عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك بقيادات دينية مقدسية وأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا) - سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع عدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس والأردن.

كما رصد الأجواء التي سادت في مدينة القدس فترة أعياد الميلاد والتي اتسمت بطابع الحزن بسبب الحرب على غزة.

وعرض البرنامج في تقريره الاسبوعي مشاهد لمدينة القدس في عيد الميلاد المجيد، حيث بدت الشوارع خالية من المارة والزينة، كما لم يتم رفع شجرة الميلاد كما جرت العادة، بسبب الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال على مدينة غزة، مشيرا إلى أن هذه الأجواء تأتي في الوقت الدي قرر فيه رؤساء الطوائف المسيحية والتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات والاكتفاء بالصلاة والدعاء بانتهاء الحرب على غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، كما تم التبرع بالتكاليف التي كانت مقررة للاحتفالات بأعياد الميلاد خارج الكنائس إلى الأهل في القطاع.

وأوضح التقرير أن هذا التضامن المسيحي الإسلامي المعهود في الأراضي المقدسة، تم التعبير عنه بوضوح في حضرة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد في كلمة أثناء استقباله قيادات دينية إسلامية ومسيحية في القدس والأردن، موقف المملكة الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على غزة.

كما أكد جلالته التزام الأردن بحماية الأماكن المقدسة وأوقاف وكنائس القدس، مجسداً المقاربة بين حصار غزة وحصار القدس.

وقال جلالة الملك في تدوينة على حسابه الرسمي عبر منصة (X) أمس الأحد : "في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد المجيد تغيب البهجة ويغيب السلام عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة، التي لا يمكن أن تنعم بالسلام في ظل عدوان غاشم على الأهل في غزة والتضييق على المصلين في القدس وبيت لحم. أمنياتنا بالسلام لإخواننا وأخواتنا المسيحيين في فلسطين والعالم".

رئيس التجمع المسيحي في القدس، ديمتري دلياني، قال إن بطاركة كنائس القدس أصدروا بياناً طالبوا فيه المسيحيين في الأراضي المقدسة بالالتزام بالشعائر الدينية في أعياد الميلاد وتجنب الاحتفال خارج هدا الإطار، ولحق ذلك بيان للتجمع المسيحي يثني على هذا الطلب ويدعمه، ويطالب بالتبرع بجميع الأموال المخصصة للاحتفالات إلى قطاع غزة، مشيراً إلى عدم وجود شجرة عيد ميلاد واحدة في أي تجمع مسيحي في الاراضي الفلسطينية.

من جهته، رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية في القدس والأردن، المطران حسام نعوم، قال إنهم اعتادوا في كل عام اللقاء بجلالة الملك أكثر من مرة لمشاركة همومهم وآمالهم، مشيراً إلى أن لقاء هذا العام اتسم بالخصوصية بسبب الحرب على غزة، حيث التقى جلالته بمجلس الأوقاف في مدينة القدس ورؤساء الكنائس، للتشاور والوقوف على ما يجري على أرض الواقع.

وأوضح أن هذا اللقاء كان يهدف إلى المشاورة فيما يتعلق بالمواقف الرسمية ومواقف الأردن والأوقاف المسيحية والإسلامية فيما يخص الاوضاع في القدس وبيت لحم والضفة الغربية وغزة، من أجل توحيد المواقف والجهود لتحقيق الأمن والسلام للمصلين في كل مكان.

وقال إن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين تعود إلى تاريخ العهدة العمرية، التي تم خلالها الاتفاق على مبادئ العيش المشترك والاحترام المتبادل وحرية العبادة في الأماكن المقدسة واحترام الوضع القائم مند قرون طويلة، مؤكداً أن رؤساء الكنائس يثمنون الوصاية الهاشمية على المقدسات ويعتبرونها "خط الدفاع الاول" عن الوجود المسيحي والإسلامي الفلسطيني في مدينة القدس.

واكد أن هذه الوصاية تعد بمثابة "الأمن والأمان" لأهل القدس وكنائسها ومساجدها.

واشار المطران نعوم إلى أهمية الحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس من اجل السلام في هذه المنطقة بالذات، لافتاً الى الجهود الحثيثة التي يقوم بها جلالته و"الحمل الثقيل الدي يقع على عاتقه" في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وعن وضع الكنائس في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة، اضاف نعوم إن المسيحيين في غزة يتجمعون في الكنيسة اللاتينية المقدسة والكنيسة الأرثودكسية، وكذلك في المستشفى الأهلي العربي الذي توقف لفترة محددة قبل أن يعود لتقديم خدماته، لافتا إلى أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على كنائس غزة 25 مسيحياً، كما تم اعتقال عدد من الكوادر الطبية في المستشفى.

وأضاف أن الكنيسة الأنجليكانية التي تشرف على المستشفى المعمداني كانت بصدد تنفيذ عدد من البرامج فيه، ومنها فتح جناح جديد للعلاج الكيميائي بالشراكة مع مستشفى "المطلع"، قبل أن ينسف الاحتلال جميع هذه الخطط.

ولفت المطران نعوم إلى أن مضايقات الاحتلال للفلسطينيين تزداد بشكل كبير في ظل "الأحداث الأمنية"، حيث أنها تشدد إجراءات الدخول إلى الأماكن المقدسة، وبشكل خاص المسجد الاقصى، مشيرا إلى أن جميع الحواجز المؤدية إلى مدينة بيت لحم تم إغلاقها من قبل قوات الاحتلال مند بدء الحرب على قطاع غزة، وتم فتحها لساعات قليلة يوم عيد الميلاد لتتمكن مواكب رؤساء الكنائس من الوصول إلى بيت لحم لأداء الشعائر الدينية.

‏-- (بترا)

أ ن/اص/ب ط

26/12/2023 08:50:46