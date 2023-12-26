قصف مدفعي إسرائيلي على مقر الهلال الأحمر في خانيونس

قصف مدفعي إسرائيلي على مقر الهلال الأحمر في خانيونس
التاريخ
12/26/2023 4:27:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 كانون الأول(بترا)-أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية الطوابق العلوية في مقر الجمعية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت الجمعية، إن المقر يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين التجؤوا إليه هربا من القصف الإسرائيلي على منازلهم.
وكثف طيران الاحتلال خلال الساعات الماضية غاراته على خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وكذلك على جباليا في شمالي القطاع.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
26/12/2023 10:47:32
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