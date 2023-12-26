سعر الجنيه الذهب الآن فى مصر يسجل 26 ألف جنيه بالمصنعية

(MENAFN
- Youm7) ننشر آخر تحديث في سعر الجنيه الذه بالسوق المصرى، وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في الصاغة 25760 جنيها بدون إضافة مصنعية، في حين يبلغ سعر الجنيه الذهب بالمصنعية 26 ألف جنيه الآن وقت صياغة هذه السطور.
ويعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من الذهب عيار 21 ويتم احتساب سعر الجنيه الذهب بضرب سعر الجرام من عيار 21 في الرقم 8 وهو وزن الجنيه الذهب وتكون النتيجة هي سعر الجنيه بدون مصنعية.
ويبلغ متوسط سعر مصنعية الجنيه الذهب في السوق الآن بين 250 إلى 400 جنيه وتكون المصنعية الأعلى للجنيه الذهب المغلف في حين تكون المصنعية الأقل لسعر الجنيه الذهب بدون الغلاف.
MENAFN26122023000132011024ID1107657146
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.