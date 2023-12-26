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قصف مدفعي إسرائيلي على مقر الهلال الأحمر في خانيونس

12/26/2023 4:27:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 26 كانون الأول(بترا)-أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية الطوابق العلوية في مقر الجمعية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت الجمعية، إن المقر يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين التجؤوا إليه هربا من القصف الإسرائيلي على منازلهم.
وكثف طيران الاحتلال خلال الساعات الماضية غاراته على خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وكذلك على جباليا في شمالي القطاع.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
26/12/2023 10:47:32

MENAFN26122023000117011021ID1107657166

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