Tuesday, 26 December 2023 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

12/26/2023 4:27:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 26 كانون الأول (بترا)-اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أدخلت عشرات المستوطنين المتزمتين لباحات الأقصى ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بالقيام بجولات مشبوهة وأداء طقوس تلمودية استفزازية في باحاته.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المختلفة، المواطنين المقدسيين من الدخول للبلدة القديمة أو للأقصى، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين .
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
26/12/2023 11:18:37

MENAFN26122023000117011021ID1107657170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث