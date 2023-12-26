كل شىء عن جبل فيزوف من سجلات الزوار فى كتاب جون بروير

MENAFN - Youm7) في ديسمبر 1818، تسلق الشاعر شيلي مع زوجته ماري وزوجة أخيه كلير كليرمونت، جبل فيزوف وبدءًا من قرية ريسينا (إركولانو حاليًا)، توقفوا حيث قدم "ناسك عجوز" المرطبات وفي رسالة إلى توماس لوف بيكوك، وصف شيلي الصعود إلى جبل فيزوف الذى يقع فى إيطاليا حين قال: "تمت المبالغة في صعوبته كثيرًا مضيفا:"أفظع الفوضى التي يمكن تصورها... الصدوع المروعة... نوافير النار السائلة".

يرسم مؤلف كتاب جبل فيزوف فى عصر الثورات جون بروير صورة مختلفة إلى حد ما عن جبل فيزوف فبحلول أوائل القرن التاسع عشر، كان التسلق إلى القمة بمثابة تجربة سياحية جيدة التنظيم أكثر من كونها رحلة نفسية جريئة، إذ أن فيزوف اجتذب المعجبين من جميع أنحاء أوروبا، بل وحتى الأمريكتين، باعتباره بوتقة لكل من العلم والفن.



ألهم جبل فيزوف الفنانين والشعراء بكثير من اللوحات والقصائد والروايات خلال العصر الرومانسي وما بعده لكن مجموعة من الأشخاص الأقل شهرة صعدوا أيضًا إلى القمة ومن هنا يكتسب كتاب بروير أهميته حيث اعتمد على كتاب الزوار من عام 1826 إلى عام 1828 وهو سجل يكشف عن رحلات السائحين سواء كانت هزلية أو معبرة أو مبتذلة، عن آثار شخصيات السائحين ودوافعهم .

ويمتليء كتاب الزوار بالتوقيعات البالغ عددها 2300 والتي لا تمثل سوى سجل جزئي؛ فنادرًا ما توقع النساء، ولم يوقع المرشدون والخدم أبدًا، وكان من بين المتنزهين النهاريين الأمراء والأرستقراطيين والمصرفيين والأطباء والدبلوماسيين والتجار ورجال الدين.

منذ البداية، تمت إدارة التجربة من قبل السكان المحليين؛ تم تخصيص فصل طويل لهؤلاء وهناك فوق الجيل ازدهر بيع المرطبات والهدايا التذكارية ويهيمن البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون على سجل الزوار، حيث أن الإنجليز لم يكونوا كثيرى زيارة الجبل الذى يعد واحدة من أهم المعالم فى إيطاليا.

غلاف الكتاب



