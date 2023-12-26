سفارة أذربيجان: أبناء الجالية الأذرية يحظون بالرعاية والإهتمام في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول(بترا)-صالح الخوالدة- أكدت سفارة أذربيجان في عمان، أن أبناء الجالية الأذرية في الأردن يحظون بالرعاية والإهتمام ويتمتعون بكامل الحقوق في بلدهم الثاني الى جانب الأردنيين.

وقالت السفارة في بيان صحفي بمناسبة يوم التضامن الأذربيجاني العالمي، إن هناك عشرات الأفراد والعائلات الأذربيجانية بينهم طلاب ورجال أعمال ومتزوجون من جنسيات أردنية يجتمعون وينخرطون مع أفراد المجتمع الأردني بانسجام وبفعالية ونشاط ويشاركونهم في جميع المجالات المختلفة على أرض المملكة التي أصبحت الوطن الثاني لهم.

واضافت، أن الجالية الأذرية المقيمة لدى المملكة الأردنية الهاشمية تعيش على أرض المملكة في ظروف معيشية كريمة، ولعل هذا يعد مؤشرا واضحا للسياسة الحكيمة التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه جميع المقيمين من البلدان المختلفة على أرض المملكة ومن بينهم الأذربيجانيون، التي طالما حرصت الحكومة الأردنية على تهيئة جميع الظروف المعيشية الملائمة لهم، وتوفير الأمن والسلامة لهم وتهيئة الفرص لهم للعيش إلى جانب الأردنيين بسلام واستقرار دون تفرقة او عنصرية أو تمييز.

وثمنت السفارة الجهود المميزة التي يبذلها الأردن، خاصة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على دعمهم الدائم ومساندتهم من خلال إتاحة الفرص وتهيئة المجالات الممكنة على مختلف الأصعدة لممارسة أعمال أبناء الجالية الأذرية والنشاطات التي تقيمها السفارة على ارض المملكة بحرية وأمان، مؤكدة أن ذلك يأتي لوجود علاقات صداقة متينة تربط بين البلدين والقيادتين.

واشارت الى ان هذا العام قد تم صدور مرسوم عن الرئيس الهام علييف يقضي بتسمية هذا العام "عام حيدر علييف"، وكان لسفارة أذربيجان بالأردن العديد من الفعاليات والأنشطة التي نظمتها احتفالا بالذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف.

وبينت أن حوالي 50 مليون أذربيجاني ممن يعيشون خارج بلادهم في العشرات من دول العالم وفي خمس قارات من أميركا إلى أستراليا، يحتفلون نهاية كل عام بيوم التضامن الأذربيجاني العالمي.

واضافت، ان الجالية الأذربيجانية تتمتع اليوم ومن مختلف مواقعها بفرص واسعة تهيئها لتجسيد ثقافة بلادها والتعريف بتاريخها الاصيل وثرواتها الغنية ولغتها وتقاليدها العريقة، ما يسهم في توسيع علاقاتها الدولية وإبرازها على المستوى العالمي، وان الأذربيجانيين المغتربين في أرض الشتات حافظوا على تراثهم وثقافتهم وقيمهم الأصلية.

--(بترا)





ص خ/ أ أ / س س

26/12/2023 11:41:20