى 82 مشروعا حتى نوفمبر الماضي.

وأضاف أن هناك عددا من المشاريع المعلنة داخل الدول العربية تقع ضمن المشاريع التجريبية التي تشكل اللبنة الأولى لبناء اقتصاد تنافسي للهيدروجين.

ولفت إلى وجود مشاريع أخرى تجارية بسعات إنتاجية عالية إذ تم إسناد عقود الهندسة والتوريد والإنشاء إلى شركات المقاولات وتوقيع الاتفاقيات التجارية الملزمة مع الشركاء لبيع إنتاج هذه المشاريع.

وقال عبدالمعطي إن الكويت تنتج الهيدروجين ضمن قطاع النفط وهو ما يعرف باسم الهيدروجين الرمادي الذي يتم إنتاجه من الغاز ولكن يستخدم كمادة خام (لقيم) ضمن مصافي التكرير ومجمعات البتروكيماويات.

وذكر أن الكويت من بين الدول التي تبنت رؤية استراتيجية طويلة المدى لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وضمان استدامة مصادر الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية إذ أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أخيرا استراتيجية المؤسسة 2040 واستراتيجية تحول الطاقة في الكويت 2050 وخصصت لهما 410 مليارات دولار.

وأوضح أن استراتيجية تحول الطاقة في الكويت 2050 حددت عدة خطوات جاء في مقدمتها إنتاج الطاقة المتجددة بداية من عام 2025 واستغلالها في عمليات الشركات التابعة للمؤسسة بحلول عام 2050 والوصول بحرق الغاز المصاحب إلى الصفر بداية من عمليات شركة نفط الكويت بحلول عام 2030 وتطبيقها في كافة الشركات التابعة لها بحلول عام 2040.

وبين أن الاستراتيجية تتضمن أيضا العمل على التقاط الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه محليا بحلول عام 2050 كما كان الهيدروجين الأخضر حاضرا من ضمن أهداف هذه الاستراتيجية إذ من المستهدف بناء أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة انرتك القابضة - المملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية - عبدالله المطيري إن الهيدروجين والطاقة يتمتعان بتاريخ مشترك طويل إذ تم تشغيل أول محركات الاحتراق الداخلي منذ أكثر من 200 عام وأصبحا جزءا لا يتجزأ من صناعة التكرير الحديثة.

وأضاف المطيري أن الهيدروجين خفيف وقابل للتخزين وكثيف الطاقة ولا ينتج عنه انبعاثات مباشرة من الملوثات أو الغازات الدفيئة ما أدى إلى تزايد عدد البلدان التي لديها سياسات تدعم بشكل مباشر الاستثمار في تقنيات الهيدروجين.

ولفت إلى أن وكالة الطاقة الدولية حددت هدفا لصافي الانبعاثات الكربونية بأن يصل إلى "الصفر" على مدى السنوات الثلاثين المقبلة ما يتطلب إعادة صياغة كبيرة للبنية التحتية العالمية للطاقة.

ورأى أن انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي يوفر فرصة لهذه المصادر ليس فقط لتشغيل الاقتصاد الجديد القائم على التوسع في استخدام الكهرباء (الاقتصاد المكهرب) بشكل مباشر ولكن أيضا لدعم توليد الوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون.

وذكر أن مشروع عمان للطاقة الخضراء (GEO) هو مشروع تطوير رئيسي للطاقة المتجددة يركز على إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصدير الوقود الخالي من الكربون للأسواق العالمية مع إمكانية توفير الطاقة الخضراء للسلطنة.

وقال المطيري إن هذا المشروع هو ثمرة تعاون مباشر بين ثلاثة صناديق سيادية هي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ممثلة بشركة انرتك القابضة والصندوق السيادي العماني ممثل بشركة (أوكيو) والصندوق السيادي السنغافوري ممثل بشركة (إنتركونتينتال إينرجي) إضافة إلى شركة (شل) الدولية.

وأفاد بأن المشروع يهدف لإنتاج نحو 25 غيغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة إذ من المقرر استثمار الطاقة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج أكثر من 8ر1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون سنويا. (النهاية) خ م / ه ث