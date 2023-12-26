عشان خاطر عيونهم.. رتبى البيت واعملى حلويات.. 7 نصائح لاستقبال السنة الجديدة

MENAFN - Youm7) مع استقبال عام جديد تتهيأ العائلات للاحتفال بـ رأس السنة واستقبال سنة جديدة، وتتجدد الأمنيات لعام جديد مليء بالخير لذلك علينا أن نخطط للبداية مع قدوم العام الجديد بخطط جديدة تكون سببًا في هدوء المنزل وسعادة المتواجدين فيه، أيضًا الحرص على التخلص من المشكلات السابقة وبداية حياة سعيدة، لذا تواصل "اليوم السابع" مع شيماء عراقي استشاري تعديل السلوك العلاقات الأسرية لعرض بعض النصائح لاستقبال عام جديد لسعادة الأسرة.

الاحتفال بالعام الجديد نصائح لاستقبال عام جديد لسعادة الأسرة

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خططي للاستقبال السنه الجديدة وإزاحة متاعب الماضي ومشاكل ما فات من وقت مضى برؤية جديدة وخطط معلنة لأفراد الأسرة يمكن معهم اختيار ما يتمنون فعله بالعام الجديد.

- أيضًا الحفاظ على المناقشة والاستماع لكل أفراد الأسرة وأخذ فكرة عن خبراتهم الماضية للاستعداد للعام الجديد وما يرغبون في تحقيقه للوصول إليه

- خلق جو أسرى دافئ مع الأبناء والوالدين واختيار مكان مناسب للاتفاق عليه لاستقبال السنه الجديدة بالإحتفال مع العائلة والبعض من المقربون

- تهيئة المنزل بتجديد الأثاث أو ترتيبه والتهوية وصنع الحلوى للاحتفال بالعام الجديد وقضاء وقت سعيد مع الأسرة مع بداية العام الجديد

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تغير في مظهرك واستعداد للاحتفال والتخطيط لاختيار مكان مناسب للعائلة للخروج وقضاء سهرة رأس السنة فيما يتناسب مع العائلة ويتفق عليه جميع أفراد الأسرة ويتناسب مع الميزانية الخاصة بمنزلك

- ضعي قوانين في المنزل من جديد

تنص على احترام الأخوات بعضهم لبعض

- أكدي على حفظ الخصوصية الخاصة بالمنزل وتعليم أولادك أن الخصوصية

شئ مهم جدًا

لهم وعليهم



الاحتفال برأس السنة مع الأسرة



