عشان خاطر عيونهم.. رتبى البيت واعملى حلويات.. 7 نصائح لاستقبال السنة الجديدة

(MENAFN
- Youm7) مع استقبال عام جديد تتهيأ العائلات للاحتفال بـ رأس السنة واستقبال سنة جديدة، وتتجدد الأمنيات لعام جديد مليء بالخير لذلك علينا أن نخطط للبداية مع قدوم العام الجديد بخطط جديدة تكون سببًا في هدوء المنزل وسعادة المتواجدين فيه، أيضًا الحرص على التخلص من المشكلات السابقة وبداية حياة سعيدة، لذا تواصل "اليوم السابع" مع شيماء عراقي استشاري تعديل السلوك العلاقات الأسرية لعرض بعض النصائح لاستقبال عام جديد لسعادة الأسرة.
الاحتفال بالعام الجديد نصائح لاستقبال عام جديد لسعادة الأسرة
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خططي للاستقبال السنه الجديدة وإزاحة متاعب الماضي ومشاكل ما فات من وقت مضى برؤية جديدة وخطط معلنة لأفراد الأسرة يمكن معهم اختيار ما يتمنون فعله بالعام الجديد.
- أيضًا الحفاظ على المناقشة والاستماع لكل أفراد الأسرة وأخذ فكرة عن خبراتهم الماضية للاستعداد للعام الجديد وما يرغبون في تحقيقه للوصول إليه
- خلق جو أسرى دافئ مع الأبناء والوالدين واختيار مكان مناسب للاتفاق عليه لاستقبال السنه الجديدة بالإحتفال مع العائلة والبعض من المقربون
- تهيئة المنزل بتجديد الأثاث أو ترتيبه والتهوية وصنع الحلوى للاحتفال بالعام الجديد وقضاء وقت سعيد مع الأسرة مع بداية العام الجديد
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تغير في مظهرك واستعداد للاحتفال والتخطيط لاختيار مكان مناسب للعائلة للخروج وقضاء سهرة رأس السنة فيما يتناسب مع العائلة ويتفق عليه جميع أفراد الأسرة ويتناسب مع الميزانية الخاصة بمنزلك
- ضعي قوانين في المنزل من جديد
تنص على احترام الأخوات بعضهم لبعض
- أكدي على حفظ الخصوصية الخاصة بالمنزل وتعليم أولادك أن الخصوصية
شئ مهم جدًا
لهم وعليهم
الاحتفال برأس السنة مع الأسرة
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