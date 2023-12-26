جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 491

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 491
التاريخ
12/26/2023 4:26:52 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين إضافيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه إلى 491 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
26/12/2023 08:12:36
MENAFN26122023000117011021ID1107657160
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