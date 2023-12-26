قصيدة وسمك في البانيو.. اغرب تقاليد احتفال عيد الميلاد حول العالم

(MENAFN
- Youm7) أشجار الكريسماس في جميع الأرجاء، زينة عيد الميلاد تزين المنازل، والجميع يفكر في طرق الاحتفال مع أحبائهم بعيد الميلاد وبداية عام جديد، ويتميز عيد الميلاد بعادات مميزة ومختلفة من دولة لأخرى، وتوجد طرق ممتعة للاحتفال بعيد الميلاد وبداية عام ملئ بالفرح والسعادة للجميع، ومن أغرب البلاد وفقًا لما ذكره موقع"insider
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بولندا
من عادات الاحتفال بعيد الميلاد في بولندا وضع سمك الشبوط الحي في حوض الاستحمام لبضعة أيام ثم أخذه واعداده وجبة عيد الميلاد، وهو تقليد قديم شائع أهميته مثل أهمية تقديم الهدايا.
سمك الشبوط الفلبين
الاحتفال بعيد الميلاد في الفلبين يبدأ من شهر سبتمبر إلى يناير تظل الاحتفالات لمدة 5 أشهر، ويقومون بتزين المنازل والشوارع وتعليق زينة عيد الميلاد و تجتمع العائلات لتناول الوجبات معا.
احتفال الأصدقاء بعيد الميلاد فنلندا
من مميزات يوم عيد الميلاد ف ي فنلندا الذهاب إلى الساونا وذلك للاسترخاء والاحتفال بالعيد بأجواء مميزة وهم في حالة مزاجية سعيدة.
كرواتيا
جميع العائلات في كرواتيا تصنع إكليل من الزهورولكن يقومون بوضع 4 شموع فيه كل شمعة ترمز فيها إلى الأمل والحب والسلام والفرح، وأيضا يضع الأطفال أحذيتهم بعد تنظيفها عند نوافذ منزلهم ليضع القديس الحلويات فيها.
الاحتفال في كرواتيا لاتفيا
من إحدى دول أوربا الشهيرة التي لكي تحصل على الهدية فيها، يتعين عليك قراءة قصيدة أو العزف على آلة موسيقية أو غناء أغنية حتى تحصل على هديتك.
إسبانيا
من أشكال الاحتفال بيوم عيد الميلاد تقديم الهدايا، والإشتياق لفتحها لمعرفة ماذا قدم لهم الآخرون، لكن في إسبانيا يؤجلون فتح الهدايا إلى أن ينتهي الأسبوع الأول من يناير ويقومون بفتحها في يوم عيد الغطاس في الـسابع من يناير.
هدايا عيد الميلاد الولايات المتحدة
تترك العائلات الحلويات لسانتا كلوز عشية يوم عيد الميلاد، منتظرين في صباح يوم العيد أن تأتي لهم بالهدايا المميزة.
تقديم الهدايا
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