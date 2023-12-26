الحرب على غزة تزيد من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 26 كانون الأول (بترا)- تتفاقم أوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حيث القصف العنيف وتداعيات وقف امدادات الغذاء والدواء والماء والكهرباء، ونزوح تسعين بالمئة من السكان في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد واكتظاظ مراكز الإيواء وبرودة الطقس وقلة الإمكانيات والضغوط النفسية الصعبة جدا.

وفي جميع الأحوال يبقى الأشخاص ذوو الإعاقة الفئة الأكثر هشاشة، ولا سيما في أوقات الكوارث وقدرتهم على التعامل معها.

وبحسب تقارير وزارة الصحة في غزة فإن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى من ذوي الإعاقة، وآلاف الجرحى الذين اصيبوا بإعاقات دائمة حيث بترت أطرافهم، وهم بحاجة إلى رعاية خاصة وأدوات مساعدة لتعينهم في ظل واقع صعب.

وتشير المنظمات العاملة في مجال الإعاقة إلى نفاد الأدوات المساعدة والكثير من المواد المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة كالفرشات الطبية وبعض الأدوية والمستلزمات.

ابو محمد وشقيقته ذات الإعاقة الحركية في مركز إيواء وسط قطاع غزة لا تتوفر فيه أي مقومات وغير مهيأة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يضطر إلى حملها لأن كرسيها المتحرك بات غير صالح للاستخدام، ولا يوجد بديل متوفر ما يفاقم من وضعها النفسي والصحي.

الحال ذاته بالنسبة للطفل إياد الذي أصيب بإعاقة نتيجة فقدانه ساقه نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل نزح إليه في خانيونس، حيث لا تتوفر أداة مساعدة له يضاف إلى ذلك حاجته لأدوية وتأهيل.

وهناك ذوو إعاقة سمعية فقدوا سماعاتهم الطبية أو حاجتهم لبطاريات لتشغيلها والتي فقدت في مختلف المؤسسات.

وفي وقت النزوح وإخلاء المنازل، هناك صعوبة بالغة في حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتنقلهم هروبا من قصف مجاور ما يهدد حياتهم.

أما مؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة فتعرضت للتدمير والقصف من قبل الاحتلال كجمعية أطفالنا للصم وجمعية الوفاء للتأهيل وغيرها من المؤسسات التي تعمل من اجل رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في اوضاع بالغة الصعوبة والتعقيد يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة وسط مناشدات بالتدخل باعتبارهم الفئات الأكثر ضعفا.

--(بترا)

أ ش/ ف ج

26/12/2023 11:13:30