التعليم العالي : غدا آخر موعد لطلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول(بترا)- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 /2024، سيكون في تمام الساعة 12 مساء يوم غد الأربعاء الموافق 27-12.
كما أكدت الوزارة في بيان، بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم، نظرا لعدم وجود أي مبرر لذلك.
وأهابت الوزارة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة تقديم الطلب قبل إنتهاء المدة المحددة، وبخلاف ذلك فإنهم سيفقدون حقهم في المنافسة.
--(بترا)
أ ر/ أ م/س س
26/12/2023 10:46:01
MENAFN26122023000117011021ID1107657165
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