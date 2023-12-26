39 عامًا مرت على فيلم عندما يبكى الرجال لفريد شوقي ومديحة كامل

MENAFN - Youm7) يمر اليوم الثلاثاء، 39 عامًا على فيلم "عندما يبكى الرجال"، حيث عرض في 26 ديسمبر 1984، والفيلم من الأعمال السينمائية المميزة وجمع نخبة كبيرة من كبار نجوم الفن، وهم فريد شوقي ونور الشريف ومديحة كامل وفاروق الفيشاوى وسمية الألفى وصلاح رشوان ونهى العمروسى وسيناريو مصطفى محرم وإخراج حسام الدين مصطفى.

تدور الأحداث حول صابر تاجر غنى يقع في غرام الفتاة الشابة ثريا، يرفض ابنه شريف تلك العلاقة ويتنبأ لها بالفشل يتزوج التاجر ثريا وتكون العصمة بيدها، يترك شريف منزل أبيه ويعمل في ورشة لإصلاح السيارات، يقع شريف في حب ابنة صاحب الورشة ليلى، تستولى ثريا على ثروة صابر ثم تطلقه، يتعرف شريف على ثريا ويسعى كي ينتقم لأبيه.

وفى فيديو قديم للنجم الراحل فاروق الفيشاوى، قال انه اتخذ من وحش الشاشة فريد شوقي قدوة له، وأعتبره أبا وأخا وأبنا، فتعلم منه التنوع في الشخصيات، قائلا: "الملك فريد شوقي، كان ملك ملك الحقيقة، عملنا حاجات كتير مع بعض، كنا ثلاثي الأستاذ فريد شوقي وبوسي وأنا، عملنا تريو أفلام كده مع بعض، يكن بعدها بقي بقيت أنا والملك، كان من ضمنها قضية عم أحمد".

وأضاف: "أنا كنت بعتبر الملك فريد شوقي بالنسبة ليا هو أبويا وأخويا وأبني في نفس الوقت، لأنه الطيبة والحالة الإنسانية اللي كان بيعشها معانا، ومع كل الناس، كل البشر كانوا يتمثلوا في الملك فريد شوقي".



