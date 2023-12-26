5 أبراج تتحسن علاقتها العاطفية قبل انتهاء 2023.. أبرزها برج الجدي

MENAFN - Youm7) في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2023 تتلاقى النجوم من أجل منح مواليد بعض الأبراج نظرة مختلفة إلى شريك الحياة وتساعدهم على تحسين علاقتهم العاطفية قبل نهاية العام. ووفقًا لموقع "Yourtango" للعلاقات فإن هذه الأبراج الخمسة هي الجدي والميزان والعقرب والجوزاء والأسد. فتعرف على الأسباب وراء ذلك.





رومانسية





برج الجديسوف يسلط اكتمال القمر في برج السرطان في 26 ديسمبر ضوءًا ساطعًا من الحقيقة على حياتك الرومانسية حيث يتم حثك على إعادة النظر في معتقداتك السابقة لمساعدتك على الانفتاح أكثر على الحب. فقط يجب عليك التوقف عن اللعب بطريقة آمنة. لا توجد طريقة يمكن من خلالها أن تؤدي محاولة حماية نفسك من الشيء الذي ترغب فيه إلى تحقيق كل ما ترغب فيه. بدلاً من ذلك، يجب أن تصبح واضحًا تمامًا لنفسك وللكون بشأن نوع الحب الذي ترغب في الحصول عليه، بحيث تتحرك فقط بالطرق التي تدعم أحلامك على أفضل وجه.برج الميزانيتحرك الكويكب تشيرون Chiron عبر برج الحمل رسميًا منذ عام 2019 وسيبقى هنا حتى عام 2026، مما يساعد مواليد برج الميزان على الشفاء من الآلام العاطفية السابقة ويجعلك تتوقف عن البحث عن دور المنقذ في علاقاتك. يشير كويكب تشيرون إلى الشخص الذي يقضي الكثير من الوقت في الاهتمام باحتياجات الآخرين لدرجة أنه لا يدرك أنهم وحدهم من يستطيعون شفاء جرحهم. ويمنحك عبور هذا الكويكب لمواليد برج الميزان القدرة على رؤية نفسهم وشريكهم وحتى علاقتهم في ضوء جديد.





برج الجوزاءستشعر بارتباط عاطفي أكبر بشريك حياتك في الأسبوع الأخير من العام، مما سيساعدكما على خلق مساحة للمحادثات وحتى التجارب معًا. بينما تتجه محطات المشتري نحو برج الثور، يتحول كوكب الزهرة، كوكب الحب، إلى برج القوس، مما يساعد على إشعال نيران الحب. هذا هو الوقت المثالي لمواليد برج الجوزاء للتخطيط لقضاء بعض الوقت مع شريك حياتك أو حتى البقاء في المنزل. سواء قمتما بالمزج بين الأمرين بالسفر إلى موقع جديد أو حتى مجرد تجربة مطعم جديد معًا، ركزوا طاقتكم على التعرف على بعضكم البعض مرة أخرى. لقد غيرت هذه الفترة من النمو والتفكير من أنت بأفضل الطرق الممكنة، لكن شريكك يستحق فرصة للتعرف عليه.





ثنائي





برج العقربفي الأسبوع الأخير من العام تتجه محطات المشتري مباشرة إلى برج الثور وتشيرون إلى برج الحمل، وهو ما يمنح مواليد برج العقرب الفرصة المثالية لإنشاء العلاقة الأكثر صحة والأكثر حبًا على الإطلاق. إذا كنت تتساءل عن الأمور مع شريك حالي، فحاول التفكير في ما تحتاج إلى تغييره على وجه التحديد للحصول على الانسجام والتوازن الذي تبحث عنه الآن. إذا كنت تبحث عن حب جديد، عن الشخص الذي لا يمكنك العيش بدونه، فهذا سيسمح لك بالبدء في رؤية أنه لم يكن مستحيلًا أبدًا فجأة، ولكن الأمر وصل إليك أخيرًا لرؤية الاحتمالات.

برج الأسد



بينما تستعد للأسبوع الأخير من عام 2023، قد تكون هناك بعض المفاجآت في انتظارك. يضيء كوكب الزهرة في برج القوس قطاع الالتزام والزواج والفرح لديك، بينما يساعد تمركز تشيرون مباشرة في برج الحمل على جلب الحظ والتوسع وحتى فرص السفر. إذا كنت تخطط بالفعل للسفر مع شريك حياتك، فاعلم أن الأمر سيكون أكثر من مجرد متعة وتكوين ذكريات معًا. سيخلق حقًا مساحة للتعرف على بعضنا البعض مرة أخرى وإنشاء رابطة يمكن أن تستمر إلى الأبد.