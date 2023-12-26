أحداث الكويت في 2023.. حزن كبير وأمل بالعهد الجديد

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) تحييكم وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتبدأ ببث تقارير عن أهم الأحداث التي شهدها العام 2023

وإليكم أبرز الأحداث المحلية

(توثيق)

الكويت - 26 - 12 (كونا) -- بوداع حزين وأمل كبير بالعهد الجديد تطوي الكويت صفحات العام 2023 بعد أن شهدت خلاله العديد من الأحداث المهمة على مختلف المستويات وسط تواصل الدور الكويتي الفاعل سياسيا داخليا وخارجيا.

ففي 16 ديسمبر خيمت على البلاد أجواء حزن كبير على فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لتدخل البلاد بعدها عهدا جديدا بتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مسند الإمارة ومقاليد الحكم.



وفي ما يلي أبرز الأحداث المحلية المتعلقة بديوان سمو أمير البلاد وديوان سمو ولي العهد ومجلسي الأمة والوزراء والسياسة الخارجية الكويتية:

سمو أمير البلاد:

26 يناير: صدور أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

6 فبراير: سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر توجيهات سامية بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة باسم دولة الكويت جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا بمشاركة وزارة الخارجية وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ووزارة الصحة والجيش الكويتي.

9 فبراير: بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبتكليف من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن مجلس الوزراء عن تبرع الكويت بـ30 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الإغاثية ولتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين في سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر الذي تعرضتا له.

4 مارس: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة.

5 مارس: أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة.

19 مارس: سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة لإيطاليا.

9 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المباراة النهائية على كأس سمو الأمير بين فريقي كاظمة والكويت.

24 مايو: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وبحضور ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الثانية والعشرين لعام 2022 في قصر بيان.

7 يونيو: أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

13 يونيو: أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزارة وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

14 يونيو: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يتوجه إلى الجمهورية الإيطالية في زيارة خاصة.

24 يونيو: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يعود إلى أرض الوطن قادما من إيطاليا بعد زيارة خاصة.

2 سبتمبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة.

9 سبتمبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يأمر الجهات المختصة بتجهيز كافة المستلزمات الإغاثية لمواجهة تداعيات سلسلة الزلازل التي ضربت عدة مناطق جنوبي المغرب.

12 سبتمبر: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يعود إلى أرض الوطن قادما من إيطاليا بعد زيارة خاصة.

15 نوفمبر: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يرعى حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

29 نوفمبر: وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله الصباح يصرح بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى صباح هذا اليوم اثر وعكة صحية طارئة ألمت بسموه لتلقي العلاق اللازم وإجراء فحوصات طبية وأن الحالة الصحية لسموه رعاه الله مستقرة ولله الحمد.

29 نوفمبر: وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله الصباح يصرح بأن حالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة ولايزال يتلقى العلاج اللازم.

16 ديسمبر: الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

17 ديسمبر: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يؤدي صلاة الجنازة على جثمان أخيه الطاهر فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وجعل الجنة مثواه وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

20 ديسمبر: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

20 ديسمبر: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يلقي النطق السامي بعد أداء سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

20 ديسمبر: سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حيث رفع إلى مقام سموه رعاه الله كتاب استقالة الحكومة.

20 ديسمبر: صدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

سمو ولي العهد:

16 يناير: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل بقصر بيان رئيس وأعضاء مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة بأعمال المؤتمر ال13 للمنظمة المنعقد برعاية سموه خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير.

16 يناير: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل ملك بوتان جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الخاصة للبلاد.

27 يناير: ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح يصل السعودية لحضور سباق (الفورميلا إي) والفعاليات المصاحبة له الذي سيقام في محافظة الدرعية.

6 فبراير: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه بين فريقي العربي والسالمية.

14 فبراير: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعامي 2020 و2021 وجائزة السميط للتنمية الافريقية في مجالي التعليم والصحة وذلك في قصر بيان.

15 فبراير: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يحضر مأدبة غداء على شرف سموه في مزرعة (عزايز).

9 أبريل: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يزور ديوانية شعراء النبط.

9 أبريل: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يزور النادي الكويتي الرياضي للصم.

10 أبريل: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يزور جمعية المكفوفين الكويتية.

10 أبريل: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يزور النادي الكويتي للمعاقين.

10 أبريل: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل بقصر بيان سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء لأداء اليمين الدستورية. 17 أبريل: نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يوجه كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

17 أبريل: نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يؤكد "أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22-6-2022 فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره".

17 أبريل: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يقرر حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي "حلا دستوريا" استنادا إلى المادة 107 من الدستور "انتصارا للارادة الشعبية" مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في "انتخابات جديدة" في الأشهر القادمة.

4 مايو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يغادر والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة.

4 مايو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يصل إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

19 مايو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في القمة العربية الـ 32 في جدة.

24 مايو: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل بقصر بيان فينتون غراي سيرف نائب رئيس شركة جوجل كلاود والوفد المرافق له من الشركة خلال زيارته البلاد.

19 يونيو: سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح يستقبل بقصر بيان رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوزراء لأداء اليمين الدستورية.

20 يونيو: سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة.

20 يونيو: سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤكد في النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ألقاه بالنيابة عنه أنه "لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات".

20 يونيو: سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشدد في النطق السامي بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الامة على "أننا لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور ونحن على ثقة بإدراككم ووعيكم بما نواجهه من تحديات ماثلة وبحرصكم على البر بقسمكم العظيم وحمل الأمانة الغالية وتجسيد التعاون والارتقاء لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم أهل الكويت ليظل وطننا العزيز كما عهدناه منارة للإنسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدا للتنمية".

19 يوليو: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المنعقدة في محافظة جدة.

8 أغسطس: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بمناسبة زيارته للبلاد.

28 أغسطس: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يغادر البلاد والوفد الرسمي متوجها إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة موجهة لسموه من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا لزيارة المملكة ولحضور احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيسه.

29 أغسطس: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلتقي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن.

29 أغسطس: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره احتفالية مرور 70 عاما على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.

20 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه يتوجه إلى جمهورية الصين الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس شي جين بينغ للقاء سموه ولحضور حفل افتتاح الدورة ال19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي عقدت في مدينة هانغتشو.

21 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه يصل إلى جمهورية الصين الشعبية.

21 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلتقي البعثة الرياضية الكويتية المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية ال19 في مدينة هانغتشو بالصين.

22 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلتقي الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ويعقد مباحثات رسمية في دار الضيافة بمدينة هانغتشو. 22 سبتمبر: بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين في مدينة هانغتشو.

23 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يحضر حفل افتتاح الدورة ال19 للألعاب الأولمبية الآسيوية المنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية.

23 سبتمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل هان داك سو رئيس الوزراء بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو الصينية.

3 أكتوبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل بقصر بيان المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه رعاه الله بمناسبة تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز.

11 أكتوبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يتسلم بقصر بيان الدعوتين الموجهتين إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان والمزمع عقدها 20 أكتوبر 2023 في مدينة الرياض وحضور القمة العربية الأفريقية والمزمع عقدها 11 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

20 أكتوبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان.

20 أكتوبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في القمة الخليجية العربية مع رابطة الآسيان المقامة بمدينة الرياض.

20 أكتوبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤكد ضرورة اتخاذ العراق إجراءات لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في (خور عبدالله) كما جدد دعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القمة الخليجية العربية مع رابطة الآسيان المقامة بمدينة الرياض.

21 أكتوبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه يتوجه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام.

21 أكتوبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام.

24 أكتوبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه يصل إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك تلبية للدعوة الرسمية من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

25 أكتوبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يزور صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة في قصر باكنغهام وذلك بمناسبة تلبية الدعوة الموجهة لسموه حفظه الله.

31 أكتوبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

31 أكتوبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤكد استمرار دولة الكويت بلد الإنسانية والصداقة والسلام في القيام بدور ريادي متميز مع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات بالنطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.

11 نوفمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي كلمة دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقامة في مدينة الرياض.

11 نوفمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح يدعو المجتمع الدولي - وخاصة مجلس الأمن - لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة ومنع التهجير قسري لأبناء الشعب الفلسطيني في كلمة دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقامة في مدينة الرياض.

14 نوفمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل بقصر بيان الرئيس التنفيذي لشركة (جوجل كلاود) توماس كوريان والوفد المرافق له من الشركة وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

21 نوفمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يستقبل بقصر بيان معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ومدير الهيئة العامة للرياضة يوسف عبدالله البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح واللاعبين الكويتيين الحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب الآسيوية ال19 بالصين.

6 ديسمبر: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله يصدر قرارا ينص على "وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد". نشر في ملحق جريدة (الكويت اليوم) الرسمية لعددها رقم (1664).

مجلس الوزراء:

9 يناير: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان يطلع مجلس الوزراء على الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الكويت وشركة جوجل كلاود العالمية لدعم وتمكين التحول الرقمي الشامل في الجهات الحكومية.

16 يناير: مجلس الوزراء يقرر اعتبار الأحد الموافق 19/2/2023 يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل بديلا عن يوم السبت الموافق 18/2/2023 الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 20/2/2023.

16 يناير: مجلس الوزراء يقرر اعتبار الاثنين 27/2/2023 يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية، بدلا عن عطلة العيد الوطني ويوم الأحد الموافق 26/2/2023 هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم التحرير على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء 28/2/2023.

17 يناير: مجلس الوزراء يصدر بياناً بشأن مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

23 يناير: مجلس الوزراء يوقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون (61) لسنة 1976 وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

24 يناير: سمو رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح يرفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر لصباح.

1 فبراير: تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبحضور ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح احتفل بقصر بيان بمراسم رفع العلم.

6 فبراير: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية ورفعه إلى سمو أمير البلاد.

6 فبراير: إرسال طائرة خاصة بأمر من القيادة السياسية إلى المناطق المتضررة بسبب الزلزال الذي وقع في تركيا لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين فيها.

5 مارس: وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض يصدر قرارا وزاريا يقضي بمنع التعاملات النقدية لأكثر من 10 دنانير بنشاط الصيدليات الاهلية اعتبارا من 5 مارس 2023.

5 أبريل: وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي تصدر عدة قرارات وزارية في مجال العمل التعاوني تهدف إلى تكويت الوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية تضمنت تعديلات مهمة على لائحة تنظيم العمل والهيكل التنظيمي وآليات التعيين وتحديد الرواتب.

9 أبريل: صدور مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

10 أبريل: مجلس الوزراء يعقد أول اجتماع له بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 43 لسنة 2023 وأداء اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

10 أبريل: مجلس الوزراء يقرر تعطيل العمل بجميع والوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبار من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.

17 أبريل: مجلس الوزراء الكويتي يوافق في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم في شأن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية حول الطعون الخاصة بانتخابات مجلس 2022.

17 أبريل: مجلس الوزراء يقرر إلغاء قراره رقم 1308 لسنة 2022 بشأن منح معاشات استثنائية للوزراء الواردة أسماؤهم في المرسوم رقم 191 لسنة 2022.

1 مايو: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لسمو ولي العهد.

1 مايو: مجلس الوزراء يقرر إرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى جمهورية السودان الشقيقة وتكليف وزارة الخارجية التنسيق مع كل من وزارة الدفاع ووزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لتأمين تلك المساعدات وإرسالها بالسرعة الممكنة.

1 مايو: مجلس الوزراء يحيط علما بالرسالة الواردة من سعادة عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والمتضمنة منح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسام البرلمان العربي وسام القائد وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي.

3 مايو: مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الاستثنائي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 ورفعه إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

3 مايو: مجلس الوزراء يقرر في اجتماعه الاستثنائي تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع أمة 2023 يوم 6-6-2023 مع اعتباره يوم راحة أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.

3 مايو: مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارة العدل ووزارة الإعلام ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وبلدية الكويت لتتولى مهام الإعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات القادمة لعضوية مجلس الأمة لعام 2023.



15 مايو: مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب لمقترح الهيئة العامة للرياضة بشأن مشروع اليوم الوطني الرياضي ليكون يوما سنويا ذا طابع ترويحي هادف تشارك فيه المؤسسات من كافة القطاعات لإقامة أنشطة رياضية وترويحية وتوعوية وتكليف الهيئة العامة للرياضة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الغايات المنشودة منه.

15 مايو: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بالعفو من تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكومة بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقضية رقم 2073 لسنة 2020.

18 مايو: وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي تصدر قرارا وزاريا يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50 في المئة من مبلغ الزكاة الخاص بها الى الغارمين الكويتيين.

18 مايو: وزير التجارة والصناعة محمد العيبان يصدر قرارا وزاريا بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات الخاصة بالشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية.

29 مايو: وزير التجارة والصناعة محمد العيبان يصدر قرارا وزاريا رقم 86 بشأن 54 نشاطا ذات طبيعة خاصة لا تحتاج إلى مقر للترخيص بما يتيح لأي مبادر إضافة أي نشاط وتقديم طلب الترخيص إلكترونيا دون حضور صاحب الرخصة.

29 مايو: مجلس الوزراء يسمح للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني وجمعية النزاهة الكويتية وجمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية انتخابات مجلس الأمة 2023.

4 يونيو: سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يرعى ويحضر حفل تكريم اللاعبين المتميزين لعام 2023.

7 يونيو: مجلس الوزراء يرفع إلى سمو ولي العهد مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17 ليكون يوم الثلاثاء 2 ذو الحجة 1444 هجرية الموافق 20 يونيو 2023 ميلادية.

7 يونيو: مجلس الوزراء يستعرض في اجتماعه الاستثنائي كتاب استقالة الحكومة تمهيدا لرفعه إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور.

18 يونيو: صدور المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا: طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية. أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة. د. سعد حمد ناصر البراك نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات عبدالرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية. د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة. د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة. د. حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتعليم. سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية. محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب. مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية. د. جاسم محمد عبدالله الاستاد وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة. فالح عبدالله عيد فالح الرقبة وزيرا للعدل ووزير دولة لشئون الإسكان. فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

19 يونيو: مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير ولي العهد.

19 يونيو: مجلس الوزراء يقرر في اجتماعه الأسبوعي تشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري وتضم في عضويتها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.

10 يوليو: مجلس الوزراء الكويتي يقرر طباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم باللغة السويدية وتوزيعها في السويد بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي الحنيف.

10 يوليو: مجلس الوزراء يعتمد برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 ويقرر إحالته إلى مجلس الأمة.

12 يوليو: مجلس الخدمة المدنية يوافق على تعديل الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية الذي يتضمن فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن قطاع الشؤون القانونية واعتبار قطاع مراقبي شؤون التوظف قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

12 يوليو: مجلس الخدمة المدنية يقرر الموافقة على منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية.

21 يوليو: مجلس الخدمة المدنية يقرر السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل دولة الكويت.

12 يوليو: صدور المرسوم رقم 121 لسنة 2023 بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري.

30 يوليو: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح يصدر قرارا يقضي بإلغاء شرط (المدة) على ترك الخدمة العسكرية للراغبين بإعادة التطوع من ضباط الصف والأفراد مع اعتماد رفع شرط السن للالتحاق ليصبح 55 عاما وفقا للضوابط التي تقررها رئاسة الأركان العامة للجيش.

14 أغسطس: مجلس الوزراء يوافق على منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد (دعم العمالة الوطنية) لأصحاب الأعمال الحرة المتناهية الصغر ذات الطبيعة الخاصة.

20 أغسطس: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري يعلن عن قيام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتصديق على القوانين الواردة بالخارطة التشريعية باللجنة التنسيقية الحكومية النيابية وهي قانون بتعديل القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وقانون بشأن تأسيس شركات وإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

3 سبتمبر: صدور مرسوم بتعيين الدكتور عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

3 سبتمبر: صدور مرسوم بتعيين فهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيراً للمالية.

20 سبتمبر: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري يصدر قرارا وزاريا بتسمية عامر العجمي رئيسا لقطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

21 سبتمبر: ديوان الخدمة المدنية يحدد مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية بنظام الدوام المرن من الأحد حتى الخميس بواقع سبع ساعات يوميا.

21 سبتمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة دولة الكويت أمام الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

21 سبتمبر: سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يعرب أثناء كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمام الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن التطلع لدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنيل دولة الكويت عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026 في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر المقبل.

24 سبتمبر: رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي يعلن بدء التدشين التجريبي لنظام (تواصل) المتوفر في تطبيق (سهل) الذي يقدم خدمات (الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى) لجميع الوزارات والجهات الحكومية.

12 أكتوبر: مجلس الوزراء الكويتي يوجه بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في البلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار.

16 أكتوبر: مجلس الوزراء يقرر في اجتماعه الأسبوعي الموافقة على تأجيل أقساط قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان.

23 أكتوبر: مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الأسبوعي على قرار بشأن استمرار صرف دعم العمالة الوطنية للمريض ومرافقه من العملين في القطاع الخاص أثناء فترة العلاج في الخارج.

24 أكتوبر: مركز التواصل الحكومي يعلن أن مجلس الوزراء وافق على صرف العلاوة الاجتماعية (دعم العمالة) للمبتعثين من القطاع الخاص لاستكمال الدراسة أو التدريب وفق ضوابط يحددها الوزير المشرف على الهيئة العامة للقوى العاملة.

25 أكتوبر: مركز التواصل الحكومي يعلن عبر منصة (اكس) أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن إلزام الجهات العامة بإدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد.

26 أكتوبر: مركز التواصل الحكومي عبر منصة (اكس) يعلن أن مجلس الوزراء وافق على منح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص علاوة الأبناء في حال عجز والدهم عن الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.

30 أكتوبر: صدور مرسوم رقم 204 لسنة 2023 بقبول استقالة الدكتورة أماني سليمان بوقماز وزير الاشغال العامة.

30 أكتوبر: صدور مرسوم رقم 205 لسنة 2023 بتعيين الدكتور جاسم محمد الأستاذ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى عمله وزيرا للأشغال العامة بالوكالة.

31 أكتوبر: سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلقي الخطاب الأميري لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

5 نوفمبر: مركز التواصل الحكومي يعلن أن مجلس الوزراء وافق على منح دعم العمالة لحملة الشهادة المتوسطة ودونها من أصحاب العمل (الباب الخامس) مباشرة بعد تسجيلهم في التأمينات.

15 نوفمبر: مركز التواصل الحكومي يعلن أن مجلس الوزراء وافق على صرف دعم العمالة للمواطنين العاملين في عقود مقاولي العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة.

16 ديسمبر: مجلس الوزراء ينادي بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الاجتماع الاستثنائي في قصر بيان.

16 ديسمبر: وزير شؤون مجلس الوزراء يعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء 19-12-2023.

مجلس الأمة:

8 يناير: دولة الكويت تشارك باجتماع المجلس التنفيذي وأعمال الجلسة ال13 للجمعية البرلمانية الآسيوية بوفد يترأسه الدكتور محمد حسين المهان أمين سر الشعب البرلمانية والنائب خالد مرزوق الطمار عضو اللجنة التنفيذية للشعبة.

10 يناير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يتسلم استجوابا من النائب مبارك الحجرف موجها إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب محمد الرشيد بصفته ومكوناً من سبعة محاور.

16 يناير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يتسلم استجوابا من النائب الدكتور جنان رمضان موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بصفته مكوناً من ثلاثة محاور.

18 يناير: مكتب مجلس الأمة يقرر في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الامة أحمد السعدون إلغاء قرارات بالموافقات على طلبات منح المزايا المالية الاستثنائية لمنصب الأمين العام والأمناء المساعدين.

24 يناير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة مجلس الأمة العادية لعدم حضور الحكومة.

25 يناير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة مجلس الأمة التكميلية إلى يوم 7 و8 فبراير لعدم حضور الحكومة.

27 يناير: المجموعة الخليجية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا تنسيقيا على هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة ال17 للمؤتمر وتتفق على مشاركة الشعبة البرلمانية الكويتية.

27 يناير: الشعبة البرلمانية الكويتية تتقدم بمشروع قرار بشأن رفض الاعتراف بقرار مجلس حقوق الانسان حول الميل الجنسي والهوية الجنسانية إلى لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر.

7 فبراير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة مجلس الأمة العادية لعدم حضور الحكومة لجلسة اليوم والجلسة التكميلية لليوم التالي الأربعاء والجلسة الخاصة المقرر عقدها الخميس إلى يومي 21و22 فبراير.

9 فبراير: مكتب مجلس الأمة الكويتي يعتمد هيكلا إداريا جديدا فيما يتعلق بالإدارات والأقسام في مكتب الرئيس ونائب الرئيس باتجاه إلغاء ثلاث إدارات وستة أقسام بإجمالي تسع وحدات تنظيمية.

15 فبراير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يستقبل في مكتبه رئيس الديوان العام للمحاسبة في السعودية الدكتور حسام العنقري يرافقه رئيس ديوان المحاسبة الكويتي فيصل الشايع.

21 فبراير: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة المجلس العادية لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة ويرفع جلسة اليوم التالي التكميلية لاعتذار الحكومة عن عدم الحضور وترفع الجلسة إلى يومي 7 و8 مارس المقبل.

7 مارس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع جلسة مجلس الأمة العادية لعدم حضور الحكومة على أن تعقد يومي 21 و22 من الشهر الجاري.

11 مارس: وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في الاجتماعين التنسيقي (الآسيوي) و(الإسلامي) للمؤتمر ال146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين حتى 15 مارس الجاري.

12 مارس: مكتب مجلس الأمة يوافق على تعيين خالد أبوصليب أمينا عاما لمجلس الأمة بالدرجة الممتازة خلفا للأمين العام السابق عادل اللوغاني.

15 مارس: تزكية أمين سر الشعبة البرلمانية الكويتية الدكتور محمد المهان لعضوية اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني من قبل المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر ال146 المنعقد في البحرين.

19 مارس: المحكمة الدستورية تقضي في جلستها ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم الحل وإعادة مجلس 2020.

20 مارس: مكتب مجلس الأمة يعقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

21 مارس: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يؤكد احترامه الكامل لكافة صلاحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك في مجلس الأمة مع نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي.

4 أبريل: رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يرفع جلسة المجلس العادية المقررة لعدم صدور المرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم اكتمال النصاب.

5 مايو: إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية تبدأ استقبال طلبات المرشحين والمرشحات الى انتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي الـ 17 أمة 2023 في اليوم الأول لفتح باب الترشح البذي يستمر حتى 14 الجاري.

5 مايو: ثلاثين مرشحا ومرشحة يتقدمون في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 أمة 2023 المقرر عقدها في 6 يونيو.

14 مايو: إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 أمة 2023 بإجمالي 254 مرشحا ومرشحة إذ بلغ عدد المرشحين منهم 239 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحات الإناث 15 مرشحة.

24 مايو: المحكمة الدستورية تقضي برفض الطعن على حكم ابطال مجلس الأمة 2022.

30 مايو: 207 صافي عدد المرشحين والمرشحات بعد تنازل 40 مرشحا وإغلاق باب التنازل للانتخابات أمة 2023.

6 يونيو: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2023 للفصل التشريعي ال17.

7 يونيو: اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2023 تعلن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات وفق الترتيب التالي: عبدالله جاسم المضف 5815 صوتا وأسامة زيد الزيد 4570 صوتا وأحمد حاجي لاري 3738 صوتا وخالد مرزوق العميرة 3575 صوتا وحسن عبدالله جوهر 3560 صوتا وداوود سليمان معرفي 3434 صوتا وعيسى أحمد الكندري 3185 صوتا وحمد محمد المدلج 2888 صوتا وأسامة عيسى الشاهين 2869 صوتا وعادل جاسم الدمخي 2731 صوتا.

7 يونيو: اللجنة الرئيسية في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2023 تعلن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات وفق الترتيب التالي: مرزوق علي الغانم 6661 صوتا وشعيب علي شعبان 5630 صوتا وعبدالله تركي الأنبعي 3705 أصوات وفلاح ضاحي الهاجري 3265 صوتا ومحمد براك المطير 3091 صوتا وعبدالوهاب عارف العيسى 3031 صوتا وبدر نشمي العنزي 2752 صوتا وفهد عبدالعزيز المسعود 2652 صوتا وحمد محمد المطر 2432 صوتا وبدر حامد الملا 2360 صوتا.

7 يونيو: اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2023 تعلن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات وفق الترتيب التالي: مهلهل خالد المضف 7268 صوتا وأحمد عبدالعزيز جاسم السعدون 6325 صوتا وعبدالكريم عبدالله الكندري 5878 صوتا مهند طلال الساير 5772 صوتا وعبدالعزيز طارق الصقعبي 5730 صوتا جنان محسن حسن رمضان بوشهري 5048 صوتا فارس سعد عيد عبدالله العتيبي 4796 صوتا حمد عادل جاسم علي العبيد 4815 صوتا حمد عبدالرحمن حمد الصالح العليان 4782 صوتا جراح خالد سليمان فوزان العلي الفوزان 3633 صوتا.

7 يونيو: اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2023 تعلن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات وفق الترتيب التالي: بدر سيار الشمري 8487 صوتا ومبارك حمود الطشة 8376 صوتا ومتعب عايد الذايدي 7721 صوتا ومحمد عوض الرقيب 7196 صوتا ومحمد هايف المطيري 6966 صوتا ومبارك هيف الحجرف 6710 أصوات وعبدالله فهاد العنزي 6567 صوتا وسعد علي الرشيدي 6228 صوتا وفايز غنام الجمهور 6035 صوتا وشعيب شباب المويزري 5873 صوتا.

7 يونيو: اللجنة الرئيسية في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أمة 2023 تعلن فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات وفق الترتيب التالي: سعود عبدالعزيز العصفور 12784 صوتا وحمدان سالم العازمي 10863 صوتا وخالد محمد العتيبي 8028 صوتا وهاني حسين شمس 7644 صوتا ومرزوق فالح الحبيني 6775 صوتا وفهد فلاح العازمي 6443 صوتا وعبدالهادي ناصر العجمي 6341 صوتا ومحمد حسين المهان 6324 صوتا وماجد مساعد المطيري 6245 صوتا ومحمد هادي الحويلة 6188 صوتا.

20 يونيو:أعضاء مجلس الأمة يؤدون اليمين الدستورية في بداية الفصل التشريعي الـ 17 وفقا للمادة 91 من الدستور.

20 يونيو: الحكومة تغادر قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيدا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الجلسة أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر النائب أحمد عبدالعزيز السعدون لمنصب رئيس مجلس الأمة.

20 يونيو: مجلس الأمة ينتخب في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر النائب محمد براك المطير لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة بعد حصوله على 32 صوتا مقابل 14 صوتا لمنافسه النائب مرزوق الحبيني من إجمال الأصوات وعددها 49.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر النائب مبارك حمود الطشة لمنصب أمين سر مجلس الأمة.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر النائب محمد هادي الحويلة لمنصب مراقب مجلس الأمة.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب أسامة الشاهين - حمد العبيد - بدر العنزي.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب خالد العتيبي - حمدان العازمي - عبدالهادي العجمي - خالد العميرة - محمد المطيري.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب خالد العتيبي - خالد العميرة - ماجد المطيري - بدر الشمري - محمد المهان.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب عبدالوهاب العيسى - عبدالله فهاد - داوود معرفي - الدكتور بدر الملا - شعيب المويزري - بدر نشمي - عبدالله الأنبعي.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب أسامة الشاهين - مهند الساير - عبد الكريم الكندري - عبد العزيز الصقعبي - جنان رمضان - مبارك الطشة - جراح الفوزان.

20 يونيو: مجلس الأمة ينتخب في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب حمد المطر - جنان رمضان - عبدالهادي العجمي - حمد العليان - محمد الحويلة.

20 يونيو: مجلس الأمة ينتخب في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب ماجد المطيري - فهد العازمي - هاني شمس - بدر العنزي - سعد الرشيدي.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب مرزوق العازمي - عبدالله المضف - عبدالعزيز الصقعبي - عبدالكريم الكندري - شعيب شعبان.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة المرافق العامة البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب مبارك الحجرف - داود معرفي - الدكتور محمد المهان - الدكتور محمد الحويلة - أحمد لاري - فارس العتيبي - فهد المسعود.

20 يونيو: مجلس الأمة ينتخب في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب عبدالوهاب العيسى - الدكتور عادل الدمخي - أسامة الزيد - سعود الهاجري - الدكتور حمد المطر - الدكتور بدر الملا - فهد المسعود.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب أسامة الشاهين - مهلهل المضف - متعب الذايدي - جراح الفوزان - حمد العليان.

20 يونيو: مجلس الأمة يزكي في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أعضاء لجنة الأولويات البرلمانية وضمت في عضويتها كلا من النواب حمد العبيد - عبدالله فهاد - حمد المدلج على أن ينضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب بدر نشمي - بدر الشمري - مبارك الحجرف وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.



20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن صفقة طائرات يوروفايتر وصفقة طائرات كاراكال وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب عادل الدمخي- حمد المطر - حمد المدلج - ماجد المطيري - مهلهل المضف وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.

20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب هاني شمس- فهد بن جامع- بدر نشمي- حسن جوهر - أحمد لاري وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.

20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى على طلب نيابي بشأن مد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر حتى الانتهاء من القوانين المعلن عنها في بيان الخارطة التشريعية.

20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب حمد المدلج - داوود معرفي - عبدالوهاب العيسى وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.

20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب جنان رمضان - أسامة الشاهين - داوود معرفي وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.

20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوافق على تشكيل لجنة تعزيز القيم البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب فهد المسعود - محمد هايف - حمد العبيد - محمد الحويلة - فلاح الهاجري - فهد بن جامع - حمدان العازمي وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.

20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوافق على تشكيل لجنة الموارد البشرية البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب بدر نشمي - جراح الفوزان - فارس العتيبي - محمد الحويلة - فهد بن جامع وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.

20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوافق على تشكيل لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب حمدان العازمي - عبدالله فهاد - حمد المطر- بدر الملا - فايز الجمهور وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.

20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوافق على تشكيل لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب حمدان العازمي - فلاح الهاجري - هاني شمس - سعود العصفور - خالد العتيبي وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.

20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوافق على تشكيل لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب فهد بن جامع - فلاح الهاجري - محمد هايف - عادل الدمخي - شعيب المويزري وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.

20 يونيو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على تشكيل لجنة الإسكان والعقار البرلمانية وزكى المجلس في عضوية اللجنة كلا من النواب فايز الجمهور - حمد العبيد - عبدالله الأنبعي - محمد الرقيب - حمد المدلج - عبدالعزيز الصقعبي - حسن جوهر وذلك بعد الانتقال إلى النظر في مقترحات تشكيل اللجان المؤقتة.

20 يونيو: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 على أن تعقد الجلسة المقبلة يومي الرابع والخامس من شهر يوليو المقبل.

22 يونيو: مكتب مجلس الأمة يوافق على الاقتراح المقدم من الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأن مواعيد عقد جلسات المجلس على أن تكون الجلسات في شهر يوليو المقبل بواقع سبع جلسات وبما لا يتعارض مع قرار ديوان الخدمة المدنية في شأن إجازة عيد الأضحى المبارك.

22 يونيو: اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية تعقد اجتماعها الأول في مجلس الأمة للتشاور حول الأولويات التشريعية المزمع إقراراها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17.

11 يوليو: مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية على عدد من التوصيات قدمها مجموعة من أعضاء المجلس بشأن تداعيات حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد ولمنع تكرار مثل هذا الفعل الشنيع.

11 يوليو: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يؤكد أن الثروات التي تقع في حقل الدرة هي ثروات مشتركة بين الكويت والسعودية بالمناصفة فقط لا غير.

11 يوليو: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن موافقة المجلس في جلسته السرية على قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.

13 يوليو: مجلس الأمة الكويتي يدين في بيان له حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

13 يوليو: مجلس الأمة يوافق بالإجماع في جلسته الخاصة في المداولتين الأولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا ويحيله إلى الحكومة.

13 يوليو: مجلس الأمة يوافق بالإجماع في المداولتين على تعديل المادة (2) من قانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة ربات البيوت إلى تأمين (عافية).

16 يوليو: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يتسلم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر الذي يتكون من خمسة محاور رئيسية.

18 يوليو: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2023-2027) بعنوان (تعديل المسار.. اقتصاد منتج ورفاه مستدام).

18 يوليو: مجلس الأمة يوافق في جلسته الخاصة على مجموعة من التوصيات تقدم بها عدد من النواب بشأن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2023-2027).

18 يوليو: مجلس الأمة يزكي النائب الدكتور حمد المطر وكيلا للشعبة البرلمانية والنائب الدكتور محمد المهان أمينا للسر والنائب حمد العبيد أمينا لصندوق الشعبة خلال انعقاد الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ل17.

18 يوليو: مجلس الأمة يزكي النواب داود معرفي وشعيب شعبان وفهد بن جامع أعضاءً في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

26 يوليو: مجلس الأمة يوافق على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 للمجلس مع ملاحظات النواب عليه إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وذلك لتقديم تقرير بشأنه للمجلس.

26 يوليو: مجلس الأمة يوافق في مداولتين على تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

1 أغسطس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) إضافة إلى عرض الحالة المالية للدولة.

1 أغسطس: مجلس الأمة يرفض في جلسته الخاصة طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى في القضية رقم (2023/1026) حصر نيابة الإعلام.

1 أغسطس: مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في جلسته الخاصة.

1 أغسطس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يخلي قاعة (عبدالله السالم) من الحضور للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.

1 أغسطس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن عن إحالة مجلس الأمة للحالة المالية للدولة للسنة المالية (2022-2023) إلى ديوان المحاسبة ليقدم تقريره بشأنها خلال ثلاثة أشهر وبعد ذلك يحال التقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

2 أغسطس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة عدد من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي.



2 أغسطس: مجلس الأمة يوافق في جلسته الخاصة على مشاريع القوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة وكذلك على التوصيات بشأن عدالة الرواتب.

2 أغسطس: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك يؤكد إدراج 181.283 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) الذي أقره مجلس الأمة في 13 يوليو الماضي وذلك ضمن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارة والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024.

2 أغسطس: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن فض دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة.

17 سبتمبر: اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعقد اجتماعا في مجلس الأمة للتشاور حول الأولويات التشريعية المتوقع إقرارها في دور الانعقاد الثاني المقبل.

23 سبتمبر: رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون يعلن أن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله لا يتفق مع قرارات مجلس الأمن أو ما تم الاتفاق عليه بين البلدين.

3 أكتوبر: عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي يصدرون بيانا نيابيا بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله يدعو برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لدعم الحق الكويتي في اتفاقية خور عبدالله بين الكويت والعراق.

4 أكتوبر: أمين سر مجلس الأمة النائب الدكتور مبارك الطشة يتقدم باستجواب إلى وزيرة الاشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز يتضمن أربع محاور.

10 أكتوبر: عضو مجلس الأمة النائب داوود معرفي يتقدم بطلب لاستجواب وزيرة الأشغال العامة الدكتور أماني بوقماز مكونا من ثلاث محاور.

14 أكتوبر: البرلمان العربي يصدر بيان يؤكد فيه أهمية الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دولة الكويت والعراق وكذلك بالقرارات الدولية ذات الصلة بوصفها أمرا ضروريا لتنمية العلاقات الثنائية والتعاون خصوصا في ظل الأزمات التي تعانيها المنطقة العربية والعالم أجمع.

16 أكتوبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يطالب برلمانات الدول الإسلامية بالضغط الفاعل إقليميا ودوليا لوقف الهجمات المتواصلة بلا هوادة على أهل غزة خلال مشاركته باجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الطارئ -عن بعد- لبحث التطورات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحضور وكيل الشعب البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر.

18 أكتوبر: وفد مجلس الأمة الكويتي المشارك في أعمال المؤتمر ال35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي يشدد على رفضه القاطع لدعوات التهجير القسري من مناطق شمالي قطاع غزة وأعمال القصف والتدمير على المناطق المدنية مؤكدا أن موقف الكويت قيادة وشعبا في مناصرة فلسطين ثابت لا يقبل الحياد ورافض لإقامة أي علاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني.

25 أكتوبر: البند الطارئ المقدم من دولة الكويت وعدد من الدول بشأن فلسطين يحصد 607 من الأصوات في الاتحاد البرلماني الدولي.

31 أكتوبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن في الجلسة العادية رفع الاستجواب الموجه من النائب الدكتور مبارك الطشة والاستجواب الموجه من النائب داود معرفي إلى وزير الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز بصفتها من جدول أعمال الجلسة وذلك على إثر قبول استقالاتها من الوزارة.

1 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في جلسته الخاصة على مجموعة من التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة.

7 نوفمبر: رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون يؤكد ضرورة الالتزام الدائم بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية "حتى نحرج به الكيان الصهيوني" في تعقيبه على البيان الختامي للاجتماع ال17 لرؤساء المجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

14 نوفمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن موافقة مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على قانون بتعديل المادة (19 مكرر/ا) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وإحالته إلى الحكومة.

14 نوفمبر: مجلس الأمة في جلسته العادية يبدأ مناقشة الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بعد أن أبدى الوزير استعداده وجاهزيته للمناقشة.

14 نوفمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن انتهاء الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان دون تلقيه أي اقتراحات.

16 نوفمبر: عضو مجلس الأمة النائب مهلهل المضف يتقدم بطلب لاستجواب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته متضمنا ثلاثة محاور وهي (التراجع عن مضامين الخطاب الجديد) و(التخبط في السياسات العامة للحكومة) و(التهرب من الإجابة على الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها).

21 نوفمبر: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تنظم ملتقى نقاشيا بعنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة) بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعدد ممن النواب الحاليين والسابقين وممثلي تيارات سياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني.

28 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية بشأن الاستعاضة عن مقعد غرفة تجارة وصناعة الكويت في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للقوى العاملة.

28 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون الصناعة بشأن تعيين ممثلين عن كل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز حماية المنافسة وهيئة تشجيع الاستثمار بمجلس إدارة هيئة الصناعة.

28 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت.

28 نوفمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن موافقة المجلس في جلسة سرية على ترشيح عصام الرومي لمنصب ديوان المحاسبة.

28 نوفمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن انتهاء الاستجواب الموجه من عضو مجلس الأمة النائب مهلهل المضف إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء دون تلقيه أي اقتراحات.

29 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في مداولته الثانية على قانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 53 عضوا.

29 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في مداولته الثانية على قانون تنظيم الوكالة العقارية بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.

29 نوفمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

12 ديسمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية في جلسته العادية على تعديل المادة (24) من المرسم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء شرط الوكيل المحلي.

12 ديسمبر: مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية في جلسته العادية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار.

12 ديسمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعلن موافقة المجلس في جلسة سرية على قبول استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي.

18 ديسمبر: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يوجه الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية الأربعاء الساعة العاشرة صباحا لأداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

19 ديسمبر: مجلس الأمة يدعو لعقد جلسة خاصة في اليوم التالي لأداء سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية.

السياسة الخارجية:

9 يناير: وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي عبدالعزيز الماجد يوقع ووزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة اتفاقية الحج للعام 1444 هجري التي تضمنت عدد 8000 حاج من دولة الكويت وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير الماجد في مؤتمر ومعرض (خدمات الحج والعمرة) لعام 2023.

15 يناير: وزارة الخارجية ترحب في بيان لها بقرار دولة الامارات العربية المتحدة تكليف الدكتور سلطان الجابر المبعوث الخاص لدولة الامارات للتغير المناخي بمهام الرئيس المعين للدورة ال28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ cop28 والتي ستستضيفها دولة الامارات خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

15 يناير: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يلتقي في ديوان عام الوزارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي وبحثا فيها العلاقات الثنائية المتينة والتطورات الراهنة إقليميا ودوليا.

26 يناير: وزارة الخارجية تعلن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء.

30 يناير: تعيين السفير الكويتي جاسم البديوي أمينا عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث سيباشر مهام منصبه في الأول من فبراير المقبل.

4 فبراير: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يستقبل نظيره السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.

6 فبراير: المركز الإقليمي لمبادرة التعاون بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإسطنبول في الكويت يستضيف أول اجتماع من نوعه مع خبراء والشركاء لمناقشة تحديات المناخ الناشئة وكيفية معالجتها سوياً.

12 فبراير: وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد الكويت المشارك في مؤتمر القدس 2023 تحت عنوان (صمود وتنمية) الذي دعا إليه رئيس دولة فلسطين محمود عباس وتنعقد أعماله في مقر جامعة الدول العربية بمدينة القاهرة.

13 فبراير: سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة دولة الكويت أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

14 فبراير: وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي تزور عدداً من المواقع التي ضربها الزلزال في مدينة (غازي عنتاب) جنوب تركيا حيث شاهدت الأضرار وقابلت عدداً من المسؤولين.

16 فبراير: السفير محمد المحمد يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس ايرلندا مايكل هيجنز بوصفه أول سفير لدولة الكويت لدى بلاده وافتتاح السفارة الكويتية في العاصمة دبلن.

19 فبراير: اللجنة الفنية الكويتية - العراقية المشتركة تعقد اجتماعها الخامس في العاصمة العراقية بغداد ويترأس الوفد الكويتي نائب وزير الخارجية منصور لعتيبي.

19 فبراير: وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح يترأس وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة ال59 لمؤتمر ميونخ للأمن ويشارك في حلقة نقاشية بعنوان (التحديات في الشرق الأوسط).

27 فبراير: وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح يترأس وفد الكويت المشارك في مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في اليمن في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

2 مارس: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت في أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز في عاصمة أذربيجان باكو.

5 مارس: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً (الجزء الثاني) المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس في العاصمة القطرية الدوحة.

5 مارس: أمير دولة قطر تميم بن حمد يستقبل ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في إطار رئاسته لوفد دولة الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا (الجزء الثاني) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

7 مارس: وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة الكويتية مي البغلي تلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي والمنعقد تحت عنوان (المرأة والسلام والأمن.. نحو الذكرى ال25 لإصدار قرار مجلس الأمن 1325).

7 مارس: نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت في اجتماع (مجموعة العمل المعنية بمنع تدفق المقاتلين الارهابين الأجانب) الذي تستضيفه الكويت.

8 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في دورتها ال159 الذي يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة.

12 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت في أعمال الدورة التاسعة للجنة الكويتية - العمانية المشتركة التي تعقد أعمالها خلال الفترة من 11 إلى 12 مارس الجاري.

17 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في دورته ال49 والمنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من 16 إلى 17 مارس.

21 مارس: انطلاق أعمال الجولة الأولى لاجتماعات الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن.

21 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يجري مباحثات مع وزير الدولة للاستثمار في وزارة التجارة الدولية اللورد دومينيك جونسون وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.

22 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد الكويت المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال155 في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

23 مارس: سفير دولة الكويت لدى الهند جاسم الناجم يلقي كلمة في جلسة بعنوان (إعادة الاتصال من أجل الاستقرار: ضمان عودة ظهور منطقة أوراسيا بشكل آمن) في المؤتمر الدولي لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 24 مارس في نيودلهي.

25 مارس: المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي يلقي بيان دولة الكويت في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

26 مارس: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن أن دولة الكويت تعهدت بتقديم ما يقارب 90 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة الناجين من الزلازل التي وقعت في سوريا وتركيا الشهر الماضي.

29 مارس: المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) آدم الملا يشارك في ندوة خاصة بالعلوم المفتوحة بمقر المنظمة في باريس بهدف بحث سبل التعاطي مع التحديات العالمية ومواجهتها.

29 مارس: دولة الكويت تشارك في أعمال الدورة التاسعة في المؤتمر المنعقد في العاصمة الألمانية برلين تحت شعار (تحول الطاقة - تأمين مستقبل أخضر) والمتخصص في بحث سبل وآليات الانتقال من الاعتماد على الطاقة الأحفورية إلى الطاقات المتجددة.

30 مارس: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يتسلم رسالة خطية من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية الشيخ عبدالله بن زايد تتضمن دعوة لحضور النسخة ال14 من منتدى (صير بني ياس) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر2023.

6 أبريل: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توقع مذكرة تفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت لدعم اللاجئين والنازحين داخليا ومجتمعاتهم المضيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

22 أبريل: وزارة الخارجية تنفذ عملية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة التي تشهدها بناء على توجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة السياسية.



30 أبريل: الشيخة الزين الصباح تقدم أوراق اعتمادها سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

3 مايو: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين تشاب كيروشي في ديوان عام الوزارة بمناسبته زيارته الرسمية والوفد المرافق لدولة الكويت.

6 مايو: دولة الكويت توقع مذكرة تفاهم للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفتها شريك حوار وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة باناجي بولاي غوا غربي الهند.

15 مايو: وزارة الخارجية تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب.

3 يونيو: دولة الكويت تقدم مليوني دولار أمريكي دعما لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى الأونوروا للعام الجاري 2023.

3 يونيو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح يصل إلى عاصمة الجمهورية التركية الصديقة أنقرة وذلك لحضور حفل مراسم إعادة تنصيب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.

3 يونيو: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح يشارك في حفل مراسم إعادة تنصيب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.

3 يونيو: سفيرة دولة الكويت لدى كندا ريم الخالد تحصل على جائزة "أفضل سفير لدى كندا لعام 2023 عن منطقة الشرق الأوسط" تقديرا للإنجازات التي قامت بها منذ استلامها مهما عملها في 2019.

8 يونيو: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بدعوة مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

19 يونيو: الكويت واليابان تعفيان حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول في كلا البلدين وسيفعل بعد ثلاثة أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

20 يونيو: سفارة الكويت لدى باكستان تعلن تبرعها بمبلغ 970 ألف دولار أمريكي للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان لدعم ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد مؤخرا.

23 يونيو: وزارة الخارجية الكويتية توقع مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون في التصدي للإرهاب وتبادل الخبرات في هذا الجانب.

3 يوليو: مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يؤكد أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروات الطبيعية في حقل الدرة ردا على الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.

4 يوليو: وزارة الخارجية الكويتية تسلم السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت مذكرة تتضمن طلباً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر مقطع فيديو يتضمن حرق علم دولة الكويت.

5 يوليو: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في عاصمة أذربيجان باكو.

10 يوليو: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو.

10 يوليو: دولة الكويت تشارك مع مجموعة الدول الإسلامية في اعداد مشروع قرار لمنع ظاهرة تدنيس المقدسات الدينية في جنيف.

27 يوليو: دولة الكويت تقدم مرافعتها الخطية في لاهاي لإصدار فتوى بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

30 يوليو: وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح يتوجه إلى بغداد في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات واجراء مشاورات سياسية.

5 أغسطس: وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح يعرب عن استنكار واستغراب دولة الكويت لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام بشأن ذكرى حادثة مرفأ بيروت.

17 أغسطس: وزارة الخارجية تنجح في تحديد مصير الشهيد حمدان محمد حمدان المطيري بالتعرف على هويته من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية.

29 أغسطس: دولة الكويت والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية.

29 أغسطس: وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الخارجية والتنمية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية توقعان مذكرة تفاهم بشأن الاحتفال بالذكرى 125 للشراكة الكويتية - البريطانية في عام 2024.

29 أغسطس: الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية توقعان إعلان نوايا للتعاون في مجال الأمن السيبراني حول إنشاء مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني.

4 سبتمبر: 122 من موظفي وزارة الخارجية يؤدون مراسم أداء قسم اليمين القانونية من موظفي الوزارة المنقولين من الوظائف المدنية إلى كادر السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

4 سبتمبر: دولة الكويت توقع وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (تاك) في أثناء انعقاد قمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ال43 والقمم ذات الصلة المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

5 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في دورته الثالثة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة القاهرة.

5 سبتمبر: مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع الدورة ال 160 للمندوبين الدائمين يوافق على مقترح دولة الكويت بإدراج بند بشأن التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن البنود والقرارات التي سترفع الى اجتماع وزراء الخارجية العرب .

12 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يرحب بإعلان الاتحاد الأوروبي منح مواطني دولة الكويت ميزة تفضيلية في إصدار تأشيرة الشنغن متعددة الرحلات صالحة لفترة 5 سنوات (بشرط أن تسمح فترة صلاحية جواز السفر) بإجراءات موحدة للمواطنين المتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية بمن في ذلك المواطنون الراغبون في السفر لدول الشنغن لأول مرة.

15 سبتمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة ال77 والصين التي تستضيفها عاصمة كوبا هافانا تحت عنوان (تحديات التنمية المستدامة.. دور العلم والتكنولوجيا والابتكار).

15 سبتمبر: مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر يلتقي مع سفير العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي ويسلمه مذكرة احتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم ايداعها لدى الأمم المتحدة.

17 سبتمبر: ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

18 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

19 سبتمبر: نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

20 سبتمبر: قبول عضوية الكويت في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.



21 سبتمبر: نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين على هامش الأعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ويناقشان آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

21 سبتمبر: نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يؤكد أمام مجلس الأمن أهمية احترام مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية في كلمة ألقاها على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

22 سبتمبر: نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس ويناقشان تطورات قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع عام 2008 على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

22 سبتمبر: نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية اللورد طارق أحمد ويناقشان تطورات قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008 وذلك على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

22 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي يوقعان بيانا مشتركا بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين البلدين للسنوات 2024-2028 في مدينة هانغتشو الصينية.

22 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تشنغ شان جيه يوقعان مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين الشعبية للتعاون بشأن المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات في مدينة هانغتشو الصينية.

22 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تشنغ شان جيه يوقعان مذكرة تفاهم بين وزارة الاشغال العامة بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة هانغتشو الصينية.

22 سبتمبر: وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم محمد الاستاد ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تشنغ شان جيه يوقعان مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة في مدينة هانغتشو الصينية.

22 سبتمبر: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد حمد البراك ووزير النقل الصيني لي شياو بنغ يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير في مدينة هانغتشو الصينية.

22 سبتمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو يوقعان مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة في الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الاسكاني في مدينة هانغتشو الصينية.

25 سبتمبر: وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.

8 أكتوبر: سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري يسلم مساهمة الكويت السنوية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بمبلغ 2 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

10 أكتوبر: الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يؤكد في كلمته الافتتاحية باجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة ال(27) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في مسقط استعداد الكتلة المكونة من 27 عضوا للمساعدة ودعم السلامة الإقليمية لدولة الكويت.

10 أكتوبر: الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يدعو في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في مسقط إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة الحدودية 162 مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقية الكويتية العراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم توقيعها في 29 أبريل 2021 ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2013 وتم ايداعها لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.

10 أكتوبر: انتخاب دولة الكويت عضوا في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات بدءا من الأول من يناير 2024.

10 أكتوبر: دولة الكويت تسلم لبنان رئاسة الدورة ال11 للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بعد ترأسها الدورة العاشرة مدة سنتين.

11 أكتوبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التطورات في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وسبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق والتي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

13 أكتوبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يؤكد رفض دولة الكويت القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين القسري من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي والذي يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني.

17 أكتوبر: وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح يشارك في الاجتماع الاستثنائي ال43 للمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.



17 أكتوبر: وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء وتدعو المجتمع الدولي لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

22 أكتوبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يعلن انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يبدأ غدا الاثنين بأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

24 أكتوبر: دولة الكويت تدعو إلى عقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الانسان.

24 أكتوبر: دولة الكويت تطالب المجتمع الدولي متمثلا في (لجنة الأمن الغذائي العالمي) بمنع استخدام "التجويع" كسلاح عسكري وسياسي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وضمان إعمال حقهم المكفول في الغذاء من خلال إيصال المساعدات الإنسانية.

3 نوفمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف يعقدان جلسة مباحثات رسمية في عاصمة روسيا الاتحادية موسكو.

3 نوفمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يلتقي رئيس البرلمان الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فالودين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روسيا الاتحادية الصديقة.

14 نوفمبر: الرابطة العالمية للتنمية المستدامة تكرم سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بدر العوضي نظير مساهماته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بؤر مختلفة من العالم في إطار السياسة الخارجية للكويت والرامية إلى دعم التنمية وتمويل مشاريعها في الدول النامية.

17 نوفمبر: دولة الكويت تنال تأييد دول المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالإجماع للمطالبة رسميا بتأمين وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية في قطاع غزة منتقدة التقاعس الدولي والازدواجية تجاه الكارثة.

1 ديسمبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يشارك في أعمال قمة قادة العالم لمؤتمر (COP 28) للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية شأن تغيير المناخ التي تنعقد يومي 1و2 ديسمبر 2023 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

5 ديسمبر: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال44 والتي عقدت في عاصمة دولة قطر الشقيقة الدوحة.

5 ديسمبر: دولة الكويت تتعهد بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمليون دولار أمريكي في إطار مساهماتها الطوعية لعام 2024 في مؤتمر التعهدات لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف.

5 ديسمبر: المجلس الأعلى للمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد في البيان الختامي للدورة ال44 أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها (حقل الدرة) بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.

7 ديسمبر: المدير العام للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي يعلن توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع 14 دولة في مؤتمر (ايكان 2023).

13 ديسمبر: وزارة العدل تعلن توقيعها اتفاقية إعلان نوايا مع ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف المضي قدما في تعزيز أطر الشراكة المستقبلية بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

14 ديسمبر: وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في المنتدى العالمي للاجئين 2023 في جنيف.

19 ديسمبر: أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يقف دقيقة صمت حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

20 ديسمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤبن في جلسة خاصة فقيد دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية سمو "أمير الحكمة والعفو والسلام" أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. (النهاية)



