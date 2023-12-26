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(العربي للتخطيط) يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك الأردنية لتطوير العمل التدريبي والتوعية المالية

12/26/2023 4:27:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد المطيري
الكويت - 26 - 12 (كونا) -- وقع المعهد العربي للتخطيط اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك الأردنية بهدف تطوير العمل التدريبي في المجال الريادي والعمل الاستشاري والتوعية المالية.
وقال المدير العام للمعهد الدكتور عبدالله الشامي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المذكرة تهدف إلى نقل خبرات المعهد لجمعية البنوك الأردنية بما يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأضاف الشامي أن البنوك الأردنية تعتبر قيمة مضافة للمعهد لافتا إلى أن المعهد منفتح على مؤسسات القطاع الخاص التي توجد في الوطن العربي لتعطي قيمة نوعية للعمل الاستشاري والتدريب وتمكين الشباب.
وأوضح أن أهم خطوات التكامل العربي هو تبادل الخبرات والقيم المضافة والنوعية بين المؤسسات والدول العربية للاستفادة واكتساب المعرفة.
من جهته قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق لـ(كونا) إن أوجه التعاون مع المعهد ترتكز في مجالات تطوير العمل في المجال الريادي وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والثقافة المالية والتوعية المالية.
وأضاف المحروق أن الشراكة مع المعهد يمكن الاستفادة منها في المواد العلمية والتثقيفية والتعليمية وتعميمها في الأردن مبينا أنه سيكون شريكا في منصة التوعية والثقافة المالية التي ستطلقها الجمعية قريبا.
يذكر أن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية مقرها الكويت وأسس عام 1980 ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات المحلية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية. (النهاية)

م ض / ه ث / خ د ع




MENAFN26122023000071011013ID1107657173

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