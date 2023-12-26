ذكرى ميلاد عاطف الطيب.. مخرج ذو رؤية فنية وموهبة عظيمة في الإخراج

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد المخرج عاطف الطي ، الذي ولد في 26 ديسمبر، وتخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وعمل أثناء الدراسة كمساعد مخرج مع مدحت بكير في فيلم ثلاثة وجوه للحب، وفيلم دعوة للحياة، كما عمل مساعدًا للمونتاج مع كمال أبو العلا.

كما اعترف النجوم الذين عملوا معه أنه مخرج له رؤية فنية وموهبة كبيرة في عالم الإخراج، وقالت عنه النجمة هالة صدقى من قبل: "بدأت مع عاطف الطيب فى قلب الليل قدر ياخدنى من شكل البنت الحلوة لشخصية مروان وكل التفاصيل الصغيرة اتعلمتها منه والوحيد اللى اكتشفنى فى السينما غير باقية المخرجين وبقول لو كان لسه عايش كان وضعى هيبقى مختلف فى السينما واتعلمت منه مفردات الشخصية وبعد كده جينا فى الهروب وكان تحدى لعاطف الطيب وافتقده جدًا ودورى فى الهروب اللى تقدر تعمله كانت الراحلة الجميلة معالى زايد".

وقالت عنه النجمة لبلبة: "عاطف الطيب كان جد جدا واتعلمت منه كتير وأنا أول مرة اشتغل معاه وكنت بعمل اللي هو عايزه وكنت زعلانه اوي وقولت لماما الاستاذ عاطف مش مبسوط مني مش بيقولي اي الحلاوة دي. لكن عرفت أن دى شخصيته وطبعه وفاجأني بفيلم ليلة ساخنة واللي اتعرض في مهرجان القاهرة".

وتابعت: "وفي وقت عرضه روحت قعدت آخر صف عشان لو الناس معجبهاش الفيلم وكنت خايفة من الفيلم عشان بعيد عن الكوميدي لقيت الناس عجبها القيام وفضلت تصفق وقوليلي هتاخدي جوايز، واستاذ عاطف كان بيمنتج الفيلم وقالي هتاخدي جوايز كتيرة فى الفيلم دا بس هو ملحقش يشوف الجوايز دي"

قدم المخرج الراحل 21 فيلما في 15 عامًا، دخل 3 منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وتعاون عاطف الطيب مع المؤلف وحيد حامد في خمسة أفلام، ومع المؤلف بشير الديك في أربعة أفلام، ومع الكاتب مصطفى محرم في ثلاثة أفلام، ومع الكاتب أسامة أنور عكاشة في فيلمين، وتوفى عام 1995 بعد إجرائه عملية في القلب.

من أهم أعمال المخرج الراحل عاطف الطيب فيلم البرئ، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس، كشف المستور، أبناء وقتلة، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام ، ملف فى الآداب، ليلة ساخنة.



