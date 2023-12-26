مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 26 كانون الأول (بترا)-اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أدخلت عشرات المستوطنين المتزمتين لباحات الأقصى ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بالقيام بجولات مشبوهة وأداء طقوس تلمودية استفزازية في باحاته.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المختلفة، المواطنين المقدسيين من الدخول للبلدة القديمة أو للأقصى، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين .

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

26/12/2023 11:18:37