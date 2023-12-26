رأى كمال الشناوى فى لقب الفتى الأول.. ذكرى ميلاده

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد النجم كمال الشناوى ، حيث إنه من مواليد 26 ديسمبر 1918 واستطاع كمال الشناوى حفر اسمه بأحرف من ذهب بأعماله الفنية التي باقية في ذاكره جمهوره ويشاهدونها وقت عرضه.

وتحدث كمال الشناوى، في فيديو نادر له عن رأيه في لقب الفتى الأول، وقال وقتها: قدمت 170 فيلمًا، قمة الأدوار في دور الفتى الأول، وقدمت دور الحبيب والزوج، ولقب الفتى الأول يعتبر رجل الأول في النضوج، لا في دور الولد اللى بيجرى وراء البنت ويعاكسها لا ميخدش اللقب، وكنت مشهور بالأدوار المرحة الخفيفة والعاطفية، وبحب كل الأفلام اللى قدمتها مع شادية، كنا ثنائى رائع وبحب لينا فيلم ليلة الحنة من دور وقصة فيلم فيه قيم وحكم".



وتمتع الفنان كمال الشناوى بموهبة فنية منذ طفولته حيث قدم أول أدواره وهو لا يزال طالبًا بالمرحلة الابتدائية من خلال فرقه المنصورة المسرحية، قدم الشناوى خلال مشواره الفنى عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية لما يقرب من 270 فيلمًا.

وبرع كمال الشناوى في شبابه ببطولة أفلام عديدة مثل عش الغرام، و سكر هانم واللص والكلاب بالإضافة لعدد كبير من الأفلام التي تميز بها خلال تلك المرحلة وأصبح بها واحد من نجوم أهم الأفلام، استطاع أن يقدم نفس النجومية فى أفلام مثل "الواد محروس بتاع الوزير"، و"الإرهاب والكباب"، وهو ما ميز النجم الكبير الذى أثبت بذلك حنكته وقدرته على إختيار الأدوار.

ويعد آخر أدوار كمال الشناوى لعبه دور الرئيس فى فيلم "ظاظا" مع الفنان هانى رمزى، كما لعب قبلها أدوار مختلفة ومميزة بأفلام مثل "مهمة فى تل أبيب"

ولم تقتصر نجومية كمال الشناوى على السينما، وإنما استمرت فى الدراما أيضًا بأعمال مهمة للغاية مثل مسلسل "العائلة والناس"، ومسلسل "لدواعى أمنية".