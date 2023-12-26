قصيدة وسمك في البانيو.. اغرب تقاليد احتفال عيد الميلاد حول العالم

MENAFN - Youm7) أشجار الكريسماس في جميع الأرجاء، زينة عيد الميلاد تزين المنازل، والجميع يفكر في طرق الاحتفال مع أحبائهم بعيد الميلاد وبداية عام جديد، ويتميز عيد الميلاد بعادات مميزة ومختلفة من دولة لأخرى، وتوجد طرق ممتعة للاحتفال بعيد الميلاد وبداية عام ملئ بالفرح والسعادة للجميع، ومن أغرب البلاد وفقًا لما ذكره موقع"insider"هي:

بولندا

من عادات الاحتفال بعيد الميلاد في بولندا وضع سمك الشبوط الحي في حوض الاستحمام لبضعة أيام ثم أخذه واعداده وجبة عيد الميلاد، وهو تقليد قديم شائع أهميته مثل أهمية تقديم الهدايا.



سمك الشبوط الفلبين



الاحتفال بعيد الميلاد في الفلبين يبدأ من شهر سبتمبر إلى يناير تظل الاحتفالات لمدة 5 أشهر، ويقومون بتزين المنازل والشوارع وتعليق زينة عيد الميلاد و تجتمع العائلات لتناول الوجبات معا.

احتفال الأصدقاء بعيد الميلاد فنلندا

من مميزات يوم عيد الميلاد ف ي فنلندا الذهاب إلى الساونا وذلك للاسترخاء والاحتفال بالعيد بأجواء مميزة وهم في حالة مزاجية سعيدة.

كرواتيا

جميع العائلات في كرواتيا تصنع إكليل من الزهورولكن يقومون بوضع 4 شموع فيه كل شمعة ترمز فيها إلى الأمل والحب والسلام والفرح، وأيضا يضع الأطفال أحذيتهم بعد تنظيفها عند نوافذ منزلهم ليضع القديس الحلويات فيها.

الاحتفال في كرواتيا لاتفيا

من إحدى دول أوربا الشهيرة التي لكي تحصل على الهدية فيها، يتعين عليك قراءة قصيدة أو العزف على آلة موسيقية أو غناء أغنية حتى تحصل على هديتك.



إسبانيا

من أشكال الاحتفال بيوم عيد الميلاد تقديم الهدايا، والإشتياق لفتحها لمعرفة ماذا قدم لهم الآخرون، لكن في إسبانيا يؤجلون فتح الهدايا إلى أن ينتهي الأسبوع الأول من يناير ويقومون بفتحها في يوم عيد الغطاس في الـسابع من يناير.

هدايا عيد الميلاد الولايات المتحدة

تترك العائلات الحلويات لسانتا كلوز عشية يوم عيد الميلاد، منتظرين في صباح يوم العيد أن تأتي لهم بالهدايا المميزة.

تقديم الهدايا