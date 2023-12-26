سعر الجنيه الذهب الآن فى مصر يسجل 26 ألف جنيه بالمصنعية

MENAFN - Youm7) ننشر آخر تحديث في سعر الجنيه الذه بالسوق المصرى، وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في الصاغة 25760 جنيها بدون إضافة مصنعية، في حين يبلغ سعر الجنيه الذهب بالمصنعية 26 ألف جنيه الآن وقت صياغة هذه السطور.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من الذهب عيار 21 ويتم احتساب سعر الجنيه الذهب بضرب سعر الجرام من عيار 21 في الرقم 8 وهو وزن الجنيه الذهب وتكون النتيجة هي سعر الجنيه بدون مصنعية.

ويبلغ متوسط سعر مصنعية الجنيه الذهب في السوق الآن بين 250 إلى 400 جنيه وتكون المصنعية الأعلى للجنيه الذهب المغلف في حين تكون المصنعية الأقل لسعر الجنيه الذهب بدون الغلاف.



