أحداث الكويت في 2023.. حزن كبير وأمل بالعهد الجديد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) تحييكم وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتبدأ ببث تقارير عن أهم الأحداث التي شهدها العام 2023
وإليكم أبرز الأحداث المحلية
(توثيق)
الكويت - 26 - 12 (كونا) -- بوداع حزين وأمل كبير بالعهد الجديد تطوي الكويت صفحات العام 2023 بعد أن شهدت خلاله العديد من الأحداث المهمة على مختلف المستويات وسط تواصل الدور الكويتي الفاعل سياسيا داخليا وخارجيا.
ففي 16 ديسمبر خيمت على البلاد أجواء حزن كبير على فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لتدخل البلاد بعدها عهدا جديدا بتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مسند الإمارة ومقاليد الحكم.
وفي ما يلي أبرز الأحداث المحلية المتعلقة بديوان سمو أمير البلاد وديوان سمو ولي العهد ومجلسي الأمة والوزراء والسياسة الخارجية الكويتية:
سمو أمير البلاد:
26 يناير: صدور أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
6 فبراير: سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر توجيهات سامية بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة باسم دولة الكويت جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا بمشاركة وزارة الخارجية وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ووزارة الصحة والجيش الكويتي.
9 فبراير: بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبتكليف من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن مجلس الوزراء عن تبرع الكويت بـ30 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الإغاثية ولتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين في سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر الذي تعرضتا له.
4 مارس: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة.
5 مارس: أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة.
19 مارس: سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة لإيطاليا.
9 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المباراة النهائية على كأس سمو الأمير بين فريقي كاظمة والكويت.
24 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وبحضور ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الثانية والعشرين لعام 2022 في قصر بيان.
7 يونيو: أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
13 يونيو: أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزارة وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
14 يونيو: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يتوجه إلى الجمهورية الإيطالية في زيارة خاصة.
24 يونيو: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يعود إلى أرض الوطن قادما من إيطاليا بعد زيارة خاصة.
2 سبتمبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة.
9 سبتمبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يأمر الجهات المختصة بتجهيز كافة المستلزمات الإغاثية لمواجهة تداعيات سلسلة الزلازل التي ضربت عدة مناطق جنوبي المغرب.
12 سبتمبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يعود إلى أرض الوطن قادما من إيطاليا بعد زيارة خاصة.
15 نوفمبر: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يرعى حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.
29 نوفمبر: وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله الصباح يصرح بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى صباح هذا اليوم اثر وعكة صحية طارئة ألمت بسموه لتلقي العلاق اللازم وإجراء فحوصات طبية وأن الحالة الصحية لسموه رعاه الله مستقرة ولله الحمد.
29 نوفمبر: وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله الصباح يصرح بأن حالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة ولايزال يتلقى العلاج اللازم.
16 ديسمبر: الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
17 ديسمبر: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يؤدي صلاة الجنازة على جثمان أخيه الطاهر فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وجعل الجنة مثواه وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.
20 ديسمبر: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
20 ديسمبر: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يلقي النطق السامي بعد أداء سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
20 ديسمبر: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حيث رفع إلى مقام سموه رعاه الله كتاب استقالة الحكومة.
20 ديسمبر: صدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
سمو ولي العهد:
16 يناير: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل بقصر بيان رئيس وأعضاء مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة بأعمال المؤتمر ال13 للمنظمة المنعقد برعاية سموه خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير.
16 يناير: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل ملك بوتان جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الخاصة للبلاد.
27 يناير: ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح يصل السعودية لحضور سباق (الفورميلا إي) والفعاليات المصاحبة له الذي سيقام في محافظة الدرعية.
6 فبراير: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه بين فريقي العربي والسالمية.
14 فبراير: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعامي 2020 و2021 وجائزة السميط للتنمية الافريقية في مجالي التعليم والصحة وذلك في قصر بيان.
15 فبراير: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يحضر مأدبة غداء على شرف سموه في مزرعة (عزايز).
9 أبريل: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يزور ديوانية شعراء النبط.
9 أبريل: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يزور النادي الكويتي الرياضي للصم.
10 أبريل: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يزور جمعية المكفوفين الكويتية.
10 أبريل: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يزور النادي الكويتي للمعاقين.
10 أبريل: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل بقصر بيان سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء لأداء اليمين الدستورية. 17 أبريل: نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يوجه كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
17 أبريل: نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يؤكد "أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22-6-2022 فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره".
17 أبريل: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يقرر حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي "حلا دستوريا" استنادا إلى المادة 107 من الدستور "انتصارا للارادة الشعبية" مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في "انتخابات جديدة" في الأشهر القادمة.
4 مايو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يغادر والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة.
4 مايو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يصل إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.
19 مايو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في القمة العربية الـ 32 في جدة.
24 مايو: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل بقصر بيان فينتون غراي سيرف نائب رئيس شركة جوجل كلاود والوفد المرافق له من الشركة خلال زيارته البلاد.
19 يونيو: سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح يستقبل بقصر بيان رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوزراء لأداء اليمين الدستورية.
20 يونيو: سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة.
20 يونيو: سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤكد في النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ألقاه بالنيابة عنه أنه "لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات".
20 يونيو: سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشدد في النطق السامي بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الامة على "أننا لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور ونحن على ثقة بإدراككم ووعيكم بما نواجهه من تحديات ماثلة وبحرصكم على البر بقسمكم العظيم وحمل الأمانة الغالية وتجسيد التعاون والارتقاء لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم أهل الكويت ليظل وطننا العزيز كما عهدناه منارة للإنسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدا للتنمية".
19 يوليو: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المنعقدة في محافظة جدة.
8 أغسطس: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بمناسبة زيارته للبلاد.
28 أغسطس: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يغادر البلاد والوفد الرسمي متوجها إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة موجهة لسموه من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا لزيارة المملكة ولحضور احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيسه.
29 أغسطس: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلتقي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن.
29 أغسطس: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره احتفالية مرور 70 عاما على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.
20 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه يتوجه إلى جمهورية الصين الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس شي جين بينغ للقاء سموه ولحضور حفل افتتاح الدورة ال19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي عقدت في مدينة هانغتشو.
21 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه يصل إلى جمهورية الصين الشعبية.
21 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلتقي البعثة الرياضية الكويتية المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية ال19 في مدينة هانغتشو بالصين.
22 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلتقي الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ويعقد مباحثات رسمية في دار الضيافة بمدينة هانغتشو. 22 سبتمبر: بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين في مدينة هانغتشو.
23 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يحضر حفل افتتاح الدورة ال19 للألعاب الأولمبية الآسيوية المنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية.
23 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل هان داك سو رئيس الوزراء بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو الصينية.
3 أكتوبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل بقصر بيان المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه رعاه الله بمناسبة تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز.
11 أكتوبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يتسلم بقصر بيان الدعوتين الموجهتين إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان والمزمع عقدها 20 أكتوبر 2023 في مدينة الرياض وحضور القمة العربية الأفريقية والمزمع عقدها 11 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
20 أكتوبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان.
20 أكتوبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في القمة الخليجية العربية مع رابطة الآسيان المقامة بمدينة الرياض.
20 أكتوبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤكد ضرورة اتخاذ العراق إجراءات لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في (خور عبدالله) كما جدد دعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القمة الخليجية العربية مع رابطة الآسيان المقامة بمدينة الرياض.
21 أكتوبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه يتوجه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام.
21 أكتوبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام.
24 أكتوبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه يصل إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك تلبية للدعوة الرسمية من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.
25 أكتوبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يزور صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة في قصر باكنغهام وذلك بمناسبة تلبية الدعوة الموجهة لسموه حفظه الله.
31 أكتوبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
31 أكتوبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤكد استمرار دولة الكويت بلد الإنسانية والصداقة والسلام في القيام بدور ريادي متميز مع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات بالنطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
11 نوفمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقامة في مدينة الرياض.
11 نوفمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح يدعو المجتمع الدولي - وخاصة مجلس الأمن - لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة ومنع التهجير قسري لأبناء الشعب الفلسطيني في كلمة دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقامة في مدينة الرياض.
14 نوفمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل بقصر بيان الرئيس التنفيذي لشركة (جوجل كلاود) توماس كوريان والوفد المرافق له من الشركة وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.
21 نوفمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل بقصر بيان معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ومدير الهيئة العامة للرياضة يوسف عبدالله البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح واللاعبين الكويتيين الحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب الآسيوية ال19 بالصين.
6 ديسمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يصدر قرارا ينص على "وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد". نشر في ملحق جريدة (الكويت اليوم) الرسمية لعددها رقم (1664).
مجلس الوزراء:
9 يناير: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان يطلع مجلس الوزراء على الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الكويت وشركة جوجل كلاود العالمية لدعم وتمكين التحول الرقمي الشامل في الجهات الحكومية.
16 يناير: مجلس الوزراء يقرر اعتبار الأحد الموافق 19/2/2023 يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل بديلا عن يوم السبت الموافق 18/2/2023 الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 20/2/2023.
16 يناير: مجلس الوزراء يقرر اعتبار الاثنين 27/2/2023 يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية، بدلا عن عطلة العيد الوطني ويوم الأحد الموافق 26/2/2023 هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم التحرير على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء 28/2/2023.
17 يناير: مجلس الوزراء يصدر بياناً بشأن مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.
23 يناير: مجلس الوزراء يوقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون (61) لسنة 1976 وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
24 يناير: سمو رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح يرفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر لصباح.
1 فبراير: تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبحضور ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح احتفل بقصر بيان بمراسم رفع العلم.
6 فبراير: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية ورفعه إلى سمو أمير البلاد.
6 فبراير: إرسال طائرة خاصة بأمر من القيادة السياسية إلى المناطق المتضررة بسبب الزلزال الذي وقع في تركيا لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين فيها.
5 مارس: وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض يصدر قرارا وزاريا يقضي بمنع التعاملات النقدية لأكثر من 10 دنانير بنشاط الصيدليات الاهلية اعتبارا من 5 مارس 2023.
5 أبريل: وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي تصدر عدة قرارات وزارية في مجال العمل التعاوني تهدف إلى تكويت الوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية تضمنت تعديلات مهمة على لائحة تنظيم العمل والهيكل التنظيمي وآليات التعيين وتحديد الرواتب.
9 أبريل: صدور مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
10 أبريل: مجلس الوزراء يعقد أول اجتماع له بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 43 لسنة 2023 وأداء اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.
10 أبريل: مجلس الوزراء يقرر تعطيل العمل بجميع والوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبار من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.
17 أبريل: مجلس الوزراء الكويتي يوافق في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم في شأن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية حول الطعون الخاصة بانتخابات مجلس 2022.
17 أبريل: مجلس الوزراء يقرر إلغاء قراره رقم 1308 لسنة 2022 بشأن منح معاشات استثنائية للوزراء الواردة أسماؤهم في المرسوم رقم 191 لسنة 2022.
1 مايو: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لسمو ولي العهد.
1 مايو: مجلس الوزراء يقرر إرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى جمهورية السودان الشقيقة وتكليف وزارة الخارجية التنسيق مع كل من وزارة الدفاع ووزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لتأمين تلك المساعدات وإرسالها بالسرعة الممكنة.
1 مايو: مجلس الوزراء يحيط علما بالرسالة الواردة من سعادة عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والمتضمنة منح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسام البرلمان العربي وسام القائد وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي.
3 مايو: مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الاستثنائي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 ورفعه إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.
3 مايو: مجلس الوزراء يقرر في اجتماعه الاستثنائي تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع أمة 2023 يوم 6-6-2023 مع اعتباره يوم راحة أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.
3 مايو: مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارة العدل ووزارة الإعلام ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وبلدية الكويت لتتولى مهام الإعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات القادمة لعضوية مجلس الأمة لعام 2023.
15 مايو: مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب لمقترح الهيئة العامة للرياضة بشأن مشروع اليوم الوطني الرياضي ليكون يوما سنويا ذا طابع ترويحي هادف تشارك فيه المؤسسات من كافة القطاعات لإقامة أنشطة رياضية وترويحية وتوعوية وتكليف الهيئة العامة للرياضة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الغايات المنشودة منه.
15 مايو: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بالعفو من تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكومة بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقضية رقم 2073 لسنة 2020.
18 مايو: وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي تصدر قرارا وزاريا يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50 في المئة من مبلغ الزكاة الخاص بها الى الغارمين الكويتيين.
18 مايو: وزير التجارة والصناعة محمد العيبان يصدر قرارا وزاريا بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات الخاصة بالشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية.
29 مايو: وزير التجارة والصناعة محمد العيبان يصدر قرارا وزاريا رقم 86 بشأن 54 نشاطا ذات طبيعة خاصة لا تحتاج إلى مقر للترخيص بما يتيح لأي مبادر إضافة أي نشاط وتقديم طلب الترخيص إلكترونيا دون حضور صاحب الرخصة.
29 مايو: مجلس الوزراء يسمح للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني وجمعية النزاهة الكويتية وجمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية انتخابات مجلس الأمة 2023.
4 يونيو: سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يرعى ويحضر حفل تكريم اللاعبين المتميزين لعام 2023.
7 يونيو: مجلس الوزراء يرفع إلى سمو ولي العهد مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17 ليكون يوم الثلاثاء 2 ذو الحجة 1444 هجرية الموافق 20 يونيو 2023 ميلادية.
7 يونيو: مجلس الوزراء يستعرض في اجتماعه الاستثنائي كتاب استقالة الحكومة تمهيدا لرفعه إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور.
18 يونيو: صدور المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا: طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية. أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة. د. سعد حمد ناصر البراك نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات عبدالرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية. د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة. د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة. د. حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتعليم. سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية. محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب. مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية. د. جاسم محمد عبدالله الاستاد وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة. فالح عبدالله عيد فالح الرقبة وزيرا للعدل ووزير دولة لشئون الإسكان. فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
19 يونيو: مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير ولي العهد.
19 يونيو: مجلس الوزراء يقرر في اجتماعه الأسبوعي تشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري وتضم في عضويتها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.
10 يوليو: مجلس الوزراء الكويتي يقرر طباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم باللغة السويدية وتوزيعها في السويد بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي الحنيف.
10 يوليو: مجلس الوزراء يعتمد برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 ويقرر إحالته إلى مجلس الأمة.
12 يوليو: مجلس الخدمة المدنية يوافق على تعديل الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية الذي يتضمن فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن قطاع الشؤون القانونية واعتبار قطاع مراقبي شؤون التوظف قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
12 يوليو: مجلس الخدمة المدنية يقرر الموافقة على منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية.
21 يوليو: مجلس الخدمة المدنية يقرر السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل دولة الكويت.
12 يوليو: صدور المرسوم رقم 121 لسنة 2023 بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري.
30 يوليو: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح يصدر قرارا يقضي بإلغاء شرط (المدة) على ترك الخدمة العسكرية للراغبين بإعادة التطوع من ضباط الصف والأفراد مع اعتماد رفع شرط السن للالتحاق ليصبح 55 عاما وفقا للضوابط التي تقررها رئاسة الأركان العامة للجيش.
14 أغسطس: مجلس الوزراء يوافق على منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد (دعم العمالة الوطنية) لأصحاب الأعمال الحرة المتناهية الصغر ذات الطبيعة الخاصة.
20 أغسطس: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري يعلن عن قيام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتصديق على القوانين الواردة بالخارطة التشريعية باللجنة التنسيقية الحكومية النيابية وهي قانون بتعديل القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وقانون بشأن تأسيس شركات وإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
3 سبتمبر: صدور مرسوم بتعيين الدكتور عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
3 سبتمبر: صدور مرسوم بتعيين فهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيراً للمالية.
20 سبتمبر: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري يصدر قرارا وزاريا بتسمية عامر العجمي رئيسا لقطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
21 سبتمبر: ديوان الخدمة المدنية يحدد مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية بنظام الدوام المرن من الأحد حتى الخميس بواقع سبع ساعات يوميا.
21 سبتمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة دولة الكويت أمام الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
21 سبتمبر: سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يعرب أثناء كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمام الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن التطلع لدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنيل دولة الكويت عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026 في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر المقبل.
24 سبتمبر: رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي يعلن بدء التدشين التجريبي لنظام (تواصل) المتوفر في تطبيق (سهل) الذي يقدم خدمات (الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى) لجميع الوزارات والجهات الحكومية.
12 أكتوبر: مجلس الوزراء الكويتي يوجه بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في البلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار.
16 أكتوبر: مجلس الوزراء يقرر في اجتماعه الأسبوعي الموافقة على تأجيل أقساط قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان.
23 أكتوبر: مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الأسبوعي على قرار بشأن استمرار صرف دعم العمالة الوطنية للمريض ومرافقه من العملين في القطاع الخاص أثناء فترة العلاج في الخارج.
24 أكتوبر: مركز التواصل الحكومي يعلن أن مجلس الوزراء وافق على صرف العلاوة الاجتماعية (دعم العمالة) للمبتعثين من القطاع الخاص لاستكمال الدراسة أو التدريب وفق ضوابط يحددها الوزير المشرف على الهيئة العامة للقوى العاملة.
25 أكتوبر: مركز التواصل الحكومي يعلن عبر منصة (اكس) أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن إلزام الجهات العامة بإدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد.
26 أكتوبر: مركز التواصل الحكومي عبر منصة (اكس) يعلن أن مجلس الوزراء وافق على منح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص علاوة الأبناء في حال عجز والدهم عن الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.
30 أكتوبر: صدور مرسوم رقم 204 لسنة 2023 بقبول استقالة الدكتورة أماني سليمان بوقماز وزير الاشغال العامة.
30 أكتوبر: صدور مرسوم رقم 205 لسنة 2023 بتعيين الدكتور جاسم محمد الأستاذ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى عمله وزيرا للأشغال العامة بالوكالة.
31 أكتوبر: سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلقي الخطاب الأميري لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
5 نوفمبر: مركز التواصل الحكومي يعلن أن مجلس الوزراء وافق على منح دعم العمالة لحملة الشهادة المتوسطة ودونها من أصحاب العمل (الباب الخامس) مباشرة بعد تسجيلهم في التأمينات.
15 نوفمبر: مركز التواصل الحكومي يعلن أن مجلس الوزراء وافق على صرف دعم العمالة للمواطنين العاملين في عقود مقاولي العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة.
16 ديسمبر: مجلس الوزراء ينادي بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الاجتماع الاستثنائي في قصر بيان.
16 ديسمبر: وزير شؤون مجلس الوزراء يعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء 19-12-2023.
مجلس الأمة:
8 يناير: دولة الكويت تشارك باجتماع المجلس التنفيذي وأعمال الجلسة ال13 للجمعية البرلمانية الآسيوية بوفد يترأسه الدكتور محمد حسين المهان أمين سر الشعب البرلمانية والنائب خالد مرزوق الطمار عضو اللجنة التنفيذية للشعبة.
10 يناير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يتسلم استجوابا من النائب مبارك الحجرف موجها إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب محمد الرشيد بصفته ومكوناً من سبعة محاور.
16 يناير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يتسلم استجوابا من النائب الدكتور جنان رمضان موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بصفته مكوناً من ثلاثة محاور.
18 يناير: مكتب مجلس الأمة يقرر في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الامة أحمد السعدون إلغاء قرارات بالموافقات على طلبات منح المزايا المالية الاستثنائية لمنصب الأمين العام والأمناء المساعدين.
24 يناير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة مجلس الأمة العادية لعدم حضور الحكومة.
25 يناير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة مجلس الأمة التكميلية إلى يوم 7 و8 فبراير لعدم حضور الحكومة.
27 يناير: المجموعة الخليجية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا تنسيقيا على هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة ال17 للمؤتمر وتتفق على مشاركة الشعبة البرلمانية الكويتية.
27 يناير: الشعبة البرلمانية الكويتية تتقدم بمشروع قرار بشأن رفض الاعتراف بقرار مجلس حقوق الانسان حول الميل الجنسي والهوية الجنسانية إلى لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر.
7 فبراير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة مجلس الأمة العادية لعدم حضور الحكومة لجلسة اليوم والجلسة التكميلية لليوم التالي الأربعاء والجلسة الخاصة المقرر عقدها الخميس إلى يومي 21و22 فبراير.
9 فبراير: مكتب مجلس الأمة الكويتي يعتمد هيكلا إداريا جديدا فيما يتعلق بالإدارات والأقسام في مكتب الرئيس ونائب الرئيس باتجاه إلغاء ثلاث إدارات وستة أقسام بإجمالي تسع وحدات تنظيمية.
15 فبراير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يستقبل في مكتبه رئيس الديوان العام للمحاسبة في السعودية الدكتور حسام العنقري يرافقه رئيس ديوان المحاسبة الكويتي فيصل الشايع.
21 فبراير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة المجلس العادية لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة ويرفع جلسة اليوم التالي التكميلية لاعتذار الحكومة عن عدم الحضور وترفع الجلسة إلى يومي 7 و8 مارس المقبل.
7 مارس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة مجلس الأمة العادية لعدم حضور الحكومة على أن تعقد يومي 21 و22 من الشهر الجاري.
11 مارس: وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في الاجتماعين التنسيقي (الآسيوي) و(الإسلامي) للمؤتمر ال146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين حتى 15 مارس الجاري.
12 مارس: مكتب مجلس الأمة يوافق على تعيين خالد أبوصليب أمينا عاما لمجلس الأمة بالدرجة الممتازة خلفا للأمين العام السابق عادل اللوغاني.
15 مارس: تزكية أمين سر الشعبة البرلمانية الكويتية الدكتور محمد المهان لعضوية اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني من قبل المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر ال146 المنعقد في البحرين.
19 مارس: المحكمة الدستورية تقضي في جلستها ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم الحل وإعادة مجلس 2020.
20 مارس: مكتب مجلس الأمة يعقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
21 مارس: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يؤكد احترامه الكامل لكافة صلاحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك في مجلس الأمة مع نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي.
4 أبريل: رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يرفع جلسة المجلس العادية المقررة لعدم صدور المرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم اكتمال النصاب.
5 مايو: إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية تبدأ استقبال طلبات المرشحين والمرشحات الى انتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي الـ 17 أمة 2023 في اليوم الأول لفتح باب الترشح البذي يستمر حتى 14 الجاري.
5 مايو: ثلاثين مرشحا ومرشحة يتقدمون في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 أمة 2023 المقرر عقدها في 6 يونيو.
14 مايو: إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 أمة 2023 بإجمالي 254 مرشحا ومرشحة إذ بلغ عدد المرشحين منهم 239 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحات الإناث 15 مرشحة.
24 مايو: المحكمة الدستورية تقضي برفض الطعن على حكم ابطال مجلس الأمة 2022.
30 مايو: 207 صافي عدد المرشحين والمرشحات بعد تنازل 40 مرشحا وإغلاق باب التنازل للانتخابات أمة 2023.
6 يونيو: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2023 للفصل التشريعي ال17.
7 يونيو: اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2023 تعلن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات وفق الترتيب التالي: عبدالله جاسم المضف 5815 صوتا وأسامة زيد الزيد 4570 صوتا وأحمد حاجي لاري 3738 صوتا وخالد مرزوق العميرة 3575 صوتا وحسن عبدالله جوهر 3560 صوتا وداوود سليمان معرفي 3434 صوتا وعيسى أحمد الكندري 3185 صوتا وحمد محمد المدلج 2888 صوتا وأسامة عيسى الشاهين 2869 صوتا وعادل جاسم الدمخي 2731 صوتا.
7 يونيو: اللجنة الرئيسية في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2023 تعلن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات وفق الترتيب التالي: مرزوق علي الغانم 6661 صوتا وشعيب علي شعبان 5630 صوتا وعبدالله تركي الأنبعي 3705 أصوات وفلاح ضاحي الهاجري 3265 صوتا ومحمد براك المطير 3091 صوتا وعبدالوهاب عارف العيسى 3031 صوتا وبدر نشمي العنزي 2752 صوتا وفهد عبدالعزيز المسعود 2652 صوتا وحمد محمد المطر 2432 صوتا وبدر حامد الملا 2360 صوتا.
7 يونيو: اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2023 تعلن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات وفق الترتيب التالي: مهلهل خالد المضف 7268 صوتا وأحمد عبدالعزيز جاسم السعدون 6325 صوتا وعبدالكريم عبدالله الكندري 5878 صوتا مهند طلال الساير 5772 صوتا وعبدالعزيز طارق الصقعبي 5730 صوتا جنان محسن حسن رمضان بوشهري 5048 صوتا فارس سعد عيد عبدالله العتيبي 4796 صوتا حمد عادل جاسم علي العبيد 4815 صوتا حمد عبدالرحمن حمد الصالح العليان 4782 صوتا جراح خالد سليمان فوزان العلي الفوزان 3633 صوتا.
7 يونيو: اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2023 تعلن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات وفق الترتيب التالي: بدر سيار الشمري 8487 صوتا ومبارك حمود الطشة 8376 صوتا ومتعب عايد الذايدي 7721 صوتا ومحمد عوض الرقيب 7196 صوتا ومحمد هايف المطيري 6966 صوتا ومبارك هيف الحجرف 6710 أصوات وعبدالله فهاد العنزي 6567 صوتا وسعد علي الرشيدي 6228 صوتا وفايز غنام الجمهور 6035 صوتا وشعيب شباب المويزري 5873 صوتا.
7 يونيو: اللجنة الرئيسية في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2023 تعلن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات وفق الترتيب التالي: سعود عبدالعزيز العصفور 12784 صوتا وحمدان سالم العازمي 10863 صوتا وخالد محمد العتيبي 8028 صوتا وهاني حسين شمس 7644 صوتا ومرزوق فالح الحبيني 6775 صوتا وفهد فلاح العازمي 6443 صوتا وعبدالهادي ناصر العجمي 6341 صوتا ومحمد حسين المهان 6324 صوتا وماجد مساعد المطيري 6245 صوتا ومحمد هادي الحويلة 6188 صوتا.
20 يونيو:أعضاء مجلس الأمة يؤدون اليمين الدستورية في بداية الفصل التشريعي الـ 17 وفقا للمادة 91 من الدستور.
20 يونيو: الحكومة تغادر قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيدا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الجلسة أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر النائب أحمد عبدالعزيز السعدون لمنصب رئيس مجلس الأمة.
20 يونيو: مجلس الأمة ينتخب في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر النائب محمد براك المطير لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة بعد حصوله على 32 صوتا مقابل 14 صوتا لمنافسه النائب مرزوق الحبيني من إجمال الأصوات وعددها 49.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر النائب مبارك حمود الطشة لمنصب أمين سر مجلس الأمة.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر النائب محمد هادي الحويلة لمنصب مراقب مجلس الأمة.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب أسامة الشاهين - حمد العبيد - بدر العنزي.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب خالد العتيبي - حمدان العازمي - عبدالهادي العجمي - خالد العميرة - محمد المطيري.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب خالد العتيبي - خالد العميرة - ماجد المطيري - بدر الشمري - محمد المهان.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب عبدالوهاب العيسى - عبدالله فهاد - داوود معرفي - الدكتور بدر الملا - شعيب المويزري - بدر نشمي - عبدالله الأنبعي.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب أسامة الشاهين - مهند الساير - عبد الكريم الكندري - عبد العزيز الصقعبي - جنان رمضان - مبارك الطشة - جراح الفوزان.
20 يونيو: مجلس الأمة ينتخب في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب حمد المطر - جنان رمضان - عبدالهادي العجمي - حمد العليان - محمد الحويلة.
20 يونيو: مجلس الأمة ينتخب في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب ماجد المطيري - فهد العازمي - هاني شمس - بدر العنزي - سعد الرشيدي.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب مرزوق العازمي - عبدالله المضف - عبدالعزيز الصقعبي - عبدالكريم الكندري - شعيب شعبان.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة المرافق العامة البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب مبارك الحجرف - داود معرفي - الدكتور محمد المهان - الدكتور محمد الحويلة - أحمد لاري - فارس العتيبي - فهد المسعود.
20 يونيو: مجلس الأمة ينتخب في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب عبدالوهاب العيسى - الدكتور عادل الدمخي - أسامة الزيد - سعود الهاجري - الدكتور حمد المطر - الدكتور بدر الملا - فهد المسعود.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب أسامة الشاهين - مهلهل المضف - متعب الذايدي - جراح الفوزان - حمد العليان.
20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الأولويات البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب حمد العبيد - عبدالله فهاد - حمد المدلج على أن ينضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب بدر نشمي - بدر الشمري - مبارك الحجرف وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن صفقة طائرات يوروفايتر وصفقة طائرات كاراكال وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب عادل الدمخي- حمد المطر - حمد المدلج - ماجد المطيري - مهلهل المضف وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب هاني شمس- فهد بن جامع- بدر نشمي- حسن جوهر - أحمد لاري وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى على طلب نيابي بشأن مد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر حتى الانتهاء من القوانين المعلن عنها في بيان الخارطة التشريعية.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب حمد المدلج - داوود معرفي - عبدالوهاب العيسى وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب جنان رمضان - أسامة الشاهين - داوود معرفي وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوافق على تشكيل لجنة تعزيز القيم البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب فهد المسعود - محمد هايف - حمد العبيد - محمد الحويلة - فلاح الهاجري - فهد بن جامع - حمدان العازمي وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوافق على تشكيل لجنة الموارد البشرية البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب بدر نشمي - جراح الفوزان - فارس العتيبي - محمد الحويلة - فهد بن جامع وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوافق على تشكيل لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب حمدان العازمي - عبدالله فهاد - حمد المطر- بدر الملا - فايز الجمهور وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوافق على تشكيل لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب حمدان العازمي - فلاح الهاجري - هاني شمس - سعود العصفور - خالد العتيبي وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوافق على تشكيل لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب فهد بن جامع - فلاح الهاجري - محمد هايف - عادل الدمخي - شعيب المويزري وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة الإسكان والعقار البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب فايز الجمهور - حمد العبيد - عبدالله الأنبعي - محمد الرقيب - حمد المدلج - عبدالعزيز الصقعبي - حسن جوهر وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.
20 يونيو: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 على أن تعقد الجلسة المقبلة يومي الرابع والخامس من شهر يوليو المقبل.
22 يونيو: مكتب مجلس الأمة يوافق على الاقتراح المقدم من الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأن مواعيد عقد جلسات المجلس على أن تكون الجلسات في شهر يوليو المقبل بواقع سبع جلسات وبما لا يتعارض مع قرار ديوان الخدمة المدنية في شأن إجازة عيد الأضحى المبارك.
22 يونيو: اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية تعقد اجتماعها الأول في مجلس الأمة للتشاور حول الأولويات التشريعية المزمع إقراراها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17.
11 يوليو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية على عدد من التوصيات قدمها مجموعة من أعضاء المجلس بشأن تداعيات حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد ولمنع تكرار مثل هذا الفعل الشنيع.
11 يوليو: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يؤكد أن الثروات التي تقع في حقل الدرة هي ثروات مشتركة بين الكويت والسعودية بالمناصفة فقط لا غير.
11 يوليو: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن موافقة المجلس في جلسته السرية على قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.
13 يوليو: مجلس الأمة الكويتي يدين في بيان له حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.
13 يوليو: مجلس الأمة يوافق بالإجماع في جلسته الخاصة في المداولتين الأولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا ويحيله إلى الحكومة.
13 يوليو: مجلس الأمة يوافق بالإجماع في المداولتين على تعديل المادة (2) من قانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة ربات البيوت إلى تأمين (عافية).
16 يوليو: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يتسلم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر الذي يتكون من خمسة محاور رئيسية.
18 يوليو: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2023-2027) بعنوان (تعديل المسار.. اقتصاد منتج ورفاه مستدام).
18 يوليو: مجلس الأمة يوافق في جلسته الخاصة على مجموعة من التوصيات تقدم بها عدد من النواب بشأن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2023-2027).
18 يوليو: مجلس الأمة يزكي النائب الدكتور حمد المطر وكيلا للشعبة البرلمانية والنائب الدكتور محمد المهان أمينا للسر والنائب حمد العبيد أمينا لصندوق الشعبة خلال انعقاد الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ل17.
18 يوليو: مجلس الأمة يزكي النواب داود معرفي وشعيب شعبان وفهد بن جامع أعضاءً في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
26 يوليو: مجلس الأمة يوافق على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 للمجلس مع ملاحظات النواب عليه إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وذلك لتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
26 يوليو: مجلس الأمة يوافق في مداولتين على تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
1 أغسطس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) إضافة إلى عرض الحالة المالية للدولة.
1 أغسطس: مجلس الأمة يرفض في جلسته الخاصة طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى في القضية رقم (2023/1026) حصر نيابة الإعلام.
1 أغسطس: مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في جلسته الخاصة.
1 أغسطس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يخلي قاعة (عبدالله السالم) من الحضور للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.
1 أغسطس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن عن إحالة مجلس الأمة للحالة المالية للدولة للسنة المالية (2022-2023) إلى ديوان المحاسبة ليقدم تقريره بشأنها خلال ثلاثة أشهر وبعد ذلك يحال التقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
2 أغسطس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة عدد من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
2 أغسطس: مجلس الأمة يوافق في جلسته الخاصة على مشاريع القوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة وكذلك على التوصيات بشأن عدالة الرواتب.
2 أغسطس: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك يؤكد إدراج 181.283 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) الذي أقره مجلس الأمة في 13 يوليو الماضي وذلك ضمن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارة والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024.
2 أغسطس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن فض دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة.
17 سبتمبر: اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعقد اجتماعا في مجلس الأمة للتشاور حول الأولويات التشريعية المتوقع إقرارها في دور الانعقاد الثاني المقبل.
23 سبتمبر: رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون يعلن أن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله لا يتفق مع قرارات مجلس الأمن أو ما تم الاتفاق عليه بين البلدين.
3 أكتوبر: عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي يصدرون بيانا نيابيا بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله يدعو برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لدعم الحق الكويتي في اتفاقية خور عبدالله بين الكويت والعراق.
4 أكتوبر: أمين سر مجلس الأمة النائب الدكتور مبارك الطشة يتقدم باستجواب إلى وزيرة الاشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز يتضمن أربع محاور.
10 أكتوبر: عضو مجلس الأمة النائب داوود معرفي يتقدم بطلب لاستجواب وزيرة الأشغال العامة الدكتور أماني بوقماز مكونا من ثلاث محاور.
14 أكتوبر: البرلمان العربي يصدر بيان يؤكد فيه أهمية الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دولة الكويت والعراق وكذلك بالقرارات الدولية ذات الصلة بوصفها أمرا ضروريا لتنمية العلاقات الثنائية والتعاون خصوصا في ظل الأزمات التي تعانيها المنطقة العربية والعالم أجمع.
16 أكتوبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يطالب برلمانات الدول الإسلامية بالضغط الفاعل إقليميا ودوليا لوقف الهجمات المتواصلة بلا هوادة على أهل غزة خلال مشاركته باجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الطارئ -عن بعد- لبحث التطورات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحضور وكيل الشعب البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر.
18 أكتوبر: وفد مجلس الأمة الكويتي المشارك في أعمال المؤتمر ال35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي يشدد على رفضه القاطع لدعوات التهجير القسري من مناطق شمالي قطاع غزة وأعمال القصف والتدمير على المناطق المدنية مؤكدا أن موقف الكويت قيادة وشعبا في مناصرة فلسطين ثابت لا يقبل الحياد ورافض لإقامة أي علاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني.
25 أكتوبر: البند الطارئ المقدم من دولة الكويت وعدد من الدول بشأن فلسطين يحصد 607 من الأصوات في الاتحاد البرلماني الدولي.
31 أكتوبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن في الجلسة العادية رفع الاستجواب الموجه من النائب الدكتور مبارك الطشة والاستجواب الموجه من النائب داود معرفي إلى وزير الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز بصفتها من جدول أعمال الجلسة وذلك على إثر قبول استقالاتها من الوزارة.
1 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في جلسته الخاصة على مجموعة من التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة.
7 نوفمبر: رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون يؤكد ضرورة الالتزام الدائم بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية "حتى نحرج به الكيان الصهيوني" في تعقيبه على البيان الختامي للاجتماع ال17 لرؤساء المجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
14 نوفمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن موافقة مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على قانون بتعديل المادة (19 مكرر/ا) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وإحالته إلى الحكومة.
14 نوفمبر: مجلس الأمة في جلسته العادية يبدأ مناقشة الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بعد أن أبدى الوزير استعداده وجاهزيته للمناقشة.
14 نوفمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن انتهاء الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان دون تلقيه أي اقتراحات.
16 نوفمبر: عضو مجلس الأمة النائب مهلهل المضف يتقدم بطلب لاستجواب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته متضمنا ثلاثة محاور وهي (التراجع عن مضامين الخطاب الجديد) و(التخبط في السياسات العامة للحكومة) و(التهرب من الإجابة على الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها).
21 نوفمبر: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تنظم ملتقى نقاشيا بعنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة) بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعدد ممن النواب الحاليين والسابقين وممثلي تيارات سياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني.
28 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية بشأن الاستعاضة عن مقعد غرفة تجارة وصناعة الكويت في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للقوى العاملة.
28 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون الصناعة بشأن تعيين ممثلين عن كل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز حماية المنافسة وهيئة تشجيع الاستثمار بمجلس إدارة هيئة الصناعة.
28 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت.
28 نوفمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن موافقة المجلس في جلسة سرية على ترشيح عصام الرومي لمنصب ديوان المحاسبة.
28 نوفمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن انتهاء الاستجواب الموجه من عضو مجلس الأمة النائب مهلهل المضف إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء دون تلقيه أي اقتراحات.
29 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في مداولته الثانية على قانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 53 عضوا.
29 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في مداولته الثانية على قانون تنظيم الوكالة العقارية بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.
29 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
12 ديسمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية في جلسته العادية على تعديل المادة (24) من المرسم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء شرط الوكيل المحلي.
12 ديسمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية في جلسته العادية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار.
12 ديسمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن موافقة المجلس في جلسة سرية على قبول استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي.
18 ديسمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يوجه الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية الأربعاء الساعة العاشرة صباحا لأداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
19 ديسمبر: مجلس الأمة يدعو لعقد جلسة خاصة في اليوم التالي لأداء سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية.
السياسة الخارجية:
9 يناير: وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي عبدالعزيز الماجد يوقع ووزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة اتفاقية الحج للعام 1444 هجري التي تضمنت عدد 8000 حاج من دولة الكويت وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير الماجد في مؤتمر ومعرض (خدمات الحج والعمرة) لعام 2023.
15 يناير: وزارة الخارجية ترحب في بيان لها بقرار دولة الامارات العربية المتحدة تكليف الدكتور سلطان الجابر المبعوث الخاص لدولة الامارات للتغير المناخي بمهام الرئيس المعين للدورة ال28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ cop28 والتي ستستضيفها دولة الامارات خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
15 يناير: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يلتقي في ديوان عام الوزارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي وبحثا فيها العلاقات الثنائية المتينة والتطورات الراهنة إقليميا ودوليا.
26 يناير: وزارة الخارجية تعلن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء.
30 يناير: تعيين السفير الكويتي جاسم البديوي أمينا عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث سيباشر مهام منصبه في الأول من فبراير المقبل.
4 فبراير: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يستقبل نظيره السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.
6 فبراير: المركز الإقليمي لمبادرة التعاون بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإسطنبول في الكويت يستضيف أول اجتماع من نوعه مع خبراء والشركاء لمناقشة تحديات المناخ الناشئة وكيفية معالجتها سوياً.
12 فبراير: وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد الكويت المشارك في مؤتمر القدس 2023 تحت عنوان (صمود وتنمية) الذي دعا إليه رئيس دولة فلسطين محمود عباس وتنعقد أعماله في مقر جامعة الدول العربية بمدينة القاهرة.
13 فبراير: سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة دولة الكويت أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
14 فبراير: وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي تزور عدداً من المواقع التي ضربها الزلزال في مدينة (غازي عنتاب) جنوب تركيا حيث شاهدت الأضرار وقابلت عدداً من المسؤولين.
16 فبراير: السفير محمد المحمد يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس ايرلندا مايكل هيجنز بوصفه أول سفير لدولة الكويت لدى بلاده وافتتاح السفارة الكويتية في العاصمة دبلن.
19 فبراير: اللجنة الفنية الكويتية - العراقية المشتركة تعقد اجتماعها الخامس في العاصمة العراقية بغداد ويترأس الوفد الكويتي نائب وزير الخارجية منصور لعتيبي.
19 فبراير: وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح يترأس وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة ال59 لمؤتمر ميونخ للأمن ويشارك في حلقة نقاشية بعنوان (التحديات في الشرق الأوسط).
27 فبراير: وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح يترأس وفد الكويت المشارك في مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في اليمن في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
2 مارس: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت في أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز في عاصمة أذربيجان باكو.
5 مارس: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً (الجزء الثاني) المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس في العاصمة القطرية الدوحة.
5 مارس: أمير دولة قطر تميم بن حمد يستقبل ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في إطار رئاسته لوفد دولة الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا (الجزء الثاني) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
7 مارس: وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة الكويتية مي البغلي تلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي والمنعقد تحت عنوان (المرأة والسلام والأمن.. نحو الذكرى ال25 لإصدار قرار مجلس الأمن 1325).
7 مارس: نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت في اجتماع (مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الارهابين الأجانب) الذي تستضيفه الكويت.
8 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في دورتها ال159 الذي يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة.
12 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت في أعمال الدورة التاسعة للجنة الكويتية - العمانية المشتركة التي تعقد أعمالها خلال الفترة من 11 إلى 12 مارس الجاري.
17 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في دورته ال49 والمنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من 16 إلى 17 مارس.
21 مارس: انطلاق أعمال الجولة الأولى لاجتماعات الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن.
21 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يجري مباحثات مع وزير الدولة للاستثمار في وزارة التجارة الدولية اللورد دومينيك جونسون وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.
22 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد الكويت المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال155 في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.
23 مارس: سفير دولة الكويت لدى الهند جاسم الناجم يلقي كلمة في جلسة بعنوان (إعادة الاتصال من أجل الاستقرار: ضمان عودة ظهور منطقة أوراسيا بشكل آمن) في المؤتمر الدولي لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 24 مارس في نيودلهي.
25 مارس: المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي يلقي بيان دولة الكويت في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
26 مارس: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن أن دولة الكويت تعهدت بتقديم ما يقارب 90 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة الناجين من الزلازل التي وقعت في سوريا وتركيا الشهر الماضي.
29 مارس: المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) آدم الملا يشارك في ندوة خاصة بالعلوم المفتوحة بمقر المنظمة في باريس بهدف بحث سبل التعاطي مع التحديات العالمية ومواجهتها.
29 مارس: دولة الكويت تشارك في أعمال الدورة التاسعة في المؤتمر المنعقد في العاصمة الألمانية برلين تحت شعار (تحول الطاقة - تأمين مستقبل أخضر) والمتخصص في بحث سبل وآليات الانتقال من الاعتماد على الطاقة الأحفورية إلى الطاقات المتجددة.
30 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يتسلم رسالة خطية من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية الشيخ عبدالله بن زايد تتضمن دعوة لحضور النسخة ال14 من منتدى (صير بني ياس) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر2023.
6 أبريل: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توقع مذكرة تفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت لدعم اللاجئين والنازحين داخليا ومجتمعاتهم المضيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
22 أبريل: وزارة الخارجية تنفذ عملية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة التي تشهدها بناء على توجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة السياسية.
30 أبريل: الشيخة الزين الصباح تقدم أوراق اعتمادها سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية للرئيس الأمريكي جو بايدن.
3 مايو: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين تشاب كيروشي في ديوان عام الوزارة بمناسبته زيارته الرسمية والوفد المرافق لدولة الكويت.
6 مايو: دولة الكويت توقع مذكرة تفاهم للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفتها شريك حوار وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة باناجي بولاي غوا غربي الهند.
15 مايو: وزارة الخارجية تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب.
3 يونيو: دولة الكويت تقدم مليوني دولار أمريكي دعما لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى الأونوروا للعام الجاري 2023.
3 يونيو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح يصل إلى عاصمة الجمهورية التركية الصديقة أنقرة وذلك لحضور حفل مراسم إعادة تنصيب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.
3 يونيو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح يشارك في حفل مراسم إعادة تنصيب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.
3 يونيو: سفيرة دولة الكويت لدى كندا ريم الخالد تحصل على جائزة "أفضل سفير لدى كندا لعام 2023 عن منطقة الشرق الأوسط" تقديرا للإنجازات التي قامت بها منذ استلامها مهما عملها في 2019.
8 يونيو: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بدعوة مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
19 يونيو: الكويت واليابان تعفيان حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول في كلا البلدين وسيفعل بعد ثلاثة أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
20 يونيو: سفارة الكويت لدى باكستان تعلن تبرعها بمبلغ 970 ألف دولار أمريكي للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان لدعم ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد مؤخرا.
23 يونيو: وزارة الخارجية الكويتية توقع مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون في التصدي للإرهاب وتبادل الخبرات في هذا الجانب.
3 يوليو: مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يؤكد أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروات الطبيعية في حقل الدرة ردا على الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.
4 يوليو: وزارة الخارجية الكويتية تسلم السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت مذكرة تتضمن طلباً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر مقطع فيديو يتضمن حرق علم دولة الكويت.
5 يوليو: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في عاصمة أذربيجان باكو.
10 يوليو: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو.
10 يوليو: دولة الكويت تشارك مع مجموعة الدول الإسلامية في اعداد مشروع قرار لمنع ظاهرة تدنيس المقدسات الدينية في جنيف.
27 يوليو: دولة الكويت تقدم مرافعتها الخطية في لاهاي لإصدار فتوى بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
30 يوليو: وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح يتوجه إلى بغداد في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات واجراء مشاورات سياسية.
5 أغسطس: وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح يعرب عن استنكار واستغراب دولة الكويت لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام بشأن ذكرى حادثة مرفأ بيروت.
17 أغسطس: وزارة الخارجية تنجح في تحديد مصير الشهيد حمدان محمد حمدان المطيري بالتعرف على هويته من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية.
29 أغسطس: دولة الكويت والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية.
29 أغسطس: وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الخارجية والتنمية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية توقعان مذكرة تفاهم بشأن الاحتفال بالذكرى 125 للشراكة الكويتية - البريطانية في عام 2024.
29 أغسطس: الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية توقعان إعلان نوايا للتعاون في مجال الأمن السيبراني حول إنشاء مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني.
4 سبتمبر: 122 من موظفي وزارة الخارجية يؤدون مراسم أداء قسم اليمين القانونية من موظفي الوزارة المنقولين من الوظائف المدنية إلى كادر السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
4 سبتمبر: دولة الكويت توقع وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (تاك) في أثناء انعقاد قمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ال43 والقمم ذات الصلة المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
5 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في دورته الثالثة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة القاهرة.
5 سبتمبر: مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع الدورة ال 160 للمندوبين الدائمين يوافق على مقترح دولة الكويت بإدراج بند بشأن التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن البنود والقرارات التي سترفع الى اجتماع وزراء الخارجية العرب .
12 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يرحب بإعلان الاتحاد الأوروبي منح مواطني دولة الكويت ميزة تفضيلية في إصدار تأشيرة الشنغن متعددة الرحلات صالحة لفترة 5 سنوات (بشرط أن تسمح فترة صلاحية جواز السفر) بإجراءات موحدة للمواطنين المتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية بمن في ذلك المواطنون الراغبون في السفر لدول الشنغن لأول مرة.
15 سبتمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة ال77 والصين التي تستضيفها عاصمة كوبا هافانا تحت عنوان (تحديات التنمية المستدامة.. دور العلم والتكنولوجيا والابتكار).
15 سبتمبر: مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر يلتقي مع سفير العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي ويسلمه مذكرة احتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم ايداعها لدى الأمم المتحدة.
17 سبتمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
18 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
19 سبتمبر: نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
20 سبتمبر: قبول عضوية الكويت في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
21 سبتمبر: نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين على هامش الأعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ويناقشان آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
21 سبتمبر: نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يؤكد أمام مجلس الأمن أهمية احترام مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية في كلمة ألقاها على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
22 سبتمبر: نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس ويناقشان تطورات قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع عام 2008 على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
22 سبتمبر: نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية اللورد طارق أحمد ويناقشان تطورات قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008 وذلك على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
22 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي يوقعان بيانا مشتركا بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين البلدين للسنوات 2024-2028 في مدينة هانغتشو الصينية.
22 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تشنغ شان جيه يوقعان مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين الشعبية للتعاون بشأن المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات في مدينة هانغتشو الصينية.
22 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تشنغ شان جيه يوقعان مذكرة تفاهم بين وزارة الاشغال العامة بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة هانغتشو الصينية.
22 سبتمبر: وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم محمد الاستاد ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تشنغ شان جيه يوقعان مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة في مدينة هانغتشو الصينية.
22 سبتمبر: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد حمد البراك ووزير النقل الصيني لي شياو بنغ يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير في مدينة هانغتشو الصينية.
22 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو يوقعان مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة في الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الاسكاني في مدينة هانغتشو الصينية.
25 سبتمبر: وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.
8 أكتوبر: سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري يسلم مساهمة الكويت السنوية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بمبلغ 2 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
10 أكتوبر: الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يؤكد في كلمته الافتتاحية باجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة ال(27) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في مسقط استعداد الكتلة المكونة من 27 عضوا للمساعدة ودعم السلامة الإقليمية لدولة الكويت.
10 أكتوبر: الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يدعو في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في مسقط إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة الحدودية 162 مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقية الكويتية العراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم توقيعها في 29 أبريل 2021 ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2013 وتم ايداعها لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.
10 أكتوبر: انتخاب دولة الكويت عضوا في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات بدءا من الأول من يناير 2024.
10 أكتوبر: دولة الكويت تسلم لبنان رئاسة الدورة ال11 للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بعد ترأسها الدورة العاشرة مدة سنتين.
11 أكتوبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التطورات في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وسبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق والتي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.
13 أكتوبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يؤكد رفض دولة الكويت القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين القسري من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي والذي يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني.
17 أكتوبر: وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح يشارك في الاجتماع الاستثنائي ال43 للمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.
17 أكتوبر: وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء وتدعو المجتمع الدولي لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
22 أكتوبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يعلن انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يبدأ غدا الاثنين بأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
24 أكتوبر: دولة الكويت تدعو إلى عقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الانسان.
24 أكتوبر: دولة الكويت تطالب المجتمع الدولي متمثلا في (لجنة الأمن الغذائي العالمي) بمنع استخدام "التجويع" كسلاح عسكري وسياسي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وضمان إعمال حقهم المكفول في الغذاء من خلال إيصال المساعدات الإنسانية.
3 نوفمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف يعقدان جلسة مباحثات رسمية في عاصمة روسيا الاتحادية موسكو.
3 نوفمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يلتقي رئيس البرلمان الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فالودين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روسيا الاتحادية الصديقة.
14 نوفمبر: الرابطة العالمية للتنمية المستدامة تكرم سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بدر العوضي نظير مساهماته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بؤر مختلفة من العالم في إطار السياسة الخارجية للكويت والرامية إلى دعم التنمية وتمويل مشاريعها في الدول النامية.
17 نوفمبر: دولة الكويت تنال تأييد دول المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالإجماع للمطالبة رسميا بتأمين وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية في قطاع غزة منتقدة التقاعس الدولي والازدواجية تجاه الكارثة.
1 ديسمبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يشارك في أعمال قمة قادة العالم لمؤتمر (COP 28) للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية شأن تغيير المناخ التي تنعقد يومي 1و2 ديسمبر 2023 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
5 ديسمبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال44 والتي عقدت في عاصمة دولة قطر الشقيقة الدوحة.
5 ديسمبر: دولة الكويت تتعهد بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمليون دولار أمريكي في إطار مساهماتها الطوعية لعام 2024 في مؤتمر التعهدات لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف.
5 ديسمبر: المجلس الأعلى للمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد في البيان الختامي للدورة ال44 أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها (حقل الدرة) بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
7 ديسمبر: المدير العام للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي يعلن توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع 14 دولة في مؤتمر (ايكان 2023).
13 ديسمبر: وزارة العدل تعلن توقيعها اتفاقية إعلان نوايا مع ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف المضي قدما في تعزيز أطر الشراكة المستقبلية بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
14 ديسمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في المنتدى العالمي للاجئين 2023 في جنيف.
19 ديسمبر: أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يقف دقيقة صمت حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
20 ديسمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤبن في جلسة خاصة فقيد دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية سمو "أمير الحكمة والعفو والسلام" أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. (النهاية)
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