التعليم العالي : غدا آخر موعد لطلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول(بترا)- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 /2024، سيكون في تمام الساعة 12 مساء يوم غد الأربعاء الموافق 27-12.

كما أكدت الوزارة في بيان، بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم، نظرا لعدم وجود أي مبرر لذلك.

وأهابت الوزارة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة تقديم الطلب قبل إنتهاء المدة المحددة، وبخلاف ذلك فإنهم سيفقدون حقهم في المنافسة.

--(بترا)

أ ر/ أ م/س س

26/12/2023 10:46:01