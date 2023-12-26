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استقرار أسعار النفط في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة

12/26/2023 4:26:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، استقرارا في ظل التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، ما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب.
ووفقا لوكالة "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتا أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 79.13 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار ثلاثة سنتات، ليبلغ 73.59 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
26/12/2023 08:31:55

MENAFN26122023000117011021ID1107657161

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