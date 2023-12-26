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كوريا الجنوبية توسع قائمة حظر صادراتها لروسيا وبيلاروسيا

12/26/2023 4:27:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 26 - 12 (كونا) -- اعلنت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية ستشدد ضوابط التصدير لكل من روسيا وبيلاروسيا من خلال توسيع قائمة العناصر الخاضعة لقيود التصدير بشكل كبير بما في ذلك الحفارات والبطاريات والمركبات الأكبر حجما وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية فإنه بموجب مراجعة اللوائح الخاصة بتداول العناصر الاستراتيجية أضافت سيؤول 682 فئة أخرى تتعلق بمعدات البناء الثقيلة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن ومكونات الطائرات والآلات بالاضافة الى أشياء أخرى الى قائمة العناصر المحظور شحنها إلى روسيا وبيلاروسيا.
وقالت الوزارة إنه بموجب اللائحة الجديدة فإن العدد الإجمالي للعناصر المدرجة في القائمة سيكون 1159 مضيفة أنه من المتوقع أن تدخل المراجعة حيز التنفيذ في أوائل عام 2024 بعد الإجراءات الإدارية اللازمة وإصدار الحكومة المبادئ التوجيهية للمصدرين.
ولفتت ايضا الى انها ستقوم بمراجعة "الحالات الاستثنائية" للشحنات الى البلدين لكل حالة على حدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود فرص كبيرة لاستخدام هذه العناصر لأغراض عسكرية على الرغم من أنها غير مصنفة على أنها عناصر استراتيجية بموجب نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية.(نهاية)

م ك / ا ب خ




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