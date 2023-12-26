الخطاطة الكويتية شيماء العازمي.. إبداع الحرف واللغة بروح تستوحي الخط العربي برموز يابانية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) (لقاء)

الكويت – 26 – 12 (كونا) – أكدت الخطاطة الكويتية والباحثة في الفنون الإسلامية شيماء العازمي أن كتابة الخط عموما تعتبر فنا بحد ذاته وعلى وجه الخصوص الخط الياباني الذي هو أشبه بلوحة فنية فيه من المتعة ما يجمع الكتابة والفن معا "إذ تشدك طقوس وأجواء الحروف اليابانية والتي تتدفق من ببن جوانب ريشة من القصب بانسيابية وانفعالات حساسة جدا".

وقالت العازمي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنها درست الخط الياباني وأصوله وفنونه وعلاقته بالخط العربي وقدمت نماذج من فن الخط صنعتها من وحي اللحظة مندمجة ما بين الخط العربي والياباني من خلال أقلام تقليدية من القصب وأنواع من الأوراق والأحبار الخاصة.

وأوضحت أنها طورت من رسم الحروف العربية ودمجتها بالكتابة اليابانية لافتة إلى أن قواعد الكتابة اليابانية تعتمد على نظام المربع والمعين وحصر الكلمات والرموز داخلها أما الخط العربي فيعتمد على الخط العمودي والمستقيم والدائرة.

وذكرت أنها قامت بدمج الطريقتين العربية والآسيوية خصوصا أن رموز الكتابة اليابانية تكتب بالفرشاة في حين الكتابة العربية تعتمد على القلم فقررت أن تبتكر فنا جديدا يدمج بين الأسلوبين في خط واحد بمجهود فردي خالص هو فن كتابة أو أسلوب جديد في الكتابة.

وبينت العازمي أنها تجيد الكتابة بالخطوط الأربعة الديواني - الخط الكوفي المصحفي - الخط السنبلي والخط الياباني المعرب "وهو خط قمت بتطويره يدمج بين الكانجي الياباني والحروف العربية وأدرس حاليا فن التذهيب و- فن الزخارف و الهندسة الإسلامية".

ولفتت إلى أن فن الخط الياباني يرجع إلى القرن الخامس الميلادي وهو المستوحى من لغة الكانجي ذات الأحرف الصينية وكان يتمتع بخصوصية في كتابته وفنونه وأدواته المتنوعة كجزء من الحضارة الروحية لليابان وكان حكرا على الطبقات الاجتماعية الرفيعة كالنبلاء ورجال الساموراي.

وأفادت بأن للخط الياباني مدارس متنوعة وتقاليد يحذوها الفن والذوق والموهبة ورغم أنه ظل محافظا على تقاليده وله قواعد خاصة به حيث يكتب على الورق الأبيض المثبت على المخمل والمصنوع من الرز وتستخدم فيه عود القصب والفرشاة.

وفيما يتعلق بالخط الياباني المعرب الذي اطلقت عليه اسم (شودو المعرب فكلمة شودو تعني فن الخط باللغة اليابانية) قالت العازمي إن "الخط الياباني المعرب هو خط قمت بتطويره بحيث وضعت له قواعد وأسسا ثابتة ليسهل تعليمه وتعلمه ووضع القواعد وأسس الربط بين الحروف من الأمور التي تتطلب عدة تجارب ومحاولات حتى تصل إلى مستوى من التوازن بين الحروف بطريقة لا تؤثر على ميزان الحرف المفرد أو في الكلمة الواحدة".

وأوضحت أيضا أنه "كما في حال أغلب اللغات تكتب الحروف اليابانية في الكلمة بشكل منفصل ولا تتصل مع بعضها عدا في اللغة العربية حيث تتصل الحروف ببعضها البعض فتكون الكلمة كمقطع كتابي واحد وأثناء محاولتي لتطوير هذا الخط توصلت إلى طريقة ربط الحروف لتصبح كاللغة العربية".

وذكرت أن عدد الحروف اليابانية التي يكتبها الخطاط يتراوح بين 51 حرفا إلى 500 حرف مستمدة من الهيراجانا والكانجي حيث تنقسم اليابانية في قراءتها وكتابتها إلى ثلاثة أنواع من اللغة أولها الهيراجانا: اللغة اليابانية الأصلية والمكونة من 51 حرفا وتستعمل في عموم اليابان في الكتابة اليومية وأحرفها أكثر بساطة وأقل تعقيدا من الصينية.

وتابعت أن النوع الثاني فهو الكانجي أي خليط من اليابانية والصينية وتتكون من أكثر من 5000 حرف وتمتاز بالتعقيد وحروفها أقرب للرسم منها للكتابة في حين أن النوع الثالث يسمى الكانا وهو ترجمة الأصوات لحروف.

وبينت أن الخط الياباني (الشودو) ينقسم إلى ثلاثة أنواع أولها خط الكايشو الحروف المنفصلة وهو الخط المفضل لوسائل الإعلام الرسمية أما خط الغيوشو الحروف النصف متصلة ببعضها فيستخدم في الكتابات غير الرسمية وينتشر بين أوساط المثقفين في الصين واليابان. والثالث السوشو: فيسمي اليد الطليقة "الحرة" والأحرف المتصلة ذات المظهر الرشيق والمتدفق وهي كتابة متخصصة.

وأكدت العازمي أن الخط العربي على خلاف الياباني يعتمد في تصميمه غالبا على الشكل الدائري والبيضاوي كون قواعد الكتابة العربية أكثر مرونة في حين الخط الياباني أقرب كشكل أكثر من كونه حرفا بخلاف الحرف العربي وبالإمكان أيضا الدمج بين الأحرف اليابانية والعربية لتمثيل لوحة تشكيلة.

واستطردت أن الحرف الياباني بحد ذاته يمثل لوحة تشكيلية وأن بالإمكان الدمج بين الفن التشكيلي واللغة اليابانية من الجانب الفني فكل حرف ياباني يمثل لوحة تجريدية مستقلة فما بالك بأن الأحرف اليابانية تعد 48 حرفا مشيرة إلى أن الكتابة العربية تتميز بكونها متصلة مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب. (النهاية) م ف / ع ع ح