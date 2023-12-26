32700 شخص التحقوا بالبرنامج الوطني للتشغيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا) -عبدالقادر الفاعوري- بلغ عدد الملتحقين بعمل والموقعين على عقود عمل بالبرنامج الوطني للتشغيل مع منشآت القطاع الخاص 32700 شخص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج 2237 منشأة لغاية 20 كانون الأول الحالي.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بلغ 2293 شخصا نصفهم تقريبا من الإناث.

وأضاف أن قطاع الصناعة التحويلية كان الأكثر تشغيلاً للباحثين عن عمل من خلال البرنامج، تلاه قطاع التعليم، فيما كان الإقبال الأقل على قطاعات المعلومات والإتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الأنشطة العقارية والزراعة والحراجة وصيد الأسماك.

وأشار الزيود إلى أن 43 بالمئة من الباحثين عن العمل المسجلين على البرنامج هم من حملة شهادة البكالوريوس.

وبين أن التشغيل من خلال البرنامج يتم من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص وفقاً لاحتياجاتهم، مشيرا إلى أن البرنامج يساهم بمبلغ 130 دينارا في أجر العامل الواحد لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ 10 دنانير في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل و10 دنانير بدل تنقلات.

--(بترا)

ع ف/ أ أ / س س

26/12/2023 10:33:44