Tuesday, 26 December 2023 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعليم العالي : غدا آخر موعد لطلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية

12/26/2023 4:27:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول(بترا)- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 /2024، سيكون في تمام الساعة 12 مساء يوم غد الأربعاء الموافق 27-12.
كما أكدت الوزارة في بيان، بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم، نظرا لعدم وجود أي مبرر لذلك.
وأهابت الوزارة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة تقديم الطلب قبل إنتهاء المدة المحددة، وبخلاف ذلك فإنهم سيفقدون حقهم في المنافسة.
--(بترا)
أ ر/ أ م/س س
26/12/2023 10:46:01

MENAFN26122023000117011021ID1107657165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث