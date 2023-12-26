كوريا الجنوبية توسع قائمة حظر صادراتها لروسيا وبيلاروسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 26 - 12 (كونا) -- اعلنت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية ستشدد ضوابط التصدير لكل من روسيا وبيلاروسيا من خلال توسيع قائمة العناصر الخاضعة لقيود التصدير بشكل كبير بما في ذلك الحفارات والبطاريات والمركبات الأكبر حجما وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية فإنه بموجب مراجعة اللوائح الخاصة بتداول العناصر الاستراتيجية أضافت سيؤول 682 فئة أخرى تتعلق بمعدات البناء الثقيلة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن ومكونات الطائرات والآلات بالاضافة الى أشياء أخرى الى قائمة العناصر المحظور شحنها إلى روسيا وبيلاروسيا.
وقالت الوزارة إنه بموجب اللائحة الجديدة فإن العدد الإجمالي للعناصر المدرجة في القائمة سيكون 1159 مضيفة أنه من المتوقع أن تدخل المراجعة حيز التنفيذ في أوائل عام 2024 بعد الإجراءات الإدارية اللازمة وإصدار الحكومة المبادئ التوجيهية للمصدرين.
ولفتت ايضا الى انها ستقوم بمراجعة "الحالات الاستثنائية" للشحنات الى البلدين لكل حالة على حدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود فرص كبيرة لاستخدام هذه العناصر لأغراض عسكرية على الرغم من أنها غير مصنفة على أنها عناصر استراتيجية بموجب نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية.(نهاية)
م ك / ا ب خ
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