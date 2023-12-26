وزير الدفاع الأمريكي : شن غارات جوية على منشآت تابعة لفصائل مسلحة في العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء شن غارات جوية على ثلاث منشآت تابعة لفصائل مسلحة في العراق.
وقال أوستن في بيان ان "القوات الامريكية وبتوجيه من الرئيس الامريكي جو بايدن نفذت ضربات على ثلاث منشآت تستخدمها (كتائب حزب الله) والجماعات التابعة لها في العراق اليوم".
وأضاف ان "هذه الضربات كانت ردا على سلسلة من الهجمات ضد موظفين امريكيين في العراق وسوريا" مؤكدا ان بلاده "لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتها ومصالحها".
وكانت قاعدة أربيل الجوية التي تضم قوات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة في وقت سابق من اليوم مما أدى إلى وقوع إصابات وجرحى.(النهاية)
ا م م / م ج ز
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