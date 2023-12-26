مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 26 كانون الأول (بترا)-اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أدخلت عشرات المستوطنين المتزمتين لباحات الأقصى ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بالقيام بجولات مشبوهة وأداء طقوس تلمودية استفزازية في باحاته.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المختلفة، المواطنين المقدسيين من الدخول للبلدة القديمة أو للأقصى، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين .
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
26/12/2023 11:18:37
MENAFN26122023000117011021ID1107657170
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