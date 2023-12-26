طريقة عمل مهلبية السينابون في البيت.. حلىّ ودفي أولادك

MENAFN - Youm7) تعتبر مهلبية السينابون من الحلويات الشتوية الجديدة التي يمكن تناولها في مطبخك بمكونات سهلة، تساعد على التدفئة لك ولأولادك، أيضًا من يمكن تحضيرها وتقديمها في المناسبات أو العزائم المنزلية، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية طريقة عمل مهلبية السينابون على طريقة الشيف مي صيام.

هلبية السينابون طريقة عمل مهلبية السينابون المكونات

كيلو لبن

4 ملاعق نشا

سكر

ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة كبيرة كريم جانيته بودرة

3 ملاعق كبار جبنة كريمي

للتزين صوص كراميل أو شوكولاتة

طريقة تحضير مهلبية السينابون:

ضعي القرفة و النشا والكريم جانيته في ربع كوب ماء ،أو لبن

ثم قلبي جميع المكونات بشكل جيد



ثم ضعي السكر على اللبن المغلي

وضعي خليط القرفة و الكريم جانيته

وقلبي

المكونات لمدة دقيقة ، ثم ضعي الجبنة وقلبي مرة أخري

ثم اتركي الخليط يغلي حتي يثقل القوام



ثم ضعيه في أطباق التقديم لحين التبريد قومي بتزينه

أيضًا السينابون من الحلويات التي تساعد على التدفئة ويمكن أن تقدم بعد الوجبات الأساسية أو يمكن تناولها في الصباح مع كوب من القهوة على حسب الرغبة

مهلبية السينابون



