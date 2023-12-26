Tuesday, 26 December 2023 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدفاع الأمريكي : شن غارات جوية على منشآت تابعة لفصائل مسلحة في العراق

12/26/2023 4:27:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء شن غارات جوية على ثلاث منشآت تابعة لفصائل مسلحة في العراق.
وقال أوستن في بيان ان "القوات الامريكية وبتوجيه من الرئيس الامريكي جو بايدن نفذت ضربات على ثلاث منشآت تستخدمها (كتائب حزب الله) والجماعات التابعة لها في العراق اليوم".
وأضاف ان "هذه الضربات كانت ردا على سلسلة من الهجمات ضد موظفين امريكيين في العراق وسوريا" مؤكدا ان بلاده "لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتها ومصالحها".
وكانت قاعدة أربيل الجوية التي تضم قوات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة في وقت سابق من اليوم مما أدى إلى وقوع إصابات وجرحى.(النهاية)

ا م م / م ج ز




MENAFN26122023000071011013ID1107657178

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث