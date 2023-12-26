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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 491

12/26/2023 4:26:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين إضافيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه إلى 491 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
26/12/2023 08:12:36

MENAFN26122023000117011021ID1107657160

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