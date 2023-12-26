5 أبراج تتحسن علاقتها العاطفية قبل انتهاء 2023.. أبرزها برج الجدي

(MENAFN
- Youm7) في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2023 تتلاقى النجوم من أجل منح مواليد بعض الأبراج نظرة مختلفة إلى شريك الحياة وتساعدهم على تحسين علاقتهم العاطفية قبل نهاية العام. ووفقًا لموقع "Yourtango" للعلاقات فإن هذه الأبراج الخمسة هي الجدي والميزان والعقرب والجوزاء والأسد. فتعرف على الأسباب وراء ذلك.
رومانسية
برج الجدي
سوف يسلط اكتمال القمر في برج السرطان في 26 ديسمبر ضوءًا ساطعًا من الحقيقة على حياتك الرومانسية حيث يتم حثك على إعادة النظر في معتقداتك السابقة لمساعدتك على الانفتاح أكثر على الحب. فقط يجب عليك التوقف عن اللعب بطريقة آمنة. لا توجد طريقة يمكن من خلالها أن تؤدي محاولة حماية نفسك من الشيء الذي ترغب فيه إلى تحقيق كل ما ترغب فيه. بدلاً من ذلك، يجب أن تصبح واضحًا تمامًا لنفسك وللكون بشأن نوع الحب الذي ترغب في الحصول عليه، بحيث تتحرك فقط بالطرق التي تدعم أحلامك على أفضل وجه.
برج الميزان
يتحرك الكويكب تشيرون Chiron عبر برج الحمل رسميًا منذ عام 2019 وسيبقى هنا حتى عام 2026، مما يساعد مواليد برج الميزان على الشفاء من الآلام العاطفية السابقة ويجعلك تتوقف عن البحث عن دور المنقذ في علاقاتك. يشير كويكب تشيرون إلى الشخص الذي يقضي الكثير من الوقت في الاهتمام باحتياجات الآخرين لدرجة أنه لا يدرك أنهم وحدهم من يستطيعون شفاء جرحهم. ويمنحك عبور هذا الكويكب لمواليد برج الميزان القدرة على رؤية نفسهم وشريكهم وحتى علاقتهم في ضوء جديد.
برج الجوزاء
ستشعر بارتباط عاطفي أكبر بشريك حياتك في الأسبوع الأخير من العام، مما سيساعدكما على خلق مساحة للمحادثات وحتى التجارب معًا. بينما تتجه محطات المشتري نحو برج الثور، يتحول كوكب الزهرة، كوكب الحب، إلى برج القوس، مما يساعد على إشعال نيران الحب. هذا هو الوقت المثالي لمواليد برج الجوزاء للتخطيط لقضاء بعض الوقت مع شريك حياتك أو حتى البقاء في المنزل. سواء قمتما بالمزج بين الأمرين بالسفر إلى موقع جديد أو حتى مجرد تجربة مطعم جديد معًا، ركزوا طاقتكم على التعرف على بعضكم البعض مرة أخرى. لقد غيرت هذه الفترة من النمو والتفكير من أنت بأفضل الطرق الممكنة، لكن شريكك يستحق فرصة للتعرف عليه.
ثنائي
برج العقرب
في الأسبوع الأخير من العام تتجه محطات المشتري مباشرة إلى برج الثور وتشيرون إلى برج الحمل، وهو ما يمنح مواليد برج العقرب الفرصة المثالية لإنشاء العلاقة الأكثر صحة والأكثر حبًا على الإطلاق. إذا كنت تتساءل عن الأمور مع شريك حالي، فحاول التفكير في ما تحتاج إلى تغييره على وجه التحديد للحصول على الانسجام والتوازن الذي تبحث عنه الآن. إذا كنت تبحث عن حب جديد، عن الشخص الذي لا يمكنك العيش بدونه، فهذا سيسمح لك بالبدء في رؤية أنه لم يكن مستحيلًا أبدًا فجأة، ولكن الأمر وصل إليك أخيرًا لرؤية الاحتمالات.
برج الأسد
بينما تستعد للأسبوع الأخير من عام 2023، قد تكون هناك بعض المفاجآت في انتظارك. يضيء كوكب الزهرة في برج القوس قطاع الالتزام والزواج والفرح لديك، بينما يساعد تمركز تشيرون مباشرة في برج الحمل على جلب الحظ والتوسع وحتى فرص السفر. إذا كنت تخطط بالفعل للسفر مع شريك حياتك، فاعلم أن الأمر سيكون أكثر من مجرد متعة وتكوين ذكريات معًا. سيخلق حقًا مساحة للتعرف على بعضنا البعض مرة أخرى وإنشاء رابطة يمكن أن تستمر إلى الأبد.
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