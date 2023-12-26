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اعرف إزاى مصر قدرت تقضى على المناطق العشوائية الخطرة فى خطوات محددة

12/26/2023 4:26:33 AM
(MENAFN- Youm7) لا شك أنه كان أحد ركائز الجمهورية الجديدة التي يبتغيها كل مصري تحسين جودة الحياة، وضمنها أن يتوافر لكل مواطن على أرض مصر سكن لائق كريم، وفي الوقت ذاته الانطلاق نحو تمدد عمراني واسع يؤدي إلى تفكيك الكثافات السكانية.



واتساقا مع مخططات التنمية التي شملت ربوع الوطن كافة، لتحقيق التمدد العمراني المتكامل والمستدام، بالإضافة إلى تحسين جودة العمران ووضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة لحوكمة وضبط العمران.



وجاءت خطة الدولة متمثله في عدة محاور منها محور تطوير العمران القائم، والذي انقسم العمل الحكومي في هذا الإطار بين تطوير العشوائيات التي توغلت في محافظات الجمهورية خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى تطوير عواصم المحافظات.



ويقف البناء غير المخطط والتكدس السكاني خلف الكثير من المناطق العشوائية وغير الآمنة، وقد تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق وخاصة غير الآمنة منها، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 67.8 مليار جنيه خلال الفترة (2014 - 2023 ) لتطوير 342 منطقة غير آمنة، وأكثر من 318 مليار جنيه إجمالي التكلفة التقديرية لتطوير 60 منطقة غير مخططة في الفترة (2014-2023).



وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة حتى عام 2022 236.8 ألف وحدة سكنية، و9.3 آلاف وحدة جار تنفيذها، وذلك في الـ 342 منطقة غير آمنة التي انقسمت كما يلي: 268 منطقة بواقع 28 منطقة من الدرجة الأولى (المهددة للحياة) 190 منطقة من الدرجة الثانية (غير الملائمة.



ومن أبرز مشروعات تطوير المناطق العشوائية، مشروع معًا حي السلام بمحافظة القاهرة، وهو يضم 4416 وحدة سكنية بتكلفة 1.3 مليار جنيه.



مشروع إسكان المحروسة بمحافظة القاهرة بمرحلتيه الأولى والثانية بإجمالي 4.9 آلاف وحدة سكنية وتكلفة 880 مليون جنيه.



مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية بمراحله الثلاث بإجمالي نحو 13 ألف وحدة سكنية وتكلفة 7 مليارات جنيه.



مشروع حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بإنشاء 2432 وحدة سكنية التطوير منطقتي "نزلة السمان" و"سن العجوز".



ومن أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة ما يلي:



31 منطقة بمحافظة القاهرة بتكلفة 350 مليون جنيه. 20 منطقة بمحافظة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه.



7 مناطق بمحافظة دمياط بتكلفة 175 مليون جنيه.



3 مناطق بمحافظة الدقهلية بتكلفة 56 مليون جنيه.



3 مناطق بمحافظة الإسكندرية بتكلفة أكثر من 109 ملايين جنيه.














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